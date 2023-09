Le procureur guatémaltèque cherche à retirer l’immunité de cinq magistrats électoraux suite à des allégations de fraude

Le procureur du Guatemala chargé des délits électoraux a demandé à la Cour suprême de justice de retirer leur immunité à cinq magistrats de la plus haute autorité électorale du pays afin qu’ils puissent faire l’objet d’une enquête sur les allégations de fraude formulées par le perdant de l’élection présidentielle du 20 août.

Il s’agit du dernier exemple en date d’élections que les observateurs ont déclarées libres et équitables et qui sont traînées devant les tribunaux, alors même que le président élu Bernardo Arévalo entame la transition officielle avec le président sortant Alejandro Giammattei.

Le parti Unité nationale de l’espoir de l’ancienne première dame Sandra Torres a déposé une plainte pour fraude après les élections. L’avocat du parti, Carlos López, a déclaré que 164 décomptes de circonscription faisaient double emploi avec des votes. Le parti souhaite que les magistrats du Tribunal électoral suprême fassent l’objet d’une enquête pour manquement présumé à leurs fonctions.

LE PRÉSIDENT GUATEMALAIS GIAMMATTEI APPELLE À UNE TRANSITION PACIFIQUE DU POUVOIR AU SUCCESSEUR DE GAUCHE

Plus tard mardi, le Tribunal électoral suprême a donné à Arévalo et à sa colistière Karin Herrera les accréditations les rendant officiellement président et vice-président élus.

« Au cours des dernières semaines, nous avons été soumis à une analyse exhaustive entre la validation du processus électoral et les défis qui restent encore », a déclaré la présidente du tribunal, Irma Palencia. Elle a appelé la population à respecter l’État de droit, la séparation des pouvoirs et les droits civils de tous les Guatémaltèques.

Arévalo a salué les magistrats comme un rempart contre les tentatives de perturber les élections et comme une « défense centrale des valeurs démocratiques du pays ».

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU GUATEMALA PREND UNE TOURNANCE DRASTIQUE ALORS QUE LE GAGNANT INATTENDU EST CERTIFIÉ, PROVOQUANT DES COMBATS JURIDIQUES

« Le peuple a déjà décidé, le peuple a déjà voté et le peuple a gagné », a déclaré Herrera. « C’est cela qu’il faut respecter. »

Lundi, Arévalo et Giammattei ont eu leur première réunion de transition en présence du secrétaire général de l’Organisation des États américains, Luis Almagro. Giammattei a fait ses commentaires les plus directs depuis les élections, déclarant que « le Dr Arévalo sera le prochain président du parti Seed qui a remporté les élections ».

Arévalo avait auparavant accusé les forces du gouvernement de Giammattei d’avoir tenté un coup d’État pour l’empêcher de prendre le pouvoir. Le chef de la mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains a déclaré que les efforts juridiques déployés depuis les élections semblaient viser à empêcher Arévalo d’accéder à la présidence.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au cours du week-end, le Tribunal électoral suprême a bloqué la suspension du parti Mouvement des semences d’Arévalo, à la demande des procureurs. Ils allèguent qu’il y a eu des actes répréhensibles dans la collecte des signatures requises des années plus tôt pour enregistrer le parti, ce qu’Arévalo lui-même avait signalé aux autorités avant les élections.