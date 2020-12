Le procureur général William Barr, qui a été le bouclier le plus efficace du président Donald Trump et le défenseur d’une large autorité présidentielle, quittera l’administration.

Trump a annoncé la nouvelle du départ de Barr Lundi soir sur Twitter.

Trump a loué son procureur général comme « un homme d’une crédibilité et d’un courage incroyables » il y a quelques mois à peine, mais s’est retourné contre Barr après avoir déclaré qu’il n’y avait aucune preuve généralisée de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020 et résisté à la pression publique de Trump pour poursuivre le président élu Joe Biden et d’autres anciens responsables de l’administration Obama sur des allégations sans fondement de corruption et de surveillance de la course de 2016.

Au cours du week-end, Trump a réprimandé Barr pour ne pas avoir révélé une enquête récemment divulguée sur les impôts de Hunter Biden au cours de sa campagne ratée dans laquelle le président a cherché à lier le président élu Joe Biden aux transactions financières de son fils.

Lundi, il n’y a pas eu de mots laids de Trump qui a annoncé le départ de Barr dans un tweet, affirmant que la décision était intervenue après une « réunion agréable » à la Maison Blanche.

Dans sa lettre de démission, Barr a également remercié Trump et offert une défense énergique de son patron.

Barr a salué ce qu’il a décrit comme les réalisations de Trump « face à une résistance implacable et implacable » et a désigné l’enquête sur la Russie comme une attaque partisane contre la présidence de Trump.

« Le pire de cette campagne a été l’effort pour paralyser, sinon évincer, votre administration avec des accusations frénétiques et sans fondement de collusions avec la Russie », a écrit Barr. « Rares sont ceux qui auraient pu résister à ces attaques, et encore moins aller de l’avant avec un programme positif pour le pays. Vous avez bâti l’économie la plus forte et la plus résiliente de l’histoire américaine – une économie qui a apporté des progrès sans précédent à des programmes auparavant exclus. »

Le dernier jour de Barr est le 23 décembre. Le sous-procureur général Jeff Rosen sera procureur général par intérim, a déclaré Trump en annonçant la démission de Barr.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., un proche allié de Trump qui préside le Comité judiciaire du Sénat, a fait l’éloge de Barr, déclarant aux journalistes qu’il était « fidèle à la loi » et qu’il avait « beaucoup de raisons d’être fier ».

Barr n’avait pas été déloyal envers le président, ni franchi les limites qu’il n’aurait pas dû aimer parler à Trump de l’enquête Hunter Biden, a déclaré Graham.

« Rosen est un bon gars. Beaucoup de confiance en Rosen », a déclaré Graham.

Le président avait ouvertement évoqué la perspective du départ de Barr après la rupture du procureur général avec Trump, affirmant qu’il n’y avait pas de fraude généralisée lors des élections.

«À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent de l’élection», a déclaré Barr à Associated Press le 1er décembre, alors même que Trump continue de contester en justice une élection qu’il n’a pas encore concédée. .

Les commentaires ont rapidement incité les avocats de Trump, Rudy Giuliani et Jenna Ellis, qui ont déclaré que «l’opinion» de Barr n’était pas basée sur «la connaissance ou une enquête sur les irrégularités substantielles et les preuves de fraude systémique».

Bien que Trump et ses alliés aient publiquement fait des déclarations massives de fraude généralisée, la campagne n’a pas fait d’allégations aussi infondées dans les salles d’audience, car elle cherchait à contester les résultats des élections.

En dehors des membres de la propre famille de Trump qui servent dans l’administration, Barr semblait avoir peu de rivaux dans le cercle restreint du président où il s’est levé à plusieurs reprises pour défendre le président et ses alliés politiques tout en suscitant des critiques féroces de la part des démocrates et de nombreux anciens du ministère de la Justice qui fait du procureur général l’avocat personnel du président.

En effet, Barr est intervenu plus tôt cette année dans des affaires pénales impliquant deux anciens collaborateurs de Trump – le conseiller politique Roger Stone et le conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn – incitant ses propres procureurs à se retirer des affaires en signe de protestation. Barr a recommandé une punition plus légère pour Stone dont la peine a finalement été commuée par Trump. Il a gracié Flynn, qui avait plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec un ambassadeur de Russie.

Quelle que soit la bonne volonté gagnée par ces efforts, ce n’était clairement pas suffisant, car Trump a largué son deuxième procureur général comme tant d’autres anciens collaborateurs proches.

Barr a commencé son deuxième passage en tant que chef des forces de l’ordre du pays, après avoir servi dans l’administration George HW Bush, le jour de la Saint-Valentin 2019 après le mandat tout aussi tumultueux de Jeff Sessions. L’ancien législateur de l’Alabama, le premier sénateur à avoir approuvé Trump lors de la campagne de 2016, est définitivement tombé en disgrâce après s’être retiré de l’enquête sur la Russie, ce qui a conduit à la nomination de l’avocat spécial Robert Mueller.

La nomination de Barr, dont les liens avec la justice étaient antérieurs à la fortune politique de Trump, semblait soutenir un ministère de la Justice constamment assiégé par le président qui avait limogé le directeur du FBI James Comey et s’en prenait presque quotidiennement aux sessions.

Quelques semaines à peine après le début de son mandat, cependant, Barr a surpris certains législateurs en suggérant que les enquêteurs fédéraux avaient espionné la campagne de Trump et en annonçant la nomination d’un procureur fédéral du Connecticut, John Durham, pour examiner les origines de l’enquête sur la Russie. Les résultats de cette enquête, attendus depuis longtemps par Trump, ont été retardés en partie par des problèmes liés à la pandémie de coronavirus.

Mais c’est la gestion par Barr de l’enquête sur la Russie – en effaçant effectivement le président de ses actes répréhensibles malgré des conclusions accablantes selon lesquelles Trump a tenté à plusieurs reprises de contrecarrer l’enquête – qui a d’abord soulevé de sérieuses questions sur l’indépendance du département de la justice de Barr.

Depuis lors, Barr a offert des défenses vocales au président, alors même que Trump faisait face à une procédure de destitution à la Chambre des représentants.

Ce procureur général a utilisé sa plate-forme pour accuser les ennemis politiques du président de «harcèlement» et de «sabotage», tout en jouant un rôle de premier plan dans le soutien du programme de maintien de l’ordre de Trump pendant la campagne de 2020.

Barr a également soutenu les affirmations non étayées de Trump selon lesquelles le vote par correspondance était vulnérable à une fraude massive qui menaçait l’intégrité de l’élection. Et le mois dernier, lors d’un discours prononcé dans un collège local, Barr a défendu son intervention dans des affaires pénales, affirmant que ses propres procureurs fédéraux «deviennent parfois des chasseurs de têtes» lorsqu’ils poursuivent des cibles très médiatisées.

Des ruptures dans la relation Trump-Barr ont commencé à se manifester cet automne lorsque le président a intensifié la pression sur son procureur général, l’appelant ouvertement à utiliser le pouvoir de son bureau contre Biden et d’autres.

« À moins que Bill Barr n’accuse ces personnes pour des crimes, le plus grand crime politique de l’histoire de notre pays », a déclaré Trump à Fox Business News, accusant Biden et l’ancien président Barack Obama d’ingérence électorale, « alors nous n’obtiendrons guère de satisfaction à moins que Je gagne. »