Le procureur général William Barr a personnellement interrogé le dernier détenu à partager une cellule avec Jeffrey Epstein avant que le délinquant sexuel multimillionnaire ne meure par suicide, a déclaré une source au New York Daily News.

Epstein a été retrouvé pendu à un tissu attaché à un cadre de lit tôt le 10 août 2019, faisant basculer les plus hauts niveaux du ministère de la Justice. L’attention des enquêteurs s’est tournée vers Efrain « Stone » Reyes, qui avait été transféré hors d’une cellule qu’il partageait avec Epstein la veille du suicide au Metropolitan Correctional Center de Manhattan.

La nièce de Reyes et d’autres sources ont précédemment déclaré au Daily News que Reyes avait été transféré au centre de détention privé de Queens, qui détient des témoins coopérants.

Efrain ‘Stone’ Reyes, 51 ans (à gauche), était le dernier détenu à partager une cellule avec Jeffrey Epstein (à droite) avant son suicide d’août 2019. Il a été interviewé personnellement par le procureur général Bill Barr

Après la mort d’Epstein, Reyes a été retiré de la prison privée pour de fréquentes réunions avec les autorités, dont une avec Barr

Après la mort d’Epstein, Reyes a été retiré de la prison privée pour de fréquentes réunions avec les autorités, selon une source. Suite à l’une des réunions, Reyes a déclaré à la source que le procureur général lui-même avait posé des questions sur le personnel du MCC.

«Barr voulait savoir ce qui se passait là-dedans. Barr lui a dit: « Je vous dois une faveur, merci de nous avoir dit la vérité », a déclaré la source, qui est devenue amie avec Reyes alors qu’ils étaient tous deux détenus à la prison du Queens.

« Il a dit que (Barr) était un bon gars. Barr était gentil à ce sujet. Il voulait juste savoir si (les détenus) étaient maltraités. Ce que (Reyes) croyait arrivé. Juste en gros cela. Il leur a tout dit. Il a coopéré avec Barr.

La rencontre inhabituelle entre l’ancien haut responsable de l’application de la loi du pays et le coopérateur qui a avoué avoir participé à un réseau de drogue dans les projets de logement du Bronx illustre l’importance de l’échec du gouvernement fédéral dans l’affaire Epstein.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter. Le New York Times a rapporté des semaines après la mort d’Epstein que Barr supervisait personnellement quatre enquêtes sur le suicide d’Epstein. Barr a dit qu’il était «livide» après la mort.

Reyes a été transféré hors du centre correctionnel métropolitain un jour avant qu’Epstein ne se pende à l’aide de draps (l’intérieur de la cellule d’Epstein est illustré)

Les photos de l’intérieur de sa cellule révèlent que des fragments de matériel ont été trouvés suspendus à une fenêtre, tandis qu’une grande bande de literie a également été passée à travers un trou sur le lit superposé supérieur.

Des semaines après la mort d’Epstein, il a été révélé que le procureur général William Barr supervisait personnellement quatre enquêtes sur le suicide d’Epstein

« Si en fait le procureur général interrogeait personnellement le colocataire de la prison de Jeffrey, ce serait un vrai compte-gouttes. … il n’y a qu’un million de niveaux entre l’agent et l’agent du FBI qui aurait dû faire l’interview (j’exagère mais seulement un peu) », a écrit l’avocat d’Epstein, Reid Weingarten, dans un e-mail au Daily News. «Si c’est vrai, la question est de savoir pourquoi Barr était-il si personnellement intéressé par ce qui est arrivé à mon client?

Deux agents correctionnels du MCC, Tova Noel et Michael Thomas, ont plaidé non coupables d’avoir dormi au travail et d’avoir falsifié des dossiers la nuit du suicide. Un avocat de Thomas, Montell Figgins, a déclaré au Daily News qu’il ne serait pas surpris si Barr interrogeait directement Reyes, étant donné la façon dont l’affaire était traitée par le ministère de la Justice.

Le journal a exclusivement identifié Reyes comme le dernier compagnon de cellule d’Epstein le mois dernier. L’homme de 51 ans a attrapé un coronavirus au centre de détention de Queens plus tôt cette année, a été libéré en avril et est décédé le mois dernier dans l’appartement de sa mère dans le Bronx.

La source a contacté le Daily News afin de dissiper les théories du complot selon lesquelles la mort de Reyes avait quelque chose à voir avec Epstein. La source a déclaré que Reyes était profondément troublée par le suicide et n’avait pas hésité à aider les enquêteurs.

Reyes aurait dit à sa nièce avant sa mort en novembre qu’Epstein était un « bon compagnon de cellule » et qu’il aimait lire et restait pour lui

«Avec le truc d’Epstein, il s’en occupait. Il faisait des cauchemars », a déclaré la source.

« Il pensait que s’il était resté un peu plus longtemps, peut-être qu’il n’aurait pas fait ce qu’il a fait. Tout le temps, il disait (à Epstein): «Ne fais pas ça dans la cellule. Je n’ai pas besoin que tu fasses ça. Je n’ai pas besoin de ça sur ma conscience.

La source a rappelé une conversation entre Reyes et Epstein.

‘Stone serait comme’ Qu’est-ce que ça fait d’avoir tout cet argent? ‘ dit la source.

‘(Epstein) vient de dire qu’il a eu une belle vie. Il a été très béni.

Le trafiquant de drogue du Bronx et le délinquant sexuel né à Coney Island d’une valeur de 634 millions de dollars ont surmonté leurs différences.

Reyes a eu du mal à dormir en raison de la toxicomanie. Epstein a préféré s’endormir à 22 heures, a déclaré la source. Ainsi, le financier a fourni à Reyes des médicaments qui coûtaient 500 $ la boisson gazeuse pour l’endormir. La source croyait que le médicament était du Suboxone.

Reyes a affirmé qu’Epstein avait été maltraité par le personnel de la prison et extorqué par d’autres détenus

«De quoi avez-vous besoin, comment puis-je vous aider à vous coucher et à éteindre les lumières? Epstein a déclaré, selon la source proche de Reyes.

«Il a payé des trucs pour qu’il l’occupe, tu sais? Il a eu ses problèmes de drogue. Il s’était vanté que Jeff avait dépensé 500 dollars – et 500 dollars supplémentaires – alors il se couchait tôt.

Le MCC a la réputation bien établie d’être envahi par la contrebande.

La source, qui a également attrapé le COVID-19 dans la prison privée, ne doutait pas que la disparition de Reyes était liée aux effets du coronavirus.

« Avec Stone, il disait constamment: « Je ne ressens pas la même chose, je ne me sens pas bien, je ne bouge plus dans le bon sens », a déclaré la source. «Vous voyez des gens dire des complots. Non – il a eu COVID. Il avait des problèmes pulmonaires. Il toussait tout le temps.

Selon Reyes, Epstein était suicidaire vers la fin (l’étau d’Epstein est illustré). Après avoir rencontré Barr, il lui a dit: «Je vous dois une faveur, merci de nous avoir dit la vérité.

Le corps de Jeffrey Epstein est sorti par des médecins légistes de l’hôpital de Manhattan à New York et emmené au bureau des médecins légistes. Photographié en août 2019

Alors que le coronavirus ravageait le centre de détention de Queens plus tôt cette année, le personnel de la prison a donné aux détenus, y compris Reyes et la source, des plats à emporter à Popeyes Chicken et a augmenté le nombre de chaînes disponibles à la télévision, a rappelé la source.

À un moment donné, Reyes et la source ont regardé un documentaire sur Epstein, qui a pu entretenir des relations avec certains des hommes les plus puissants du monde tout en dirigeant un projet international de trafic sexuel d’enfants.

‘(Reyes) était comme,’ Je n’ai tout simplement pas vu cela de lui. Je n’ai pas vu ce côté de lui. Je ne l’ai jamais imaginé avec des jeunes filles. Certains gars comme ça sont effrayants », a rappelé la source. « Il a dit qu’il n’avait jamais vraiment compris ce côté d’Epstein – comme s’il était quelqu’un qui profitait des filles. Mais nous avons tous nos secrets, vous savez? On ne sait jamais.’