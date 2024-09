Le procureur général républicain du Texas intente une action en justice contre les efforts d’inscription des électeurs dans les bastions démocrates

AUSTIN, Texas — Procureur général du Texas Ken Paxton a poursuivi en justice deux des plus grands comtés de l’État pour bloquer les efforts d’inscription des électeurs avant les élections générales de novembre, suscitant des accusations de suppression des électeurs de la part des démocrates de l’État.

Paxton a annoncé vendredi une action en justice pour empêcher le comté de Travis, qui comprend la capitale de l’État d’Austin, d’utiliser l’argent des contribuables pour embaucher un fournisseur tiers afin d’identifier et de contacter les électeurs éligibles mais non inscrits pour tenter de les inscrire avant la date limite du 7 octobre.

Cela fait suite à un procès plus tôt dans la semaine contre le comté de Bexarqui comprend San Antonio ; ce comté a engagé la même entreprise pour une opération d’inscription similaire. Paxton a également menacé d’engager des poursuites judiciaires contre le comté de Harris à Houston s’il s’engageait dans une opération d’inscription des électeurs similaire.

Les poursuites judiciaires de Paxton sont la dernière étape d’une lutte en cours entre les républicains du Texas, qui dominent depuis longtemps le gouvernement de l’État et insistent sur le fait qu’ils prennent des mesures pour renforcer l’intégrité des élections, et les démocrates, qui ont des bastions dans les plus grandes zones urbaines du Texas et se plaignent que les efforts menés par le GOP équivalent à une suppression des électeurs, en particulier des Latinos.

Dans ses poursuites, Paxton a affirmé que les contrats avaient été attribués à un fournisseur partisan et qu’ils outrepassaient l’autorité légale du gouvernement local. Paxton a déclaré que la loi du Texas n’autorisait pas explicitement les comtés à envoyer par courrier des formulaires d’inscription non sollicités.

« Le programme va créer de la confusion, potentiellement faciliter la fraude et miner la confiance du public dans le processus électoral », a déclaré Paxton vendredi.

Paxton avait prévenu les responsables du comté de Bexar qu’il intenterait un procès s’ils poursuivaient le projet. Mais la commission du comté a quand même voté mardi soir pour approuver son contrat de près de 400 000 $ avec Civic Government Solutions, la même organisation embauchée par le comté de Travis. Paxton a déposé plainte contre le comté de Bexar le lendemain.

Tracy Davis, vice-président du marketing chez Civic Government Solutions, a déclaré que l’organisation était non partisane.

« Notre objectif est uniquement d’identifier et d’aider les personnes non enregistrées. Nous n’utilisons aucun critère démographique, politique ou autre », a déclaré Davis. « En tant que personne profondément engagée dans l’engagement civique, je trouve inquiétant qu’une initiative visant à donner du pouvoir aux Texans et à renforcer la participation démocratique soit confrontée à une opposition aussi agressive. »

Le représentant américain Lloyd Doggett, un démocrate d’Austin, a accusé Paxton d’avoir tenté de supprimer les votes latinos avant les élections générales de novembre.

« Je félicite les commissaires du comté de Bexar de ne pas avoir cédé à ses menaces et d’avoir avancé comme prévu », a déclaré Doggett. « Paxton craint tellement que davantage de Latinos, qui constituent la plus grande part de la population du Texas, votent comme jamais auparavant. »

Le mois dernier, la Ligue des citoyens latino-américains unis, un groupe de défense du droit de vote des Latinos, a appelé à une enquête fédérale après que ses volontaires ont déclaré que les autorités du Texas ont perquisitionné leurs domiciles et saisi des téléphones et des ordinateurs dans le cadre d’une enquête menée par le bureau de Paxton sur des allégations de fraude électorale.

Aucune charge n’a été retenue contre les personnes dont les domiciles ont été perquisitionnés ce mois-ci dans les environs de San Antonio. Les cibles des raids, dont un bénévole de campagne de 87 ans, et leurs partisans affirment n’avoir rien fait de mal et ont qualifié les perquisitions de tentative de répression des électeurs latinos.

Paxton n’a pas fait beaucoup de déclarations, se contentant de confirmer que les agents avaient exécuté des mandats de perquisition.