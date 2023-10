Le procureur général républicain de Floride s’opposera à l’inscription de l’amendement sur le droit à l’avortement au scrutin de 2024

TALLAHASSEE, Floride (AP) — La procureure générale républicaine de Floride s’opposera à l’inscription d’un amendement protégeant le droit à l’avortement lors du scrutin de l’année prochaine, a-t-elle déclaré à la Cour suprême de l’État lorsqu’elle a informé les juges lundi qu’une pétition avait atteint suffisamment de signatures pour déclencher une révision linguistique.

Un groupe appelé Floridians Protecting Freedom a rassemblé un peu plus de 400 000 des près de 900 000 signatures d’électeurs dont il a besoin pour voter, ce qui oblige la Cour suprême à s’assurer que le langage du scrutin n’est pas trompeur et s’applique à un seul sujet.

La procureure générale Ashley Moody a informé le tribunal de sa responsabilité et a déclaré qu’elle finirait par soutenir que le langage n’était pas valide, sans toutefois expliquer pourquoi.

Les Républicains dominent la politique de l’État et contrôlent le bureau du gouverneur et les deux branches de l’Assemblée législative depuis 1999. Depuis 1999, l’État a systématiquement réduit le droit à l’avortement, notamment en créant une période d’attente avant que la procédure puisse être pratiquée, en informant les parents si les mineurs demandent l’avortement et obliger les femmes à subir une échographie avant d’avorter.

Une loi approuvée l’année dernière par le gouverneur DeSantis interdisant l’avortement après 15 semaines est contestée devant les tribunaux.

Si les tribunaux respectent la loi – DeSantis a nommé cinq des sept juges de la Cour suprême – un projet de loi signé par DeSantis cette année interdirait l’avortement après six semaines, c’est-à-dire avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes. DeSantis, candidat à la présidence, a déclaré qu’il soutiendrait une interdiction fédérale de l’avortement après 15 semaines.

Si l’amendement est voté et approuvé par au moins 60 % des voix exprimées, il protégerait le droit à l’avortement jusqu’au point où le fœtus peut survivre en dehors de l’utérus.

Cette version précise que Moody s’oppose à ce que la mesure soit inscrite sur le bulletin de vote.

