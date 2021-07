Le procureur général Merrick Garland laisse-t-il les gens de Trump s’en tirer ?

L’inquiétude des critiques de Trump concernant le procureur général Merrick Garland augmente.

L’ancien juge fédéral a promis de restaurer l’indépendance du ministère de la Justice après des années de controverses liées à Trump. Mais un récit s’est formé selon lequel Garland est trop déterminé à aller de l’avant et ne se concentre pas suffisamment sur la poursuite en justice des malfaiteurs associés à l’administration Trump.

Par exemple, la chroniqueuse du Washington Post, Jennifer Rubin, est passée de l’éloge de Garland pour avoir rétabli la « justice » au ministère de la Justice en mai à le déclarer le « mauvais homme pour le travail » et à dire qu’il devrait passer « plus de temps avec sa famille » en juin. De nombreux membres de la communauté juridique libérale ont fait des critiques similaires, tout comme les défenseurs de l’éthique du gouvernement.

Les critiques de Garland se concentrent principalement sur trois ensembles de problèmes différents.

Premièrement, son DOJ a avancé certains arguments dans des poursuites civiles visant à l’origine le président Trump et ses personnes nommées. Sous Garland, par exemple, le département a continué à défendre Trump contre un procès en diffamation d’E. Jean Carroll, et ils essaient de garder secrètes les délibérations de Bill Barr sur le rapport Mueller. Les responsables du ministère de la Justice soutiennent qu’ils recherchent les prérogatives de la présidence et de l’exécutif et appliquent correctement la loi, mais les critiques disent qu’ils défendent de manière irréfléchie les malversations.

Deuxièmement, Garland a adopté une approche relativement discrète pour examiner les fautes potentielles du ministère de la Justice de Trump. Plutôt que de lancer lui-même un vaste examen, il a laissé à l’inspecteur général du ministère le soin de régler les problèmes individuels.

Enfin, on craint que le ministère ne poursuive de manière agressive des enquêtes criminelles méritées contre Trump ou ses associés. C’est le plus difficile à évaluer, car une grande partie de cette prise de décision se passe dans les coulisses. Pourtant, l’inculpation de la semaine dernière contre le conseiller de campagne de Trump, Tom Barrack, et les perquisitions au domicile et au bureau de Rudy Giuliani en avril semblent indiquer clairement qu’il n’y a pas d’amnistie généralisée pour les contrevenants affiliés à Trump.

Le thème commun est l’inquiétude parmi les critiques de Garland que les torts de l’administration Trump ne soient pas corrigés, par désir d’aller de l’avant. Il y a peut-être une part de vérité à cela, mais l’histoire plus complète est plus compliquée et nuancée.

Les poursuites civiles

Parce que la prise de décision du MJ sur les affaires pénales est opaque, une grande partie de la lecture des feuilles de thé sur les priorités de Garland s’est concentrée sur les arguments que le MJ a fait en public – dans les poursuites civiles. Ces derniers mois, le département a :

A continué de défendre Trump contre un procès en diffamation d’E. Jean Carroll (alors que président, Trump l’avait dénigrée et nié son allégation selon laquelle il l’avait violée des années plus tôt)

J’ai essayé de garder secrètes les délibérations de Bill Barr sur le rapport Mueller et les documents gouvernementaux sur le bail de l’hôtel à Washington.

A soutenu qu’un procès contre Trump et Barr pour le nettoyage de Lafayette Square lors des manifestations de l’été dernier devrait être rejeté

Aussi épouvantables que ces arguments puissent paraître aux libéraux, ils sont en fait tout à fait normaux pour le ministère de la Justice. C’est-à-dire : ils sont faits dans le but de défendre les pouvoirs et les prérogatives du président, du ministère de la Justice ou de la branche exécutive en tant qu’institutions. (Gardez à l’esprit que ce sont arguments le gouvernement a choisi d’intenter des poursuites civiles devant les juges – à la fin, chaque juge demandera si ces arguments sont convaincants.)

Par exemple, leur intervention dans le procès en diffamation de Carroll « concerne la question purement juridique de savoir si un président peut faire l’objet d’un procès privé pour des commentaires qu’il a tenus lors d’une interview alors qu’il était en fonction », écrit Randall Eliason, professeur de droit à l’Université George Washington.

Mais les critiques de Garland ont fait valoir qu’une grande partie de ce qui s’est passé pendant les années Trump n’était pas normal. Ils font également remarquer que ce n’est pas parce que le ministère de la Justice peut et a traditionnellement présenté des arguments maximalistes pour l’exécutif qu’il doit le faire ou qu’il doit le faire.

Il y a aussi des signes, cependant, que le ministère évalue chaque question sur ses mérites, plutôt que de défendre aveuglément tout ce que fait l’exécutif. Par exemple, cette semaine, le département a refusé de faire valoir que le représentant Mo Brooks (R-AL) devrait être protégé d’un procès civil concernant son discours aux partisans de Trump le 6 janvier – ces commentaires ne faisaient pas partie de ses fonctions officielles en tant que membre de Congrès, disaient-ils.

Les responsables de la justice ont également clairement indiqué cette semaine qu’ils autoriseraient d’anciens responsables de Trump à témoigner sans restriction au comité du Congrès chargé d’enquêter le 6 janvier. (Dans le passé, ils ont souvent essayé de fixer des limites à de tels témoignages, afin de protéger les délibérations du pouvoir exécutif.)

Inconduite potentielle au ministère de la Justice de Trump

Garland a également été critiqué sur la façon dont il a géré l’examen des actions de ses prédécesseurs au ministère de la Justice. Pendant le mandat controversé du procureur général de Bill Barr, lui et ses subordonnés ont souvent été accusés d’avoir agi pour aider les amis de Trump et cibler les ennemis de Trump.

Mais Garland a choisi de ne pas lancer un vaste examen des actions des responsables du ministère de la Justice pendant la présidence Trump. Garland n’a également, à notre connaissance, aucune envie de réexaminer les enquêtes criminelles qui ont été clôturées ou refusées sous l’administration Trump. (Bien que si le ministère de la Justice faisait cela, ils le diffuseraient à peine.)

Au lieu de cela, il a choisi de laisser l’inspecteur général Michael Horowitz prendre la direction de l’examen des fautes. Avant que Garland ne prête serment, Horowitz avait déjà lancé des enquêtes sur les actions des responsables de Trump Justice concernant les élections de 2020. Plus récemment, Garland a chargé Horowitz d’enquêter pour savoir si le département avait incorrectement obtenu des données de journalistes ou de membres du Congrès.

Horowitz a été confirmé au poste IG du ministère de la Justice (un rôle de chien de garde interne) en 2012, sous l’administration Obama. Mais il était une personnalité non partisane qui avait des racines profondes dans le département et avait travaillé sous les présidents des deux partis. Et pendant les années Trump, il est arrivé à des conclusions assez dures sur la conduite de hauts responsables du FBI comme James Comey et Andrew McCabe.

La nature au cas par cas des examens d’Horowitz, cependant, signifie que ceux qui espèrent un calcul rapide avec la conduite des dirigeants du ministère de la Justice de Trump seront déçus. Comme l’a récemment écrit David Montgomery du Washington Post dans un profil très médiatisé, « Merrick Garland ne délivrera pas votre catharsis. »

Enquêtes criminelles

Mais la plus grande question sur la façon dont le ministère de la Justice de Garland gère Trumpworld est de savoir ce qui se passera avec les enquêtes criminelles.

Ici, il n’y a pas, et ne devrait pas y avoir, de réponse unique — les décisions d’enquête et d’inculpation devraient être prises sur la base de la loi et des faits dans des cas particuliers. Il est également difficile de dire ce qui se passe même ici, car nous ne savons pas ce qui fait et ne fait pas l’objet d’une enquête pénale (à moins que cela ne soit divulgué). De plus, il serait sans doute inapproprié pour Garland d’essayer de microgérer de tels cas – Barr a reçu un tas de critiques lorsqu’il a essayé de le faire.

Cela dit, il est certainement possible que Garland nomme une équipe politiquement prudente plus susceptible d’éviter de porter des affaires controversées, même si les faits le méritent. Mais est-ce que cela se produit ?

La principale enquête fédérale connue qui pèse sur Trumpworld a été celle sur les activités étrangères de Rudy Giuliani. Cette enquête a été lancée en 2019, mais les perquisitions au domicile et au bureau de Giuliani par des agents fédéraux en avril montrent clairement qu’elle est bien vivante.

Puis, la semaine dernière, une autre enquête en sommeil depuis longtemps – une sur l’allié de Trump et ancien conseiller de campagne Tom Barrack – a éclaté à la vue du public lorsque Barrack a été accusé d’avoir agi en tant qu’agent des Émirats arabes unis.

Notamment, il a été rapporté que les enquêtes Giuliani et Barrack se sont heurtées à une certaine résistance de la part des personnes nommées par le ministère de la Justice de Trump l’année dernière. Mais maintenant, les deux enquêtes avancent sous Garland. Et comme l’écrit Marcy Wheeler, c’est un signe encourageant que le DOJ de Garland ne reculera pas devant les affaires controversées par crainte de réactions politiques.

Nous avons donc connaissance de certaines enquêtes actives. La chose délicate, cependant, est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Les fonctionnaires auraient pu choisir de ne pas enquêter sur certaines affaires sur la base de jugements factuels ou juridiques raisonnables. Il pourrait y avoir une hésitation politique. Ou il pourrait y avoir d’autres enquêtes qui n’ont pas encore été divulguées au public.

Par exemple, il n’existe actuellement aucune enquête fédérale connue qui exposerait Donald Trump à un risque grave d’accusations criminelles. Il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles il pourrait faire l’objet d’une enquête soit pour ses pratiques commerciales, soit pour sa tentative d’annuler les résultats des élections de 2020. Les procureurs de l’État de New York ont ​​déposé des accusations concernant le premier, et les procureurs du comté de Fulton en Géorgie enquêtent sur le dernier, mais rien n’indique encore que les autorités fédérales enquêtent non plus.

Il existe également diverses enquêtes que le ministère de la Justice de Barr a fermées ou refusé d’ouvrir en premier lieu – sur Trump pour entrave à la justice, sur Trump concernant des paiements d’argent cachés ou sur des fonctionnaires du Cabinet comme Elaine Chao ou Wilbur Ross. Jusqu’à présent, rien n’indique que le DOJ de Garland réexamine ces décisions (bien que s’ils l’étaient, ils ne se précipiteraient pas nécessairement pour en informer les médias). On peut soutenir qu’il serait inapproprié de rouvrir ces décisions sans une très bonne raison.

Dans l’ensemble, la réponse insatisfaisante est que nous ne savons pas ce qui va se passer ici. Garland a peut-être déclaré qu’il « ne regarderait pas en arrière ». Mais ses procureurs pourraient bien ressentir différemment.