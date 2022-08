Le procureur général Merrick Garland fait une déclaration

[Attorney General Merrick Garland is scheduled to begin speaking at 2:30 p.m. ET. Please refresh the page if the video above doesn’t play at that time.]

Le procureur général Merrick Garland s’exprimera jeudi au ministère de la Justice, quelques jours après que le FBI a fait une descente au domicile de l’ancien président Donald Trump en Floride.

Trump et ses alliés ont affirmé que le DOJ et Garland, qui a été nommé par le président démocrate Joe Biden, ont fouillé le club de Mar-a-Lago lundi pour blesser politiquement l’ancien président. Ils ont poussé Garland à expliquer le raid, qui semble être lié à la suppression des dossiers de la Maison Blanche lorsque Trump a quitté ses fonctions en janvier 2021.

Les enquêteurs fédéraux doivent montrer à un juge qu’ils ont des motifs probables de croire qu’un crime a été commis afin d’obtenir un mandat de perquisition.

Des hauts responsables actuels et anciens du ministère de la Justice ont déclaré à NBC News que plusieurs personnes au sein du DOJ pensaient que Garland devait expliquer le fondement du mandat.