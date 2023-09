Même l’annonce officielle du audience de surveillance a souligné l’agenda politique de la Jordanie, expliquant que les législateurs avaient l’intention « d’examiner comment le ministère de la Justice est devenu politisé et transformé en arme sous la direction du procureur général Merrick Garland ».

Garland, cependant, a repoussé la Jordanie et a renversé la situation contre les Républicains de la Chambre, qui ont utilisé leur majorité pour lancer des contre-enquêtes sur les poursuites contre l’ancien président Donald Trump et les poursuites sans rapport contre le fils du président Joe Biden, Hunter Biden.

« Notre travail n’est pas de faire ce qui est politiquement commode. Notre travail n’est pas d’accepter les ordres du président, du Congrès ou de qui que ce soit d’autre, sur qui ou sur quoi enquêter pénalement », a déclaré le procureur général.

Garland a été particulièrement en désaccord avec le fait que des responsables spécifiques du DOJ aient été critiqués publiquement. Parmi ces responsables figurent le conseiller spécial Jack Smith, qui dirige une équipe qui poursuit Trump pour 44 chefs d’accusation dans deux affaires distinctes, et le procureur américain du Delaware, David Weiss, nommé par Trump et qui supervise les poursuites contre le fils de Biden, Hunter, le les taxes sur les armes à feu et les taxes.

Garland a récemment nommé Weiss conseiller spécial pour l’enquête sur Hunter Biden.

Trump et les républicains de la Chambre des représentants ont critiqué Smith, Trump l’accusant à plusieurs reprises d’être « dérangé » et, plus récemment, de chercher à « me priver de mon droit de parler librement et ouvertement » après que Smith ait demandé un ordre de silence partiel à l’ancien président.

Jordan a mentionné Smith par son nom dans sa déclaration d’ouverture mercredi, en disant: « Jack Smith, le gars qui, il y a quelques années, cherchait des moyens de poursuivre en justice… les victimes d’un gouvernement armé. »

Garland a déclaré : « Nous tous, au ministère de la Justice, reconnaissons que ce travail s’accompagne d’un examen public, de critiques et d’une surveillance légitime. »

« Mais il est dangereux de cibler des fonctionnaires de carrière qui ne font que leur travail, particulièrement à une époque de menaces croissantes pour la sécurité des fonctionnaires et de leurs familles. »

