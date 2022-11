Le procureur général Merrick Garland a nommé Jack Smith conseiller spécial chargé de superviser les enquêtes de Trump

Le procureur général Merrick Garland a nommé Jack Smith conseiller spécial chargé de deux enquêtes du ministère de la Justice impliquant l’ancien président Donald Trump, a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué. Vous pouvez lire l’ordre de rendez-vous ici.

L’annonce est un développement important qui souligne la gravité des enquêtes sur Trump – l’une sur sa tentative d’annuler la victoire électorale de Joe Biden en 2020, l’autre sur sa gestion de documents classifiés.

On ne sait pas si cette décision changera grand-chose à ces enquêtes, qui se déroulaient déjà assez vigoureusement. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de nommer un nouveau procureur coriace pour affronter Trump. C’est plus une tentative d’apaiser les craintes que la prise de décision du ministère de la Justice soit motivée par la politique.

Dans l’annonce, Garland a fait référence à Trump lançant sa campagne présidentielle plus tôt cette semaine ainsi qu’aux propres commentaires de Biden selon lesquels il se présentera probablement à la réélection comme facteurs influençant sa décision de nommer un avocat spécial.

Smith est un procureur de carrière qui a dirigé la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice avant de quitter le DOJ en 2017. Après son départ, il a été nommé procureur en chef d’un organe de l’Union européenne enquêtant sur les crimes de guerre au Kosovo et a travaillé à La Haye. Il est toujours à l’étranger et n’est pas apparu à l’annonce de Garland.

Un avocat spécial opère en dehors de la chaîne de commandement ordinaire du ministère de la Justice et est, en théorie, plus à l’abri des pressions pour obéir aux ordres des patrons du DOJ. De plus, conformément à la réglementation, l’avocat spécial ne peut être licencié que pour une “bonne cause”.

Cependant, le conseil spécial n’est pas un opérateur véritablement indépendant. Le procureur général peut toujours annuler n’importe laquelle de ses décisions – bien que l’AG doive informer le Congrès qu’il l’a fait. Cela signifie, en fait, que toute décision concernant des inculpations potentielles de Trump ou d’autres personnes serait toujours examinée par Garland.

Dans la pratique, cependant, les recommandations de Smith auront probablement beaucoup de poids, et beaucoup pourraient dépendre de son jugement. Par exemple, s’il recommande de ne pas accuser Trump, il semble hautement improbable que les supérieurs du département l’annulent. Et s’il recommande des accusations, Garland peut hésiter à l’annuler également.

Ce que Jack Smith va – et ne va pas – enquêter

Smith est chargé de deux enquêtes importantes.

La première enquête, a déclaré Garland, est “l’enquête visant à déterminer si une personne ou une entité a illégalement interféré avec le transfert de pouvoir après l’élection présidentielle de 2020, ou avec la certification du vote du collège électoral tenu le 6 janvier 2021 ou vers cette date”.

Traduction : il s’agit de savoir si Trump ou des personnes proches de lui ont enfreint les lois dans leur effort pour annuler la victoire électorale de Biden.

Smith ne reprend pas les enquêtes sur les émeutiers qui ont fait irruption dans le Capitole le 6 janvier. Ces enquêtes, qui ont déjà conduit à des centaines de poursuites, seront toujours supervisées par le bureau du procureur américain du district de Columbia. (L’enquête du comité de la Chambre du 6 janvier est une affaire distincte, ils ne peuvent accuser personne au pénal et se concentrent sur la rédaction d’un rapport sur leurs conclusions avant que les républicains ne prennent le contrôle de la chambre en janvier.)

La deuxième enquête confiée à Smith est “l’enquête en cours impliquant des documents classifiés et d’autres dossiers présidentiels, ainsi que l’éventuelle obstruction de cette enquête”, a déclaré Garland.

Il s’agit de déterminer si Trump a mal apporté des documents classifiés à Mar-a-Lago ou ailleurs, mais notez également la référence à une éventuelle obstruction. Chris Strohm de Bloomberg a rapporté en octobre que certains procureurs du DOJ pensaient qu’il y avait suffisamment de preuves pour accuser Trump d’obstruction, apparemment en raison de son manque de franchise quant à savoir s’il avait rendu tous les documents en sa possession.

Ne vous attendez pas à ce que Jack Smith soit Robert Mueller

La comparaison évidente avec la nomination de Smith est le dernier avocat spécial qui a enquêté sur Trump : Robert Mueller. Mais cette nomination semble différente à certains égards importants.

D’une part, Mueller a été nommé conseiller spécial pour reprendre une enquête qui menaçait le président en exercice – sa nomination visait à envoyer le message que les liens de Trump avec la Russie feraient en effet l’objet d’une enquête vigoureuse même si le ministère de la Justice était dirigé par les personnes nommées par Trump.

Ici, le raisonnement est fondamentalement le contraire. La nomination de Smith vise à apaiser les inquiétudes selon lesquelles toute décision ultime quant à l’inculpation de Trump pourrait être motivée par la politique plutôt que par la loi. (Bonne chance avec ça.)

De plus, Mueller a construit sa propre équipe pour étendre considérablement l’enquête préexistante du FBI sur les liens de Trump avec la Russie et y a travaillé pendant près de deux ans. Il n’est pas clair si Smith révisera autant les choses – ou prendra si longtemps.

Les enquêtes sur l’ingérence électorale de Trump et les documents classifiés se poursuivent au DOJ depuis un certain temps et semblent être assez avancées. Smith pourrait simplement reprendre les enquêtes existantes et demander à leurs avocats et agents de travailler avec lui.

“Le rythme des enquêtes ne s’arrêtera pas ou ne fléchira pas sous ma surveillance”, a déclaré Smith a déclaré vendredi dans un communiqué. “J’exercerai un jugement indépendant et ferai avancer les enquêtes rapidement et de manière approfondie, quel que soit le résultat que les faits et la loi dictent.”