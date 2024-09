Le procureur général Keith Ellison s’exprime sur les pratiques commerciales lors d’un événement du Young Professionals Network à Bemidji

6 septembre — BEMIDJI — Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, s’est rendu à Bemidji mercredi pour partager l’importance des pratiques commerciales équitables avec la jeune génération de chefs d’entreprise et de professionnels de la région.

Lors de sa présentation lors du déjeuner du Young Professionals Network, Ellison a expliqué au groupe d’environ 40 participants ses réflexions sur la concentration du marché, l’intrusion du gouvernement et d’autres défis auxquels les entreprises sont actuellement confrontées.

« Aucun secteur d’activité ne peut être fort sans l’émergence de ce groupe de jeunes entrepreneurs et de professionnels », a-t-il déclaré. « C’est un hommage au leadership de la ville de former des entrepreneurs similaires afin que Bemidji puisse continuer à avoir un secteur d’emploi dynamique à l’avenir. »

Ellison a également noté que son bureau peut être une ressource précieuse pour les professionnels et les entreprises.

« Lorsque vous pensez au bureau du procureur général, ce n’est peut-être pas la première agence à laquelle vous pensez lorsqu’il est question de développement commercial », a-t-il déclaré. « Mais je tiens à vous faire savoir que le bureau du procureur général est un acteur important dans votre arsenal lorsqu’il s’agit de la réussite de votre entreprise. »

L’un des moyens par lesquels le bureau entend aider les entreprises à prospérer est de garantir l’application des lois antitrust, qui contribuent à prévenir les pratiques commerciales déloyales et à promouvoir la concurrence.

« Il est beaucoup plus difficile de rester dans le secteur car la concurrence peut être extrêmement rude, et cela signifie que nous devons examiner la législation antitrust et son application d’une manière que nous n’avons pas fait depuis 30 ou 40 ans. C’est la réalité de l’économie américaine », a déclaré Ellison. « Je dirais qu’en plus de trois ou quatre décennies, ce changement commence à prendre racine maintenant. »

Ellison a également expliqué comment les monopoles affectent négativement les entreprises de n’importe quel secteur, citant l’exemple d’un propriétaire d’entreprise essayant de vendre ses produits en ligne et tentant de concurrencer d’énormes sites de vente au détail en ligne comme Amazon.

« Lorsque les propriétaires d’entreprises rivalisent avec les produits préférés d’Amazon en termes de prix, ils voient leurs articles apparaître de plus en plus bas dans les résultats de recherche, où personne ne peut les trouver », a-t-il déclaré. « En plus de cela, Amazon leur facture des frais élevés sur chaque article qu’ils vendent, ainsi que des frais de publicité qui sont pratiquement obligatoires s’ils veulent que tout le monde voie leurs articles. »

En septembre 2023, le bureau

rejoint une coalition bipartite

Des procureurs généraux des États américains ont intenté une action en justice contre Amazon pour violation des lois antitrust. Selon la plainte, Amazon utilise un ensemble de « stratégies anticoncurrentielles et déloyales interdépendantes » pour empêcher ses concurrents d’attirer des clients.

L’histoire continue

« Je ne veux pas vous dissuader de poursuivre votre vision de la prochaine grande nouveauté technologique. Il est normal que votre entreprise technologique rencontre le succès, se développe, devienne grande et gagne beaucoup d’argent. Nous espérons que vous y parviendrez et que vous emploierez beaucoup de Minnesotans », a déclaré Ellison. « Le problème, c’est que votre entreprise se livre à des pratiques qui empêchent les autres concurrents de se développer et empêchent de nouveaux concurrents d’émerger. »

Ellison a également cité l’intrusion du gouvernement comme un obstacle possible au succès d’une entreprise.

« Imaginez que vous contribuez à façonner la stratégie d’une grande entreprise du Minnesota dans un contexte économique incertain, que vous avez un ensemble clair de valeurs qui guident votre entreprise et que vous ressentez une pression politique sur la manière d’agir en conséquence », a-t-il déclaré, « qu’il s’agisse des produits que vous choisissez de vendre, de la formation que vous offrez aux employés ou même de la manière dont vous choisissez d’investir l’argent de votre entreprise. »

À titre d’exemple, Ellison a fait référence à un

Lettre de juillet 2023

Cette lettre a été envoyée aux entreprises du classement Fortune 100 par les procureurs généraux de 13 États. Elle contenait un avertissement adressé aux entreprises, les menaçant de conséquences juridiques pour leurs choix en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

« Les entreprises ne sont pas obligées d’avoir des programmes DEI, mais si elles le souhaitent, il ne devrait pas être intimidant de les maintenir », a-t-il déclaré. « Des poursuites judiciaires contre des entreprises publiques et privées, menées par certains de ces cabinets d’avocats spécialisés, se multiplient dans tout le pays pour démanteler toutes sortes de programmes de ce type qui aident les entreprises à s’adapter à une clientèle diversifiée, à une base d’employés diversifiée et à répondre simplement aux besoins du marché. »

Les décisions commerciales relatives à l’embauche, à la promotion, à l’investissement et au développement des employés, a expliqué Ellison, devraient être prises par le propriétaire de l’entreprise sans influence politique ou gouvernementale.

« Ces pratiques commerciales de base devraient être entièrement de votre ressort, mais on entend de plus en plus de voix politiques s’y opposer », a-t-il déclaré. « Tous ces scénarios sont bien réels et ils font tous partie de mon travail en tant que procureur général… préserver votre liberté de faire les choix qui vous reviennent. »