Le procureur général Garland va doubler son personnel pour protéger les droits de vote et cible les nouvelles lois électorales dans les États dirigés par les républicains pour examen – RT USA News

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a annoncé un doublement du personnel chargé de l’application des lois dédié à la protection des droits de vote et a déclaré que les réformes électorales et les audits des bulletins de vote dans les États dirigés par les républicains pourraient priver les électeurs non blancs du droit de vote.

« Jusqu’à présent cette année, au moins 14 États ont adopté de nouvelles lois qui rendent le vote plus difficile », Garland a déclaré dans un discours vendredi. « Certaines juridictions, fondées sur la désinformation, ont utilisé des méthodologies d’audit post-électorales anormales qui peuvent mettre en danger l’intégrité du processus de vote et saper la confiance du public dans notre démocratie. » La tentative de Garland de repousser les lois électorales adoptées par le GOP intervient après que les démocrates au Congrès n’ont pas réussi à faire adopter un projet de loi qui aurait contrecarré la législation de l’État en élargissant l’inscription automatique des électeurs, le vote anticipé et le vote par correspondance à l’échelle nationale. Cela limiterait également les contestations par des groupes extérieurs à l’éligibilité des électeurs. Lire la suite









Le procureur général a suggéré que le ministère de la Justice (DOJ) puisse poursuivre les États pour leurs réformes électorales. « Nous examinons de nouvelles lois qui visent à restreindre l’accès aux électeurs, et lorsque nous constatons des violations, nous n’hésiterons pas à agir », dit Garland. Le DOJ examinera également les lois et pratiques actuelles pour déterminer si elles sont discriminatoires à l’égard des électeurs non blancs, a déclaré Garland. Par exemple, a-t-il dit, les électeurs non blancs doivent attendre plus longtemps dans les files d’attente dans certaines juridictions. « Il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes au débat en Amérique, mais le droit de vote de tous les citoyens éligibles n’en fait pas partie », dit Garland. « Le droit de vote est la pierre angulaire de notre démocratie – le droit dont découlent en fin de compte tous les autres droits. » La controverse sur le système électoral américain s’est intensifiée après que l’ancien président Donald Trump a allégué que sa défaite face au président Joe Biden était due à une fraude massive. Malgré les efforts des démocrates, des responsables électoraux et des grands médias pour rejeter ces allégations comme « démystifié » un sondage Reuters/Ipsos réalisé mi-mai a montré que 61% des républicains et 19% des indépendants croient encore « fortement » ou alors « quelque peu » que l’élection a été volée à Trump. Près de trois républicains sur dix pensent même que Trump sera réintégré en tant que président, selon un autre sondage. Et huit mois après les élections de 2020, les républicains font pression pour davantage d’audits comme celui actuellement en cours en Arizona.



Garland a déclaré que le ministère de la Justice surveillerait de près ces examens des bulletins de vote pour s'assurer qu'ils respectent les lois fédérales pour « protéger les dossiers électoraux et éviter l'intimidation des électeurs ». Le DOJ prévoit de publier des orientations sur les lois civiles et pénales qui s'appliquent à de tels audits. « Le ministère de la Justice ne cessera jamais de travailler pour protéger la démocratie à laquelle tous les Américains ont droit », dit Garland.