Le procureur général Garland nomme un conseiller spécial de Trump

Un avocat spécial devrait être nommé vendredi par le procureur général Merrick Garland pour déterminer si des accusations criminelles doivent être portées contre l’ancien président Donald Trump.

L’annonce est faite quelques jours après que Trump a déclaré qu’il se présenterait à nouveau à la Maison Blanche en 2024.

Garland a été nommé à son poste par le président Joe Biden, qui pourrait bien être l’adversaire électoral de Trump.

