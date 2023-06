Le procureur général Garland garde le visage impassible au milieu des accusations de Trump

WASHINGTON –

Lors de son premier jour en tant que procureur général, Merrick Garland s’est engagé à revenir à ce qu’il a appelé les « normes » du ministère de la Justice et a déclaré qu’il s’efforcerait d’éliminer la perception d’ingérence politique. Mais au cours des deux années qui ont suivi sa prise de fonction, l’ancien juge fédéral s’est retrouvé au milieu d’une tempête politique aux proportions historiques.

L’affaire contre Donald Trump – le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles fédérales – a provoqué un écrasement de manifestants au palais de justice de Miami la semaine dernière, ainsi qu’un torrent de médias sociaux de Trump et une vague de critiques de la part des républicains.

La décision d’inculper Trump, qui se présente à nouveau à la présidence, est peut-être la plus importante de l’histoire du ministère de la Justice. L’ultime appel à cela est venu de Garland, dont le comportement penche vers la douceur.

Même le jour où les procureurs ont informé Trump des accusations était apparemment calme dans les couloirs du siège majestueux du ministère de la Justice. Ce silence s’est poursuivi dans la nuit au milieu de la fureur qui s’est déchaînée lorsque l’ancien président a annoncé la nouvelle sur sa plateforme de médias sociaux.

Ce n’était pas la première fois que Garland gardait un visage de poker sous un regard de haut niveau. Il était resté muet lorsque sa nomination à la Cour suprême par le président Barack Obama en 2016 a langui assez longtemps pour battre un record centenaire avant son expiration.

Garland a passé deux décennies en tant que juge, et cette expérience a semblé transparaître dans ses mains jointes et son expression stoïque lorsqu’il a fait ses commentaires publics mercredi sur les accusations portées contre Trump. Le procureur général a souligné qu’il avait suivi les règles et règlements des avocats spéciaux et il a ponctué chaque mot alors qu’il défendait l’enquêteur Jack Smith en tant que « procureur de carrière vétéran ».

« Nous vivons dans une démocratie. Ce genre d’affaires est jugée par le système judiciaire », a déclaré Garland en répondant à environ trois minutes de questions de deux des journalistes réunis au début d’une réunion avec des avocats américains sur les crimes violents.

Ce mantra répété d’engagement envers l’État de droit n’a pas apaisé les républicains qui soutiennent l’ancien président inculpé et redéfinissent les accusations comme une persécution politique injuste.

Les proches de Garland disent qu’il a longtemps eu une présence prudente et réfléchie et qu’il fait ce qui est nécessaire, avec peu de démonstrations extérieures d’éviction. Pourtant, ce moment n’est probablement pas facile, a déclaré son ami Robert Post, professeur à la faculté de droit de Yale, qui a fait la connaissance de Garland pour la première fois lorsqu’ils étaient commis ensemble à la fin des années 1970.

« Je suis sûr qu’il est attristé par le spectacle d’un ancien président inculpé pour le genre de crimes pour lesquels nous voyons Trump inculpé », a déclaré Post. « C’est la personne la moins partisane que je connaisse. Il se soucie avant tout de la loi. »

La nomination de Smith en tant que conseiller spécial après que Trump a annoncé sa campagne présidentielle de 2024 était un autre effort pour faire respecter les normes du ministère de la Justice et le principe selon lequel l’agence suit les faits et la loi, et non la politique, a déclaré Anthony Coley, qui était auparavant le porte-parole en chef de Garland au ministère. .

« Pour le procureur général, l’état de droit n’est pas qu’une tournure de phrase d’un avocat. Pour lui, l’état de droit est un élément fondamental de notre démocratie », a-t-il déclaré.

C’est Smith, un ancien procureur des crimes de guerre, qui s’est levé seul derrière un podium le lendemain du jour où les accusations de Trump ont été rendues publiques pour déclarer : « Nous avons un ensemble de lois dans ce pays et elles s’appliquent à tout le monde ».

Cette apparition comportait également des indices visuels de la séparation entre Garland et Smith.

Smith n’a pas parlé depuis le siège néoclassique où travaille Garland, mais a tenu sa conférence de presse dans l’élégant bâtiment de l’autre côté de la ville où il travaille. L’avocat spécial a assisté à la mise en accusation où Trump a plaidé non coupable d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés. Smith était assis au premier rang derrière son équipe de procureurs.

Il est habilité à décider si des accusations doivent être portées, bien que Garland conserve la supervision ultime de son travail.

Trump a annoncé le 8 juin qu’il avait été inculpé et, selon la Maison Blanche, Biden a appris les 37 chefs d’accusation contre l’ancien président par le biais d’une couverture médiatique. On a demandé à Biden le lendemain s’il avait parlé à Garland de l’affaire. « Je ne lui ai pas du tout parlé », a déclaré Biden aux journalistes. « Je ne vais pas lui parler. »

Garland a été confirmé par le Sénat en mars 2021 lors d’un vote bipartite, les démocrates et les républicains affirmant qu’il avait le bon bilan et le bon tempérament pour le moment. Il a été juge à la Cour d’appel fédérale pendant plus de deux décennies après un passage au ministère de la Justice où il s’est forgé une réputation de préparation méticuleuse dans la poursuite de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995 qui a tué 168 personnes.

La gestion par Garland de la publication d’une autre enquête d’un avocat spécial était également discrète. L’examen des origines de l’enquête du FBI sur la campagne présidentielle de Trump en 2016, menée par l’avocat spécial John Durham, a commencé à l’origine sous Trump. Lorsqu’il a été achevé sous Garland, le rapport a été publié avec quelques expurgations.

Le dernier procureur général de Trump, Bill Barr, a adopté une approche bien différente avec la publication de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence électorale russe et la campagne de Trump. Barr a publié sa propre note sur le rapport et a ensuite tenu une conférence de presse largement favorable à Trump avant de rendre le rapport public. L’épisode est survenu au cours d’années tumultueuses alors que Trump insistait pour que son procureur général et l’ensemble du ministère de la Justice lui soient personnellement fidèles, sapant sa réputation d’indépendance politique.

Garland devra encore faire face à d’autres conclusions d’avocats spéciaux à venir. Smith enquête sur le rôle de Trump dans l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 et sur les efforts pour annuler les élections de 2020 qu’il a perdues face à Biden.

Garland a nommé un avocat spécial pour enquêter sur la présence de documents classifiés trouvés au domicile de Biden dans le Delaware et dans l’ancien bureau de Washington datant de son époque de vice-président.

En annonçant cette décision, Garland a utilisé une formulation identique à la nomination de Smith, des mots qu’il a de nouveau utilisés dans ses brefs commentaires après l’acte d’accusation : « indépendance et responsabilité ».