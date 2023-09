Le procureur général Garland fait face à ses critiques du GOP alors que le ministère de la Justice fait l’objet d’un examen minutieux

WASHINGTON (AP) – Le procureur général Merrick Garland s’est retrouvé face à face mercredi avec ses critiques les plus ardents alors que les républicains de la Chambre ont profité d’une audience de surveillance de routine pour l’interroger sur ce qu’ils prétendent être la « militarisation » du ministère de la Justice sous le président Joe Biden. .

Garland comparaît devant le comité judiciaire de la Chambre pour la première fois en deux ans et à un moment sans précédent dans l’histoire du ministère de la Justice : il supervise deux affaires contre Donald Trump, le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles, et une autre contre le fils du président en exercice. , Hunter Biden.

Les républicains du comité – dirigés par le représentant Jim Jordan, président – ​​ont accusé le ministère de la Justice de protéger la famille Biden, tout en ciblant son adversaire, Trump.

« Il y a une enquête qui protège le président Biden. Il y en a un autre qui attaque le président Trump », a déclaré Jordan, républicain de l’Ohio, dans son discours d’ouverture. « Le ministère de la Justice couvre les deux côtés de l’équation. »

Garland a défendu la plus grande agence d’application de la loi du pays – plus de 115 000 employés – à une époque où les menaces politiques et physiques contre les agents et leurs familles se multiplient.

« Notre travail n’est pas de recevoir des ordres du président, du Congrès ou de qui que ce soit d’autre, sur qui ou sur quoi enquêter pénalement », a déclaré le procureur général.

Les démocrates ont déclaré qu’ils prévoyaient d’agir « comme une sorte d’escouade de la vérité » contre ce qu’ils considèrent comme de la désinformation républicaine et leur défense continue de Trump, qui est désormais le favori républicain pour défier Biden lors des élections de l’année prochaine. Ils affirment que les républicains tentent de détourner l’attention des contestations judiciaires de l’ancien président inculpé et de braquer les projecteurs sur Biden.

« Je profiterai de cette occasion pour souligner à quel point cela est destructeur pour notre système de justice et comment, une fois de plus, le Parti républicain est prêt à saper nos institutions pour défendre son candidat indéfendable à la présidence », a déclaré le représentant Adam Schiff. un haut démocrate du comité, a déclaré à l’AP.

Le témoignage de Garland intervient également un peu plus d’une semaine après que le président Kevin McCarthy, R-Calif., a lancé une enquête de mise en accusation contre son patron, Biden, avec un accent particulier sur la gestion par le ministère de la Justice du cas de Hunter Biden qui dure depuis des années.

La Maison Blanche a rejeté l’enquête de destitution comme étant sans fondement et s’est efforcée de concentrer le débat sur la politique. L’équipe juridique de Hunter Biden, en revanche, est passée à l’offensive contre les critiques du GOP, en intentant récemment une action contre l’Internal Revenue Service après que deux de ses agents ont porté plainte auprès du Congrès au sujet de la gestion de l’enquête.

Les républicains affirment que le ministère de la Justice – sous Trump et maintenant sous Biden – n’a pas réussi à enquêter pleinement sur les allégations contre le jeune Biden, allant de son travail au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma à ses déclarations de revenus en Californie et à Washington DC.

« Je ne suis pas l’avocat du président. J’ajouterai également que je ne suis pas le procureur du Congrès. Le ministère de la Justice travaille pour le peuple américain », a déclaré Garland.

Une enquête sur Hunter Biden avait été menée par le procureur américain du Delaware, David Weiss, nommé par Trump, que Garland avait retenu pour terminer l’enquête et la protéger des allégations d’ingérence politique. Garland a accordé à Weiss le statut de conseiller spécial le mois dernier, lui donnant un large pouvoir pour enquêter et rapporter ses conclusions. Il supervise le déroulement quotidien de l’enquête et un autre avocat spécial, Jack Smith, est en charge de l’enquête Trump, bien que Garland conserve le dernier mot sur les deux en tant que procureur général.

La semaine dernière, Weiss a utilisé cette nouvelle autorité pour inculper Hunter Biden pour des accusations fédérales en matière d’armes à feu, plaçant ainsi l’affaire sur la bonne voie vers un éventuel procès à l’approche des élections de 2024.

Les présidents républicains des comités de surveillance, du pouvoir judiciaire et des voies et moyens ont lancé une enquête sur la gestion de l’affaire par Weiss, qui a été ouverte pour la première fois en 2018 après que deux agents de l’IRS ont affirmé lors d’un témoignage au Congrès en mai que le ministère de la Justice avait indûment interféré avec leur travail. .

Gary Shapley, un agent vétéran de l’IRS affecté à l’affaire, a témoigné devant le Congrès que Weiss a déclaré en octobre 2022 qu’il n’était pas la « personne qui décide si des accusations sont portées » contre Hunter Biden. Ce témoignage a été contesté par deux agents du FBI également lors de cette réunion, qui ont déclaré aux législateurs qu’ils ne se souvenaient pas que Weiss ait dit cela.

