Le procureur général Garland a déclaré dans une interview qu’il démissionnerait si Biden lui demandait d’agir contre Trump

WASHINGTON — Le procureur général Merrick Garland a déclaré dans une interview diffusée dimanche qu’il démissionnerait si le président Joe Biden lui demandait de prendre des mesures contre le favori républicain à la présidence, Donald Trump. Mais il ne pense pas qu’il se retrouvera dans cette position.

« Je suis sûr que cela n’arrivera pas, mais je ne ferai rien à cet égard », a-t-il déclaré sur CBS « 60 Minutes ». « Et si nécessaire, je démissionnerais. Mais il n’y a aucune raison pour qu’une telle chose se produise. »

Le ministère de la Justice est au centre non seulement d’actes d’accusation contre Trump qui incluent une tentative d’annuler les élections de 2020 et de conservation erronée de documents classifiés, mais également d’affaires impliquant Hunter, le fils de Biden, des conséquences de l’émeute au Capitole américain et d’enquêtes sur des documents classifiés. trouvé dans la maison et le bureau du président. Garland a nommé trois conseillers spéciaux distincts.

Garland n’a parlé qu’avec parcimonie de ces cas et a réitéré dimanche qu’il n’entrerait pas dans les détails, mais a rejeté les affirmations de Trump et de ses partisans selon lesquelles les cas avaient été programmés pour ruiner ses chances d’être président en 2024.

« Eh bien, ce n’est absolument pas vrai. Les procureurs du ministère de la Justice sont impartiaux. Ils ne permettent pas aux considérations partisanes de jouer un quelconque rôle dans leurs décisions », a déclaré Garland.

Garland a déclaré que le président n’avait jamais tenté de s’immiscer dans les enquêtes, et il a rejeté les critiques des républicains selon lesquelles il se montrerait indulgent avec le fils du président, Hunter, qui a récemment été inculpé d’une accusation d’arme à feu après l’échec d’un accord de plaidoyer dans son affaire fiscale. Hunter Biden doit comparaître devant un tribunal du Delaware cette semaine.

« Nous n’avons pas une règle pour les républicains et une autre pour les démocrates. Nous n’avons pas une règle pour les ennemis et une autre pour les amis », a-t-il déclaré. « Nous n’avons qu’une seule règle ; et cette règle est que nous suivons les faits et la loi, que nous prenons les décisions requises par la Constitution et que nous protégeons les libertés civiles.

Garland s’est étouffé en parlant de ses inquiétudes concernant la violence, d’autant plus que les juges et les procureurs affectés aux affaires Trump ont reçu des menaces de mort.

« Les gens peuvent discuter les uns avec les autres autant qu’ils le souhaitent et avec autant de véhémence qu’ils le souhaitent. Mais la seule chose qu’ils ne peuvent pas faire, c’est recourir à la violence et aux menaces de violence pour modifier le résultat », a-t-il déclaré. « Les Américains doivent se protéger les uns les autres. Ils doivent veiller à se traiter les uns les autres avec courtoisie et gentillesse, à écouter les points de vue opposés, à argumenter avec autant de véhémence qu’ils le souhaitent, mais à s’abstenir de toute violence et menace de violence. C’est la seule façon pour cette démocratie de survivre.»

Colleen Long, Associated Press