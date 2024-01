Le procureur général du Texas refuse d’accorder aux agents fédéraux un accès complet au parc frontalier : “Votre demande est par la présente refusée”

Col de l’Aigle, Texas — Le procureur général du Texas a rejeté vendredi une demande de l’administration Biden visant à accorder aux agents fédéraux de l’immigration un accès complet à un parc le long de la frontière sud que la Garde nationale de l’État a bouclé avec du fil de rasoirles clôtures et les soldats.

Pendant trois semaines, le gouvernement fédéral et le Texas se sont affrontés au-dessus de Shelby Park, un parc public appartenant à la ville situé dans la ville frontalière d’Eagle Pass, qui était autrefois une zone très fréquentée par les migrants illégaux. Les soldats de la Garde nationale du Texas déployés par le gouverneur Greg Abbott ont pris le contrôle de Shelby Park plus tôt en janvier et ont depuis empêché les agents de la patrouille frontalière de traiter les migrants dans la zone, qui servait autrefois de site de rétention de fortune pour l’agence fédérale.

Le ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise la patrouille frontalière, avait donné jusqu’à vendredi au procureur général du Texas, Ken Paxton, pour déclarer que l’État céderait et autoriserait les agents fédéraux à pénétrer dans Shelby Park. Vendredi, cependant, Paxton a rejeté cette demande, affirmant que les responsables de l’État du Texas ne permettraient pas au DHS de transformer la zone en un « port d’entrée non officiel et illégal ».

“Votre demande est par la présente refusée”, a écrit Paxton dans son lettre.

Paxton s’est engagé à poursuivre « les efforts du Texas pour protéger sa frontière sud contre tous les efforts de l’administration Biden visant à saper le droit constitutionnel de légitime défense de l’État ».

À l’intérieur de Shelby Park, les gardes du Texas ont installé des barrières pour empêcher le passage des migrants espérant entrer illégalement aux États-Unis et leur ont demandé de retourner au Mexique en passant par le Rio Grande. Le ministère de la Sécurité publique du Texas a également récemment commencé à arrêter certains migrants adultes qui entrent dans le parc pour intrusion criminelle dans l’État.

Des gardes texans ont installé des barrières à Shelby Park à Eagle Pass, au Texas, destinées à empêcher le passage des migrants. 23 janvier 2023. Actualités CBS



Abbott et d’autres responsables du Texas ont soutenu que les actions de l’État visaient à décourager les migrants d’entrer illégalement dans le pays, reprochant au gouvernement fédéral de ne pas en faire assez pour dissuader les passages non autorisés. Mais l’administration Biden a déclaré que le Texas empêchait les agents de la patrouille frontalière de patrouiller dans le Rio Grande, de traiter les migrants et d’aider ceux qui pourraient être en détresse.

L’application des lois en matière d’immigration est une responsabilité fédérale. Les fonctionnaires de l’État du Texas ne sont pas légalement autorisés ni formés pour filtrer les migrants en vue de leur demande d’asile, les arrêter pour violations des règles d’immigration ou les expulser vers un pays étranger. Cependant, Abbott a signé le mois dernier une loi qui, espère-t-il, permettra aux autorités du Texas d’arrêter les migrants accusés d’entrée illégale au niveau de l’État et de les forcer à retourner au Mexique. Le ministère de la Justice cherche à bloquer cette loi avant son entrée en vigueur en mars.

La Court Suprême plus tôt cette semaine autorisé La patrouille frontalière va couper les barbelés que le Texas a rassemblés près des rives du Rio Grande, suspendant ainsi une ordonnance d’un tribunal inférieur qui interdisait à l’agence de le faire. Les barbelés barbelés à Shelby Park sont toutefois restés en place, puisque les fonctionnaires fédéraux n’ont pas obtenu un accès complet à la zone.

Bien que la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur la saisie de Shelby Park par le Texas, ce différend pourrait également finir par être porté devant un tribunal fédéral si l’administration Biden poursuivait l’État en justice à ce sujet.

Alors que la Maison Blanche a qualifié sa politique d’inhumaine et de contre-productive, Abbott a affirmé qu’il défendait son État contre une « invasion », et ses actions à Eagle Pass ont reçu le soutien d’autres gouverneurs républicains à travers le pays.

Les autorités américaines ont traité plus de 302 000 migrants aux points d’entrée et entre les points d’entrée le long de la frontière sud le mois dernier, un record sans précédent. qui a brisé tous les records précédents, selon les données officielles du gouvernement publiées vendredi. Depuis, les passages illégaux des frontières ont chuté, une tendance que les autorités américaines ont attribuée au renforcement des contrôles d’immigration au Mexique et à une accalmie historique après les vacances.

