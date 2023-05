Le procureur général du Texas, Ken Paxton, demande à ses partisans de se rassembler pacifiquement pour protester contre le vote de destitution

AUSTIN, Texas (AP) – Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a appelé vendredi ses partisans à protester lorsque la Chambre des représentants de l’État dirigée par les républicains engage une procédure de destitution contre lui.

« Je veux inviter mes concitoyens et amis à venir pacifiquement faire entendre leur voix au Capitole demain », a déclaré le républicain à trois mandats lors d’une conférence de presse. « Exercez votre droit de pétitionner votre gouvernement. »

Paxton a dénoncé la procédure de destitution comme un effort pour priver les électeurs qui l’ont renvoyé au pouvoir en novembre, mais n’a pas répondu aux questions des journalistes rassemblés.

Ses remarques interviennent alors que la Chambre se prépare à examiner s’il convient de destituer le procureur général sur 20 articles, notamment la corruption, l’inaptitude à la fonction et l’abus de confiance du public.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

La Chambre des représentants du Texas, dirigée par les républicains, a organisé samedi un vote historique pour éventuellement destituer le procureur général de l’État assiégé Ken Paxton et le suspendre de ses fonctions, au moment même où certains conservateurs de premier plan commençaient à se rassembler autour de lui.

Paxton, un républicain de 60 ans, se retrouve au bord de la destitution après des années de scandale, d’accusations criminelles et d’accusations de corruption. La Chambre commencera à examiner une résolution appelant à la destitution de Paxton à 13 heures samedi, selon un communiqué publié vendredi par le comité de la Chambre sur l’enquête générale.

S’il était destitué, Paxton serait contraint de quitter ses fonctions immédiatement. Il ne serait que la troisième personne dans les près de 200 ans d’histoire de l’État à être destituée et le premier officier de tout l’État depuis l’ancien gouverneur James « Pa » Ferguson en 1917.

Le comité dirigé par le GOP a passé des mois à examiner discrètement Paxton et a recommandé sa destitution jeudi sur 20 articles, notamment la corruption, l’inaptitude à la fonction et l’abus de confiance du public.

Paxton l’a qualifié de tentative de « renverser la volonté du peuple et de priver les électeurs de notre État ». Il a déclaré que les accusations de destitution étaient fondées sur « des ouï-dire et des commérages, répétant des affirmations réfutées depuis longtemps ».

D’éminents conservateurs avaient été particulièrement silencieux sur Paxton, mais certains ont commencé à se rassembler autour de lui tard vendredi matin. Le président du Parti républicain de l’État, Matt Rinaldi, a critiqué le processus comme une « imposture » et a exhorté le Sénat contrôlé par le GOP à acquitter Paxton s’il était jugé dans cette chambre.

« Il est basé sur des allégations déjà contestées par les électeurs, menées par un orateur libéral essayant de saper ses adversaires conservateurs », a déclaré Rinaldi, faisant écho aux critiques de Paxton à l’encontre du président de la Chambre républicaine Dade Phelan. Il a déclaré que le Sénat devra « rétablir le bon sens et la raison de notre État ».

Viendra d’abord un vote à la Chambre, où le comité a proposé cinq heures de débat et des déclarations d’ouverture et de clôture à partir de 13 heures samedi.

Paxton fait face à des calculs sinistres à la Chambre, où il a servi cinq mandats avant de devenir sénateur d’État.

On ne sait pas combien de partisans Paxton peut avoir à la Chambre. Une majorité simple est nécessaire pour destituer. Cela signifie que seule une fraction des 85 membres républicains devrait voter contre Paxton, si les 64 démocrates le faisaient.

La décision de destituer Paxton met en place ce qui pourrait être une chute remarquablement soudaine pour l’un des combattants juridiques les plus éminents du GOP, qui en 2020 a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la victoire du président Joe Biden. Le comité a déclaré vendredi que c’était la propre demande de fonds de Paxton pour régler un procès de lanceur d’alerte qui l’avait provoqué. Paxton fait l’objet d’une enquête du FBI depuis des années sur des accusations selon lesquelles il aurait utilisé son bureau pour aider un donateur. Il a été inculpé séparément pour fraude en valeurs mobilières en 2015, mais n’a pas encore été jugé.

Lorsque l’enquête du comité de cinq membres a été révélée mardi, Paxton a suggéré qu’il s’agissait d’une attaque politique de Phelan, accusant le président d’être ivre sur le sol de la Chambre et appelant à sa démission. Le bureau de Phelan a balayé cela alors que Paxton tentait de « sauver la face ».

Les articles de destitution découlent en grande partie de la relation de Paxton avec l’un de ses riches donateurs, de ses efforts présumés pour protéger le donateur d’une enquête du FBI et de ses tentatives pour contrecarrer les plaintes de dénonciateurs déposées par son propre personnel.

Contrairement au Congrès, la destitution au Texas nécessite la révocation immédiate de ses fonctions en attendant un procès. Le gouverneur républicain Greg Abbott pourrait nommer un remplaçant par intérim.

Le retrait définitif nécessiterait un soutien des deux tiers au Sénat, dont la femme de Paxton, Angela, est membre.

Paxton fait face à une éviction aux mains des législateurs du GOP sept mois seulement après avoir facilement remporté un troisième mandat. Ses challengers, dont George P. Bush, avaient exhorté les électeurs à rejeter un titulaire compromis, mais avaient découvert que beaucoup ne connaissaient pas la litanie de méfaits présumés de Paxton ou les avaient rejetés comme des attaques politiques.

Même à l’approche de la fin de la session ordinaire de lundi, la loi de l’État permet à la Chambre de continuer à travailler sur la procédure de destitution. Celui-ci et le Sénat pourraient se rappeler en session plus tard.

Dans un sens, le péril politique de Paxton est arrivé à une vitesse vertigineuse : l’enquête du comité de la Chambre a été révélée mardi, suivie le lendemain d’une diffusion publique extraordinaire de ses actes criminels présumés.

Mais pour les détracteurs de Paxton, y compris une part croissante de son propre parti au Capitole du Texas, la réprimande a duré des années.

En 2014, il a admis avoir enfreint la loi texane sur les valeurs mobilières en ne s’inscrivant pas en tant que conseiller en placement tout en sollicitant des clients. Un an plus tard, Paxton a été inculpé de crime par un grand jury dans sa ville natale près de Dallas, où il a été accusé d’avoir fraudé des investisseurs dans une startup technologique. Il a plaidé non coupable de deux chefs d’accusation passibles d’une peine potentielle de cinq à 99 ans de prison.

Il a ouvert un fonds de défense juridique et a accepté 100 000 $ d’un dirigeant dont la société faisait l’objet d’une enquête par le bureau de Paxton pour fraude à Medicaid. 50 000 $ supplémentaires ont été donnés par un retraité de l’Arizona dont le fils Paxton a ensuite été embauché à un poste de haut rang, mais a rapidement été licencié après avoir présenté de la pornographie juvénile lors d’une réunion.

Mais ce qui a déclenché le risque le plus sérieux pour Paxton, c’est sa relation avec un autre riche donateur, le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul.

Plusieurs des principaux assistants de Paxton en 2020 ont déclaré au FBI qu’ils craignaient que le procureur général n’abuse des pouvoirs de son bureau pour aider Paul sur des allégations non prouvées selon lesquelles un complot élaboré pour voler 200 millions de dollars de ses propriétés était en cours. Le FBI a fouillé le domicile de Paul en 2019, mais il n’a pas été inculpé et ses avocats ont nié les actes répréhensibles. Paxton a également déclaré aux membres du personnel qu’il avait eu une liaison avec une femme qui, il est apparu plus tard, travaillait pour Paul.

Les accusations de mise en accusation couvrent les accusations liées aux relations de Paxton avec Paul, y compris les tentatives d’ingérence dans les poursuites en forclusion; émettre à tort des avis juridiques au profit de Paul ; et licencier, harceler et interférer avec le personnel qui signalait ce qui se passait. Les accusations de corruption découlent du fait que Paul aurait employé la femme avec qui Paxton avait eu une liaison en échange d’une aide juridique et que Paul aurait payé des rénovations coûteuses à la maison de Paxton à Austin.

D’autres accusations remontent à l’acte d’accusation de fraude en valeurs mobilières de Paxton, toujours en attente, en 2015, y compris avoir menti aux enquêteurs de l’État.

Les huit assistants qui ont signalé Paxton au FBI ont tous été licenciés ou ont démissionné, et quatre ont ensuite été poursuivis en vertu de la loi du Texas sur les dénonciateurs. En février, Paxton a accepté de régler l’affaire pour 3,3 millions de dollars, qui doivent être approuvés par la Chambre. Le comité d’enquête a déclaré vendredi que c’était Paxton qui cherchait à obtenir le paiement qui avait provoqué leur enquête.

« Nous ne pouvons pas trop insister sur le fait que, sans la propre demande de Paxton pour un règlement financé par les contribuables concernant sa conduite fautive, Paxton ne serait pas confronté à une destitution par la Chambre », a déclaré le panel.

___

Bleiberg a rapporté de Dallas. Le journaliste d’Associated Press, Paul J. Weber, a contribué depuis Austin, Texas.

Acacia Coronado, Jim Vertuno et Jake Bleiberg, Associated Press