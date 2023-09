Le procureur général du Texas, Ken Paxton, acquitté lors d’un procès en impeachment

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a été acquitté samedi de 16 articles de mise en accusation, contrecarrant les efforts visant à le démettre de ses fonctions en raison d’allégations de corruption.

« Le procureur général Warren Kenneth Paxton Jr. est par la présente réintégré dans ses fonctions », a déclaré le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, président républicain du Sénat qui a également présidé le procès.

Alors que deux sénateurs républicains ont rompu avec leur parti pour voter en faveur d’une condamnation sur certains articles de mise en accusation, la grande majorité du parti de Paxton a voté en faveur de son acquittement à l’issue d’un procès de deux semaines et d’une journée de délibérations à huis clos. Quatre articles de mise en accusation qui avaient été suspendus pendant le procès ont été rejetés immédiatement après le vote d’acquittement.

Paxton avait été suspendu sans salaire de son poste après avoir été destitué en mai à la Chambre des représentants du Texas, contrôlée par les républicains, par un vote écrasant.

« Le procureur général est excité et prêt à se remettre au travail, et c’est ce qu’il va faire », a déclaré l’avocat de Paxton, Tony Buzbee.

Paxton s’est imposé comme l’un des principaux adversaires juridiques de l’administration de l’ancien président Barack Obama, puis comme un allié clé de l’administration de l’ancien président Donald Trump. Les poursuites judiciaires visant à annuler la loi sur les soins abordables, les protections juridiques des jeunes immigrants sans papiers et les résultats des élections de 2020 ont fait de lui une force populaire de droite, même après avoir été inculpé de fraude boursière en 2015.

Mais le soutien politique de Paxton s’est brisé cette année lorsque la Chambre des représentants l’a destitué pour des allégations d’abus de pouvoir et de corruption.

Alors que les Républicains de la Chambre ont bénéficié d’un élément de surprise – l’enquête sur Paxton a été en grande partie menée en secret avant que les leaders de la Chambre ne soient rendus publics et ne demandent rapidement un vote – les sénateurs ont été confrontés à des mois de pression politique avant le procès.

Dans ses remarques après le verdict, Patrick a fustigé la Chambre pour avoir précipité la destitution de Paxton dans cette chambre et a appelé à un amendement constitutionnel pour retravailler le processus de destitution.

Patrick a présidé le procès en tant que juge et a déclaré qu’il était resté pratiquement silencieux tout l’été pour ce faire, mais il n’a pas retenu son opinion une fois le verdict rendu.

« Nos fondateurs s’attendaient à mieux. Cela n’aurait jamais dû se produire cette année, et j’espère que cela ne se reproduira pas », a-t-il déclaré à propos de la destitution.

Lors d’une conférence de presse, le représentant de l’État du Texas, Andrew Murr, procureur principal du procès en impeachment, a critiqué le vote en déclarant : « Ce procès a brossé le tableau précis et clair d’un procureur général incontrôlable qui a refusé d’écouter les avertissements désespérés de ses avocats conservateurs auxquels il avait fait confiance pour l’aider à gérer son cabinet. »

« Je suis fier du dossier que nous avons présenté car il démontre des preuves considérables, incontestées et incontestées de la corruption de M. Paxton », a-t-il déclaré. « Nous avons pleinement compris le poids de la destitution et l’énormité de la pression à laquelle nous serions confrontés pour détourner le regard de cette corruption. »

Dans un communiqué, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain, a déclaré que Paxton avait bénéficié d’un procès équitable.

« Le jury s’est prononcé », a-t-il déclaré. « Le procureur général Paxton a fait un travail remarquable en représentant le Texas, en particulier en repoussant l’administration Biden. J’ai hâte de continuer à travailler avec lui pour sécuriser la frontière et protéger le Texas des excès du gouvernement fédéral.

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a publié un article similaire réponse sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « C’était le bon résultat, conforme à la volonté des électeurs », a-t-il déclaré.

Les alliés de Paxton ont promis que les Républicains ayant voté contre le procureur général verraient des challengers principaux bien financés, tandis que Trump l’a dit clairement il soutenait Paxton.

Les articles de mise en accusation accusaient Paxton d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir fourni une assistance juridique au donateur et développeur de campagne Nate Paul, tout en ignorant ses devoirs officiels envers le peuple du Texas. Il a été accusé d’avoir licencié de manière inappropriée des employés qui avaient signalé ses actes aux autorités fédérales, d’avoir menti sur ses actes, d’avoir utilisé à mauvais escient des fonds gouvernementaux pour contester leurs allégations, etc.

Le Sénat a accepté d’examiner les preuves de 16 articles lors du procès, quatre articles relatifs à son acte d’accusation criminel de 2015 étant suspendus.

Paxton a nié tout acte répréhensible tout au long du procès et ses avocats l’ont farouchement défendu. Ils ont insisté sur le fait que Paxton n’avait pas accepté de pots-de-vin et que Paul était simplement un individu ennuyeux et habilité qui n’avait rien reçu de valeur de Paxton.

Les sénateurs devenus jurés ont entendu le témoignage de sept anciens collaborateurs de Paxton détaillant les mois d’inquiétude et d’inquiétude qu’ils ont ressentis à propos des relations de Paxton avec Paul, et leur décision finale de prendre la mesure extraordinaire de dénoncer leur patron au FBI.

« Je suis allé au FBI parce que je pensais, d’après mon expérience des neuf mois précédents, que le procureur général avait abandonné son obligation de travailler au nom des intérêts du peuple du Texas, pour servir les intérêts d’une personne, Nate Paul, » Ryan Bangert, un ancien haut collaborateur de Paxton, a déclaré dans un témoignage sous serment la semaine dernière.