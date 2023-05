Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a probablement enfreint les lois, selon une enquête républicaine

AUSTIN, Texas (AP) – Une enquête dirigée par les républicains a accusé mercredi le procureur général du Texas, Ken Paxton, d’avoir commis plusieurs crimes au pouvoir – y compris des crimes – lors d’une extraordinaire diffusion publique de scandale et d’infractions présumées à la loi qui ont plongé l’une des stars conservatrices du GOP dans de nouvelles risque politique et juridique.

Pendant plus de trois heures, les enquêteurs ont présenté des conclusions alléguant que Paxton avait cherché à cacher une affaire, abusé de son bureau pour aider un donneur, contourné des protocoles « grossièrement en dehors » des normes et construit une culture de peur et de représailles dans son bureau. Les enquêteurs ont déclaré au comité d’enquête général de la Chambre dirigé par le GOP qu’il y avait des preuves que Paxton avait enfreint la loi à plusieurs reprises au fil des ans, notamment en abusant d’informations officielles, en abusant de sa capacité officielle et en représailles.

La tournure dramatique des événements au Texas Capitol a déclenché un nouveau test de la durabilité de Paxton d’une manière que le brandon conservateur n’avait jamais affronté malgré une inculpation pour crime en 2015 et une enquête en cours du FBI. L’enquête du comité de la Chambre se poursuit tranquillement depuis des mois et n’a été révélée que mardi.

Le comité a mis fin à l’audience de mercredi sans donner suite aux conclusions. Le panel est dirigé par le représentant de l’État républicain Andrew Murr, qui a ensuite refusé de discuter des prochaines étapes ou de la possibilité d’une recommandation de destitution ou de censure de Paxton.

La session législative se termine lundi et toute action contre Paxton devra être prise d’ici là, à moins que le gouverneur du GOP, Greg Abbott, ne convoque une session spéciale. Au Texas, contrairement au gouvernement américain, un fonctionnaire mis en accusation par la Chambre est suspendu de ses fonctions en attendant l’issue d’un procès au Sénat. Le gouverneur peut nommer un intérimaire pour pourvoir le poste vacant.

L’audience de mercredi a représenté une réprimande remarquable de la part des républicains dans un bâtiment où Paxton a longtemps maintenu des défenseurs et des alliés, dont Abbott, qui a loué Paxton tout en le jurant pour un troisième mandat en janvier.

Paxton a qualifié les heures de témoignage des enquêteurs de « faux », a accusé le comité d’induire le public en erreur et a attaqué le président de la Chambre républicaine Dade Phelan en le qualifiant de « libéral ». Paxton a également affirmé à plusieurs reprises depuis mardi que Phelan était ivre au travail, ce que le bureau de Phelan a qualifié de tentative de Paxton de « sauver la face ».

« Il n’est pas surprenant qu’un comité nommé par le président libéral Dade Phelan cherche à priver les électeurs texans de leur droit de vote et à saboter mon travail de procureur général », a déclaré Paxton dans une déclaration écrite.

L’audience a eu lieu alors que Paxton cherche à obtenir l’approbation législative pour plus de 3 millions de dollars en dollars des contribuables afin de régler un procès de dénonciateur avec les principaux collaborateurs qui l’ont accusé de corruption. Mercredi, les avocats des lanceurs d’alerte ont remercié le comité d’avoir reconnu que leurs clients « avaient subi un préjudice réel en représailles » pour avoir accusé Paxton et ont appelé les législateurs à financer l’accord.

Les accusations portées par les enquêteurs entourent les actions de Paxton qui ont déjà été découvertes par des journalistes ou divulguées dans les archives judiciaires. Malgré le nuage qui planait sur Paxton, il est resté populaire auprès des électeurs du GOP au Texas et a rehaussé son profil à l’échelle nationale grâce à des poursuites contre l’administration du président Joe Biden et à sa défense de l’ancien président Donald Trump.

Les anciens membres du personnel de Paxton l’ont signalé au FBI en 2020 pour avoir enfreint la loi pour aider un contributeur de campagne. Le donateur, le promoteur immobilier d’Austin Nate Paul, employait une femme avec qui Paxton a reconnu avoir eu une liaison extraconjugale. En février, la section de l’intégrité publique du ministère de la Justice, basée à Washington, a repris l’enquête criminelle fédérale sur Paxton.

Depuis avril, le comité de la Chambre a délivré au moins 12 citations à comparaître pour témoignage et information à des personnes et entités dans le cadre de son enquête, selon le procès-verbal de la réunion qui note que les parties ont été laissées anonymes pour « empêcher les représailles et les représailles ».

Lors de l’audience de mercredi, la représentante de l’État Ann Johnson, démocrate de Houston et vice-présidente du comité, a demandé s’il était « juste de dire » que le bureau du procureur général « avait effectivement été détourné pour une enquête par Nate Paul par l’intermédiaire du procureur général ».

« Ce serait mon opinion », a répondu l’avocate Erin Epley, l’une des enquêteuses.

Les avocats de Paul n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Chacun des accusateurs de Paxton a ensuite démissionné ou a été renvoyé. Dans les années qui ont suivi, son agence s’est détachée du désarroi dans les coulisses, avec des avocats chevronnés qui ont démissionné à cause de pratiques qui, selon eux, visent à incliner le travail juridique, à récompenser les loyalistes et à exprimer la dissidence. Mais jusqu’à présent, les législateurs du GOP avaient montré peu d’appétit pour se pencher sur Paxton.

Parmi les nouvelles révélations de mercredi, il y avait des détails sur la rénovation de la maison haut de gamme de Paxton, qui était auparavant sous le contrôle du FBI, et que son affaire a duré plus longtemps que prévu.

Cela s’est terminé « brièvement » en 2019 lorsque l’épouse de Paxton, la sénatrice d’État Angela Paxton, l’a découvert, « mais ensuite cela a repris et était de nouveau en cours en 2020 », a déclaré Epley, ancien procureur d’État et fédéral.

Cette année-là, Paxton a rénové sa maison d’un million de dollars à Austin. Epley a déclaré qu’un employé du procureur général avait entendu Paxton dire à un entrepreneur que sa femme voulait des comptoirs en granit. Selon Epley, l’entrepreneur a répondu que les compteurs coûteraient 20 000 $ et a dit : « Je vais devoir vérifier avec Nate.

___

Bleiberg a rapporté de Dallas.

Paul J. Weber et Jake Bleiberg, The Associated Press