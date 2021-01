Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a accueilli la nouvelle présidence de Joe Biden en s’engageant à lutter bec et ongles contre ses actions «illégales» et «inconstitutionnelles», quelques heures après la prestation de serment du nouveau commandant en chef.

«Félicitations, président Biden. Le jour de l’inauguration, je souhaite à notre pays le meilleur, » Paxton a déclaré mercredi dans un communiqué, commençant sur une note géniale.

Je promets à mes compatriotes texans et américains que je lutterai contre les nombreuses actions inconstitutionnelles et illégales que la nouvelle administration entreprendra, contesterai les excès fédéraux qui enfreignent les droits des Texans et servirai de contrôle majeur contre l’anarchie de l’administration. Texas d’abord! Law & Order toujours!

La déclaration flétrissante est intervenue environ deux heures après l’investiture de Biden dans la capitale nationale, où il a été assermenté par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts. Parmi ses premiers actes au pouvoir, Biden a signé une vague de décrets, certains annulant les mesures prises par son prédécesseur, tandis que d’autres visaient à lutter contre la pandémie actuelle de Covid-19, l’environnement et l’immigration.

Alors que certains républicains de la Chambre et du Sénat ont déjà fait des efforts pour étendre une branche d’olivier à la nouvelle administration, beaucoup restent fermement opposés au programme de Biden et au message « d’unité » frappé dans son premier discours – en particulier les législateurs du Lone Star State. Quelques instants après l’assermentation de Biden, le sénateur du Texas John Cornyn a critiqué le président pour son intention de révoquer le permis du pipeline Keystone XL, affirmant que ce ne serait que «Relancez l’industrie plus loin dans le puits.»

Un porte-parole du membre du Congrès du Texas, Dan Crenshaw, a quant à lui déclaré «Les actions du premier jour, la liste des décrets qu’il envisage de signer, ne signalent certainement pas un sentiment d’humilité et d’unité que le représentant Crenshaw aurait aimé voir.

Plus généralement, de larges pans d’électeurs républicains considèrent la victoire électorale de Biden comme illégitime, près de la moitié de tous les membres du parti interrogés affirmant que Trump « Gagné à juste titre » la course et que Biden a pris ses fonctions sur un « gréé » la victoire. Dans son discours inaugural, le nouveau président a rejeté les allégations de fraude électorale, exhortant le pays à «Rejeter la culture dans laquelle les faits eux-mêmes sont manipulés et même fabriqués» tout en jurant de «Défendez la vérité et battez les mensonges.»

