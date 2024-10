Le procureur général du Texas et les législateurs de l’État s’affrontent au sujet d’un condamné à mort dans l’affaire du « bébé secoué »

Un groupe bipartisan de législateurs texans qui ont utilisé leurs pouvoirs législatifs et judiciaires pour arrêter une exécution la semaine dernière avec seulement quelques heures à perdre, le procureur général de l’État, Ken Paxton, a suscité des critiques publiques jeudi, suscitant des plaintes contre son bureau pour « fausses déclarations » dans le cas du condamné à mort.

Robert Roberson, 57 ans, devait devenir le Aux États-Unis, première personne exécutée dans une affaire de « bébé secoué » jusqu’à ce que les membres du comité de jurisprudence pénale de la Chambre des représentants émettent une assignation à comparaître pour le faire témoigner lors d’une audience législative cette semaine. Malgré les efforts du bureau du procureur général pour faire appel, alors que l’exécution devait commencer dans la soirée du 17 octobre, la Cour suprême du Texas, dans une décision rendue à la dernière minute, s’est rangée du côté des législateurs, accordant à Roberson un sursis temporaire.

Paxton n’avait pas commenté personnellement la question avant mercredi, lorsque son compte sur les réseaux sociaux a publié une liste de raisons pourquoi l’exécution de Roberson devrait avoir lieu.

« Aujourd’hui, mon bureau a publié le rapport d’autopsie original et d’autres preuves pour rectifier des mensonges amplifiés par une coalition interférant avec la procédure de peine capitale dans laquelle Robert Roberson devait être exécuté pour le meurtre de sa fille Nikki, âgée de deux ans », a déclaré le ministère. a déclaré le procureur général.

Parmi les raisons qu’il a invoquées figuraient le fait que le jury n’avait pas condamné Roberson sur la base du « syndrome du bébé secoué » et que le père avait assassiné sa fille en 2002 en « la battant si brutalement qu’elle en est finalement morte ».

UN communiqué de presse expliquant les raisons a ajouté que Roberson avait « des antécédents d’abus violents sur sa fille » ; le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie de Nikki a déclaré lors de son procès qu’il y avait des blessures par impact qui étaient plus graves que le simple fait d’être violemment secoué ; et l’histoire de Roberson sur la façon dont sa fille a été blessée lorsqu’elle est tombée du lit avant sa mort était incohérente.

Le bureau du procureur général a également fait état d’abus sexuels présumés. Roberson n’a jamais été accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille.

La forte déclaration publique de Paxton a attiré l’attention du mégadonateur du Texas GOP et activiste conservateur Doug Deason, qui est un allié du gouverneur Greg Abbott et un fervent partisan de Roberson.

Il a qualifié la déclaration de « complètement déconnectée de la réalité » et a déclaré que « quiconque l’a écrite et publiée devrait être évalué pour ses compétences mentales par le bureau du procureur général ».

La réponse de Paxton fait suite à l’audience du Comité de jurisprudence pénale de la Chambre cette semaine sur le cas de Roberson. Roberson était assigner à comparaîtreuned de comparaîtremais son témoignage a été reporté.

Lors de l’audience, une femme qui faisait partie du jury de son procès de 2003 a déclaré que Roberson avait été reconnu coupable uniquement sur la base des preuves présentées concernant le bébé secoué et que si elle avait eu connaissance des données scientifiques et médicales disponibles aujourd’hui dans le cas de Nikki, elle l’aurait retrouvé. pas coupable.

Depuis la condamnation de Roberson en 2003, la science derrière le diagnostic d’un bébé secoué a évolué, et il existe désormais un consensus médical selon lequel d’autres conditions médicales, notamment les infections, les traumatismes accidentels et les maladies préexistantes, peuvent également provoquer les symptômes associés aux secousses violentes.

La défense de Roberson affirme que Nikki souffrait d’une maladie chronique et d’autres affections dans les jours précédant sa mort, tels que des problèmes respiratoires persistants et de la fièvre, ainsi qu’un médecin lui ayant prescrit une dose élevée d’un médicament qui est n’est plus administré aux enfants aussi jeunes telle qu’elle était, aide à expliquer sa mort.

Le bureau du procureur général a déclaré mercredi que les législateurs de l’État avaient « tenté d’induire le public en erreur en affirmant faussement que Roberson avait été injustement condamné grâce à une « science indésirable » concernant le « syndrome du bébé secoué ». »

Dans un réponse mercredile président du comité de la Chambre, Joe Moody, a critiqué la déclaration du bureau, la qualifiant de « collection d’exagérations, de fausses déclarations et de contrevérités totales, complètement séparées des faits et du contexte ».

Il a ajouté que les législateurs prévoyaient de fournir des informations supplémentaires pour « saper » les déclarations du bureau.

L’équipe juridique de Roberson a fait la sienne réfutation point par point des affirmations du procureur général, les qualifiant de « fausse déclaration », y compris la façon dont des témoins qui connaissaient Roberson, comme son ex-petite amie, ont déclaré qu’il était enclin à la violence.

« Avant que les procureurs et la police n’exercent une pression énorme sur ces témoins, aucun d’entre eux n’avait jamais formulé la moindre allégation selon laquelle Robert aurait fait du mal à Nikki de quelque manière que ce soit », a déclaré l’équipe juridique.

Ils comprenaient également une déclaration du détective principal chargé de l’affaire, Brian Wharton, qui a déclaré que les allégations d’agression sexuelle contre Roberson provenaient d’un informateur peu fiable en prison qui tentait de s’attirer les faveurs des procureurs.

« Le fait que de tels éléments aient été mis en lumière de manière irresponsable et soient traités comme des informations véridiques m’attriste profondément », a déclaré Wharton, qui pense que Roberson est innocent.

L’avocate de Roberson, Gretchen Sween, a qualifié la déclaration de Paxton de « étonnamment trompeuse » et estime qu’elle était « conçue pour écraser un groupe bipartite de législateurs dans leur mission de recherche de la vérité, qui a fasciné le monde ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com