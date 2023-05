Le procureur général du Texas destitué par la Chambre dirigée par les républicains lors d’un vote historique

La Chambre des représentants dirigée par les républicains du Texas a destitué samedi le procureur général de l’État, Ken Paxton, pour des articles portant notamment sur la corruption et l’abus de confiance du public, une réprimande historique d’un responsable du GOP qui est devenu une star du mouvement juridique conservateur malgré des années de scandale et d’allégations crimes.

La destitution déclenche la suspension immédiate de Paxton de ses fonctions en attendant l’issue d’un procès au Sénat de l’État et habilite le gouverneur républicain Greg Abbott à nommer quelqu’un d’autre comme meilleur avocat du Texas dans l’intervalle.

Le vote 121-23 constitue une chute brutale pour l’un des combattants juridiques les plus en vue du parti républicain, qui en 2020 a demandé à la Cour suprême des États-Unis d’annuler la défaite électorale du président Joe Biden contre Donald Trump. Cela fait de Paxton le troisième fonctionnaire en exercice en près de 200 ans d’histoire du Texas à avoir été destitué.

Paxton, 60 ans, a dénoncé cette décision quelques instants après que de nombreux membres de son propre parti ont voté pour la destitution, et son bureau a signalé des rapports internes qui n’ont trouvé aucun acte répréhensible.

« Le spectacle horrible à la Texas House aujourd’hui a confirmé que le scandaleux complot de destitution contre moi n’était jamais censé être juste ou juste », a déclaré Paxton. « C’était une imposture politiquement motivée depuis le début »,

Paxton fait l’objet d’une enquête du FBI depuis des années sur des accusations selon lesquelles il aurait utilisé son bureau pour aider un donateur et a été inculpé séparément pour fraude en valeurs mobilières en 2015, bien qu’il n’ait pas encore été jugé. Ses collègues républicains avaient longtemps adopté une position muette sur les allégations, mais cela a changé cette semaine.

« Personne ne devrait être au-dessus de la loi, du moins pas le plus haut responsable de l’application des lois de l’État du Texas », a déclaré David Spiller, membre républicain du comité qui a enquêté sur Paxton, dans ses déclarations liminaires. Un autre membre du comité républicain, Charlie Geren, a déclaré sans donner plus de détails que Paxton avait appelé certains législateurs avant le vote et les avait menacés de « conséquences » politiques.

Les législateurs alliés à Paxton ont tenté de discréditer l’enquête en notant que des enquêteurs embauchés, et non des membres du panel, avaient interrogé des témoins. Ils ont également déclaré que plusieurs des enquêteurs avaient voté lors des primaires démocrates, entachant la destitution, et qu’ils avaient trop peu de temps pour examiner les preuves.

« Je pense que cela pourrait être une militarisation politique », a déclaré Tony Tinderholt, l’un des membres les plus conservateurs de la Chambre, avant le vote.

Paxton est automatiquement suspendu de ses fonctions en attendant le procès au Sénat. Le retrait définitif nécessiterait un vote des deux tiers au Sénat, dont la femme de Paxton, Angela, est membre.

Les représentants du gouverneur, qui ont félicité Paxton en le assermentant pour un troisième mandat en janvier, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur un remplaçant temporaire.

Avant le vote de samedi, Trump et le sénateur Ted Cruz sont venus à la défense de Paxton, Cruz qualifiant le processus de destitution de « parodie » et affirmant que les problèmes juridiques du procureur général devraient être laissés aux tribunaux.

« Libérez Ken Paxton », a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, avertissant que si les républicains de la Chambre procédaient à la destitution, « je vous combattrai ».