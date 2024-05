Le procureur général du Tennessee enquête sur une tentative de vente de Graceland lors d’une vente aux enchères

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Le procureur général du Tennessee a déclaré jeudi que son bureau enquêtait sur la tentative d’une entreprise de vendre la maison d’Elvis Presley, Graceland, lors d’une vente aux enchères, une décision qui a été arrêtée par un juge après la petite-fille du roi du rock n’ roll. a déposé une plainte pour fraude.

Le procureur général Jonathan Skrmetti a déclaré dans un communiqué de presse que l’attraction touristique bien-aimée de Memphis « est devenue la cible » de Nausanny Investments and Private Lending lorsqu’elle a tenté de vendre la maison transformée en musée sur la base d’affirmations selon lesquelles la fille de Presley, Lisa Marie Presley, avait échoué. pour rembourser un prêt où Graceland était utilisé comme garantie.

Le chancelier du comté de Shelby, JoeDae Jenkins, a émis mercredi une injonction contre l’enchère proposée, qui était prévue jeudi. L’injonction de Jenkins a essentiellement maintenu en place une ordonnance d’interdiction antérieure émise à la demande de la petite-fille de Presley. Riley Keough.

Le procureur général désigné du Tennessee peut enquêter et intenter des poursuites civiles, y compris en cas de fraude présumée à la consommation. Mais son autorité devant le tribunal pénal est nettement plus limitée, généralement réservée à la représentation de l’État lors des appels. Les procureurs locaux, élus, engagent des poursuites pénales.

« Mon bureau lutte contre la fraude contre les propriétaires depuis des décennies, et il n’y a pas de maison au Tennessee plus appréciée que Graceland », a déclaré Skrmetti, un républicain, dans le communiqué. « J’ai demandé à mes avocats d’examiner cette affaire, de déterminer l’étendue de toute mauvaise conduite qui aurait pu se produire et d’identifier ce que nous pouvons faire pour protéger à la fois les héritiers d’Elvis Presley et toute autre personne susceptible d’être menacée de la même manière. »

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Shelby, qui comprend Memphis, a déclaré qu’il n’enquêtait pas actuellement. Et un porte-parole du Bureau d’enquête du Tennessee a déclaré que le procureur du comté de Shelby n’avait pas demandé d’enquêter.

Un porte-parole du FBI à Memphis a déclaré que le FBI ne faisait aucun commentaire sur la possibilité ou la probabilité d’enquêtes et il a refusé tout autre commentaire.

Darrell Castle, un avocat de Memphis qui n’est pas impliqué dans l’affaire mais qui la surveille, a déclaré qu’il n’était pas surpris de l’implication du procureur général de l’État.

« C’est ce qui devrait arriver, c’est si important », a déclaré Castle. « Quelqu’un ayant le pouvoir d’enquêter doit se pencher sur la question et aller au fond des choses. »

Après la décision du juge mercredi, une déclaration d’une personne qui semblait être un représentant de la société a annoncé qu’elle renoncerait à sa réclamation, qui, selon la succession de Presley, était basée sur de faux documents. Les archives judiciaires en ligne ne montraient pas immédiatement de documents juridiques suggérant que la plainte avait été abandonnée.

Un avis public de vente par forclusion du domaine de 13 acres (5 hectares) publié plus tôt en mai indiquait que Promenade Trust, qui contrôle le musée de Graceland, devait 3,8 millions de dollars après avoir omis de rembourser un prêt de 2018. Keough, une actrice, a hérité de la confiance et de la propriété de la maison après le décès de sa mère, Lisa Marie Presleyl’année dernière.

Naussany Investments and Private Lending a déclaré que Lisa Marie Presley avait utilisé Graceland comme garantie pour le prêt, selon l’avis de vente par saisie. Une poursuite intentée la semaine dernière par Keough alléguait que Naussany avait présenté des documents frauduleux concernant le prêt en septembre 2023.

« Lisa Maria Presley n’a jamais emprunté d’argent à Naussany Investments et n’a jamais donné d’acte de confiance à Naussany Investments », a écrit l’avocat de Keough dans un procès.

Naussany a déposé une requête infructueuse rejetant les allégations du procès et s’opposant à la demande d’injonction de la succession. Nausanny n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires jeudi.

Un communiqué envoyé par courrier électronique à l’Associated Press après la décision de mercredi indiquait que Naussany ne donnerait pas suite parce qu’un document clé dans l’affaire et le prêt avaient été enregistrés et obtenus dans un État différent, ce qui signifie que « des poursuites judiciaires devraient être intentées dans plusieurs États ». La déclaration, envoyée à partir d’une adresse e-mail répertoriée dans les documents judiciaires, ne précise pas l’autre État.

Les documents judiciaires comprenaient les adresses de l’entreprise à Jacksonville, en Floride, et à Hollister, dans le Missouri. Les deux concernaient des bureaux de poste, et une référence à Kimberling City, Missouri, était une boîte postale. L’entreprise n’est pas non plus répertoriée dans les bases de données des sociétés enregistrées dans le Missouri ou en Floride.

Kimberly Philbrick, la notaire dont le nom figure sur les documents de Naussany, a indiqué qu’elle n’avait jamais rencontré Lisa Marie Presley ni notarié aucun document pour elle, selon le procès intenté par la succession. Le juge a déclaré que l’affidavit du notaire remettait en question « l’authenticité de la signature ».

Graceland a ouvert ses portes en tant que musée et attraction touristique en 1982 en hommage à Elvis Presley, chanteur et acteur décédé en août 1977 à l’âge de 42 ans. Il attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Un grand complexe de divertissement sur le thème de Presley, en face du musée, appartient à Elvis Presley Enterprises.

« Graceland continuera à fonctionner comme il l’a fait au cours des 42 dernières années, garantissant que les fans d’Elvis du monde entier puissent continuer à vivre la meilleure expérience possible lorsqu’ils visitent sa maison emblématique », a déclaré Elvis Presley Enterprises dans un communiqué.

Mattise a rapporté de Nashville, Tennessee.