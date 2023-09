Le procureur général du Parti républicain du Missouri poursuit l’école pour un débat à huis clos sur l’utilisation des toilettes par les transgenres

COLUMBIA, Missouri (AP) — Le procureur général républicain du Missouri a poursuivi mardi un district scolaire pour avoir prétendument discuté secrètement transgenres accès aux toilettes des étudiants, en violation de la loi de l’État sur les réunions publiques.

Le procès Le procureur général républicain Andrew Bailey, qui fait campagne pour conserver son siège en 2024, a affirmé qu’un conseil scolaire de la banlieue de Saint-Louis s’était réuni en séance à huis clos pour discuter de la demande d’un élève d’utiliser des toilettes différentes.

Le débat lors de la partie à huis clos de la réunion du conseil scolaire de Wentzville le 14 juin est passé des conseils juridiques et des détails sur la demande des étudiants à des discussions politiques plus larges, ont écrit les membres du conseil Jen Olson et Renee Henke dans affidavits fourni par le bureau de Bailey.

Olson et Henke ont affirmé que les membres se sont demandé s’il devrait y avoir des exceptions pour informer les parents lorsque les élèves demandent des aménagements sanitaires, comme dans les cas de violence parentale.

La Sunshine Law du Missouri exige que les réunions des conseils scolaires soient ouvertes au public. Il existe quelques exceptions, notamment pour les questions juridiques, mais tout autre débat doit être public.

« Les parents ont le droit de savoir qui se trouve dans les toilettes avec leurs enfants », a déclaré Bailey dans un communiqué. «Les membres du conseil scolaire de Wentzville ont sciemment et délibérément refusé ce droit aux parents lorsqu’ils ont enveloppé de secret la politique d’utilisation des toilettes des élèves transgenres, violant ainsi directement la loi sur les réunions publiques.»

Le district scolaire de Wentzville a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait pas encore reçu de plainte, mais qu’il prenait le problème au sérieux.

« Le Conseil de l’éducation a adopté des politiques qui démontrent son engagement à se conformer à la Missouri Sunshine Law et s’efforce d’adhérer fidèlement à ces politiques et à la loi », selon le communiqué.

Olson et Henke ont déclaré qu’ils faisaient partie des membres qui se sont prononcés contre l’idée de discuter de l’accès aux toilettes à huis clos, arguant que le sujet devrait être examiné publiquement. Ils ont dit que le débat se poursuivait de toute façon.

Les courriels d’Associated Press sollicitant les commentaires des sept membres du conseil d’administration n’ont pas été immédiatement renvoyés mardi.

Bailey a également allégué que les membres qui s’étaient prononcés contre les discussions à huis clos avaient fait l’objet de représailles en vertu d’une nouvelle politique d’éthique proposée la semaine dernière.

La politique exigerait que les membres du conseil d’administration évitent les commentaires qui pourraient être interprétés comme « portant atteinte » à l’administration et les « remarques désobligeantes » à l’égard des autres membres, du surintendant ou du personnel.

Le procès de Bailey intervient au milieu d’une vague d’efforts menés par les Républicains pour imposer des restrictions à l’accès des personnes transgenres aux sports, aux toilettes et aux soins de santé.

Une nouvelle loi du Missouri, qui est entré en vigueur le 28 août, a interdit les bloqueurs de puberté, les hormones et la chirurgie d’affirmation de genre pour les mineurs. Il existe des exceptions pour les jeunes qui prenaient déjà ces médicaments avant l’entrée en vigueur de la loi, leur permettant ainsi de continuer à recevoir ces soins de santé.

Au moins 10 États ont promulgué des lois sur l’utilisation des toilettes, notamment le Dakota du Nord, la Floride et le Kansas. Le Missouri n’en fait pas partie, laissant plutôt le débat politique aux districts locaux.

Les partisans soutiennent que les lois sur les toilettes protègent la vie privée des femmes et des filles cisgenres. Ils ont également présenté ces lois comme des mesures de sécurité, sans citer de preuves de menaces ou d’agressions de la part de personnes transgenres contre des femmes ou des filles cisgenres.

« La position adoptée par (le district scolaire de Wentzville) est de protéger tous les élèves », a écrit Henke dans un courriel du 27 juillet adressé à d’autres administrateurs scolaires. « Comment le fait de permettre à un homme d’entrer dans les toilettes pour femmes protège-t-il tous les élèves ? »