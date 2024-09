Le procureur général du Nouveau-Mexique poursuit Snapchat, l’accusant de favoriser les abus sexuels sur mineurs

5 septembre — Le procureur général du Nouveau-Mexique a déposé une plainte accusant les propriétaires de la plateforme sociale Snapchat de promouvoir du matériel sexuel illicite impliquant des enfants et de faciliter la « sextorsion » et le trafic d’enfants, de drogue et d’armes à feu.

La plainte de 164 pages contre Snap Inc., déposée mercredi devant le tribunal de district de l’État, accuse l’entreprise d’avoir violé la loi sur les pratiques déloyales de l’État en concevant son produit pour qu’il crée une dépendance chez les jeunes utilisateurs, en n’imposant pas de mécanismes significatifs de vérification de l’âge, en promouvant des contenus préjudiciables et en utilisant des algorithmes qui permettent aux agresseurs de se connecter plus facilement avec des mineurs et d’accéder à du matériel d’abus sexuel d’enfants, entre autres.

« Notre enquête secrète a révélé que les caractéristiques de conception nuisibles de Snapchat créent un environnement dans lequel les prédateurs peuvent facilement cibler les enfants par le biais de stratagèmes de sextorsion et d’autres formes d’abus sexuels », a déclaré jeudi le procureur général Raúl Torrez dans un communiqué. « Snap a induit les utilisateurs en erreur en leur faisant croire que les photos et vidéos envoyées sur leur plateforme disparaîtraient, mais les prédateurs peuvent capturer ce contenu de manière permanente et ils ont créé un annuaire virtuel d’images sexuelles d’enfants qui sont échangées, vendues et stockées indéfiniment. »

Les affirmations de la plateforme selon lesquelles les images disparaissent après un certain temps donnent aux utilisateurs un faux sentiment de sécurité, selon la poursuite, ce qui encourage les mineurs à envoyer des images sexuellement explicites, faisant d’eux des cibles pour des prédateurs sophistiqués qui trollent sur Internet dans le but d’utiliser ces images à des fins de chantage ou pour acheter, échanger et vendre.

La plainte allègue également que la plateforme facilite l’achat et la vente d’armes et de drogues par les utilisateurs et cite des études établissant un lien entre l’utilisation des médias sociaux et l’anxiété, la dépression et d’autres troubles de santé mentale chez les adolescents.

Selon une déclaration du ministère de la Justice du Nouveau-Mexique, dirigé par Torrez, une enquête secrète « a révélé un vaste réseau de sites du dark web dédiés au partage d’images sexuelles volées et non consensuelles » sur Snapchat.

Des enquêteurs infiltrés ont découvert que de nombreux comptes Snapchat qui capturaient, diffusaient et vendaient ouvertement du matériel d’abus sexuel d’enfants directement sur la plateforme Snapchat sont connectés les uns aux autres via l’algorithme de recommandation de la plateforme, indique le communiqué.

Les enquêteurs ont également « créé un faux compte Snapchat pour une adolescente de 14 ans nommée Heather, qui a trouvé et échangé des messages avec ces comptes dangereux », selon le ministère de la Justice.

Torrez a déposé une plainte similaire, toujours en cours, l’année dernière contre la société mère de Facebook, Meta.

Plusieurs pages de la plainte ont été expurgées, sans doute pour protéger l’identité des victimes. Cependant, la plainte détaille également des cas spécifiques dans lesquels Snapchat a été utilisé pour commettre des crimes au Nouveau-Mexique, notamment un cas de 2018 dans lequel un entraîneur de basket-ball du lycée de Pecos a utilisé plusieurs profils sur Snapchat pour « menacer, contraindre et manipuler au moins quatre victimes » âgées de 14 à 16 ans pour lui envoyer « des photos et des vidéos sexuellement explicites et se livrer à des actes sexuels ».

La plainte vise à obtenir une ordonnance du tribunal déclarant que la « conduite déraisonnable et illégale » de l’entreprise constitue une nuisance publique, interdisant à Snap de poursuivre cette pratique et ordonnant à la plateforme de mettre fin à cette nuisance ainsi que de « restituer les bénéfices et les données injustement obtenus ». L’État demande également au tribunal d’imposer des sanctions civiles de 5 000 $ pour chaque violation de la loi sur les pratiques commerciales déloyales et d’ordonner à l’entreprise de rembourser à l’État les frais de justice.

Dans un e-mail envoyé jeudi, un porte-parole a déclaré que Snap partageait les inquiétudes de Torrez concernant la sécurité des utilisateurs, « en particulier pour nos plus jeunes utilisateurs ».

« Nous travaillons avec diligence pour trouver, éliminer et signaler les acteurs malveillants, éduquer notre communauté et donner aux adolescents, ainsi qu’aux parents et aux tuteurs, des outils pour les aider à se protéger en ligne », indique le courriel. « Nous comprenons que les menaces en ligne continuent d’évoluer et nous continuerons à travailler avec diligence pour résoudre ces problèmes critiques. »

Le porte-parole a déclaré que Snapchat s’efforçait de protéger les jeunes et avait « investi des centaines de millions de dollars dans nos équipes de confiance et de sécurité au cours des dernières années, et conçu notre service pour promouvoir la sécurité en ligne en modérant le contenu et en permettant la messagerie directe avec les amis proches et la famille ».