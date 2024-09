Le procureur général du Nouveau-Mexique poursuit la société derrière Snapchat, alléguant une extorsion sexuelle d’enfants sur le site

Rédacteur en technologie AP — Le procureur général du Nouveau-Mexique a intenté une action en justice contre la société derrière Snapchat, alléguant que la conception et les politiques du site favorisent le partage de matériel d’abus sexuel sur mineur et facilitent exploitation sexuelle des enfants.

Le procureur général Raúl Torrez a déposé jeudi une plainte contre Snap Inc. devant un tribunal de Santa Fe. En plus des abus sexuels, la plainte affirme que l’entreprise promeut ouvertement le trafic d’enfants, la drogue et les armes à feu.

En décembre dernier, Torrez a déposé une action en justice similaire contre Metala société mère d’Instagram et de Facebook, affirme qu’elle permet aux prédateurs de vendre de la pornographie infantile et de solliciter des mineurs pour des relations sexuelles sur ses plateformes. Cette plainte est en cours.

« Les caractéristiques de conception dangereuses de Snap créent un environnement dans lequel les prédateurs peuvent facilement cibler les enfants par le biais de stratagèmes de sextorsion et d’autres formes d’abus sexuels », a déclaré Torrez dans un communiqué. L’extorsion sexuelle, ou sextorsion, consiste à persuader une personne d’envoyer des photos explicites en ligne, puis à menacer de rendre les images publiques à moins que la victime ne paie de l’argent ou ne se livre à des faveurs sexuelles.

« Snap a trompé les utilisateurs en leur faisant croire que les photos et vidéos envoyées sur leur plateforme disparaîtraient, mais les prédateurs peuvent capturer définitivement ce contenu et ils ont créé un annuaire virtuel d’images sexuelles d’enfants qui sont échangées, vendues et stockées indéfiniment », a déclaré Torres.

Dans un communiqué, Snap a déclaré partager les inquiétudes de Torrez et du public concernant la sécurité en ligne des jeunes.

« Nous comprenons que les menaces en ligne continuent d’évoluer et nous continuerons à travailler avec diligence pour résoudre ces problèmes critiques », a déclaré l’entreprise basée à Santa Monica, en Californie. Nous avons investi des centaines de millions de dollars dans nos équipes de confiance et de sécurité au cours des dernières années et avons conçu notre service pour promouvoir la sécurité en ligne en modérant le contenu et en permettant la messagerie directe avec les amis proches et la famille. »

Selon la plainte, les mineurs déclarent avoir plus d’interactions sexuelles en ligne sur Snapchat que sur toute autre plateforme, et davantage de victimes de trafic sexuel sont recrutées sur Snapchat que sur toute autre plateforme.

Avant le procès, le Nouveau-Mexique a mené une enquête secrète de plusieurs mois sur les images d’abus sexuels sur mineurs sur Snapchat. Selon la déclaration de Torrez, l’enquête a révélé un « vaste réseau de sites du dark web dédiés au partage d’images sexuelles volées et non consensuelles sur Snap », trouvant plus de 10 000 enregistrements liés à Snap et au matériel d’abus sexuel sur mineurs au cours de l’année dernière. Cela comprenait des informations relatives à des mineurs de moins de 13 ans agressés sexuellement.

Dans le cadre de l’enquête d’infiltration, le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a créé un faux compte Snapchat pour une adolescente de 14 ans nommée Heather, qui a trouvé et échangé des messages avec des comptes portant des noms tels que « child.rape » et « pedo_lover10 ».

Selon la plainte, Snapchat « était de loin la plus grande source d’images et de vidéos parmi les sites du Dark Web étudiés ». Les enquêteurs ont également découvert des comptes Snapchat qui diffusaient et vendaient ouvertement des images d’abus sur mineurs directement sur la plateforme.