Le procureur général du Nebraska allègue que des milliers de signatures invalides figurent sur les pétitions pour un vote sur le cannabis et qu’un homme est accusé

Le procureur général républicain du Nebraska a déclaré vendredi que les partisans de deux mesures visant à légaliser la marijuana médicale a aurait pu soumettre au moins « plusieurs milliers » de signatures invalides pour les faire figurer au scrutin, ce qui suggère que ce problème pourrait finalement empêcher les propositions de devenir loi.

Le procureur général Mike Hilgers a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse Zoom au cours de laquelle lui et un procureur local ont annoncé une accusation de crime contre un diffuseur de pétition de Grand Island pour des signatures frauduleuses sur 38 pages pour les deux initiatives distinctes.

Bien que le problème soit « localisé », Hilgers a déclaré qu’il y avait d’autres irrégularités impliquant de nombreuses autres signatures et que le défendeur n’avait pas été impliqué dans la diffusion de pétitions en dehors du Nebraska.

Hilgers a immédiatement été interrogé sur le moment choisi pour faire cette annonce, le dernier jour où le bureau du secrétaire d’État devait certifier les initiatives pour le scrutin de novembre. Hilgers et d’autres républicains conservateurs s’opposent à ces mesures, mais Hilgers a déclaré que les pétitions pour toute initiative feraient l’objet d’un examen similaire.

Hilgers a déclaré avoir informé le secrétaire d’Etat Bob Evnen des conclusions de l’enquête de son bureau, mais ce dernier, lui aussi républicain, devra faire sa propre analyse. Cependant, le procureur général a déclaré que même si les initiatives sont maintenant validées pour le scrutin, un tribunal pourrait les retirer plus tard, bloquer le décompte des voix ou invalider les nouvelles lois en raison des irrégularités.

Un courriel et un message téléphonique adressés au porte-parole d’Evnen demandant un commentaire sur ses projets n’ont pas reçu de réponse immédiate.

« Nous avons constaté un certain nombre d’irrégularités », a déclaré M. Hilgers aux journalistes. « Notre travail est toujours en cours. »

Les Nebraskans for Medical Marijuana ont recueilli plus de 114 000 signatures — bien plus que les 86 000 nécessaires — pour chacune des deux pétitions : l’une qui autoriserait la marijuana à des fins médicales et l’autre qui réglementerait l’industrie de la marijuana médicale dans l’État.

Les courriels adressés aux habitants du Nebraska en faveur de la marijuana médicale demandant des commentaires n’ont pas reçu de réponse immédiate.

En mai, le gouvernement fédéral a lancé un processus visant à reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse.

Des dizaines d’États ont marijuana légalisée pour un usage médical ou récréatif, plus récemment dans l’Ohio en novembre dernier. Cet automne, les électeurs se prononceront sur la légalisation de la marijuana récréative Dakota du Nord, Dakota du Sud et Floride.

La campagne de Floride a été la plus coûteuse des quelque 160 mesures proposées aux urnes cette année, attirant des dizaines de millions de dollars de contributions, selon l’organisation de suivi des élections Ballotpedia. Parmi les opposants figurent le Parti républicain de Floride et le gouverneur Ron DeSantis.