Le procureur général du Missouri va aider à lutter contre les produits à base de chanvre intoxicants • Missouri Independent

Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, crée une nouvelle unité spécialisée pour aider les régulateurs de l’alcool et du tabac de l’État à lutter contre les produits intoxicants à base de chanvre, a annoncé Bailey lors d’une conférence de presse au Capitole mardi après-midi.

L’annonce intervient après que le gouverneur Mike Parson‘s interdiction de ces produits subir un retard pouvant aller jusqu’à six mois.

L’interdiction devait entrer en vigueur le 1er septembre, après que Parson ait signé un décret exécutif Le 1er août, les autorités ont décidé de retirer des rayons des magasins tous les produits comestibles et boissons à base de THC dérivés du chanvre. Le mois dernier, le secrétaire d’État du Missouri, Jay Ashcroft, a toutefois rejeté les règles d’urgence en détaillant la manière dont elles auraient été appliquées.

Alors que la réglementation du Missouri est en constante évolution, quelle est la différence entre le chanvre et la marijuana ?

Cela signifiait que les régulateurs à l’ La Division de contrôle de l’alcool et du tabac n’avait pas l’autorité nécessaire pour appliquer l’interdiction dans les magasins disposant de licences pour vendre des produits alcoolisés ou du tabac, là où la grande majorité des produits sont vendus, a déclaré Parson.

L’action d’Ashcroft n’a pas empêché les régulateurs du ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées enquête sur près de 60 installationsa déclaré Parson.

« Les enquêtes du DHSS ont confirmé nos craintes », a déclaré Parson. « Les produits ressemblent les uns aux autres à des friandises et des en-cas populaires dont il serait difficile pour moi de déterminer s’ils contiennent du cannabis, sans parler de ma petite-fille de cinq ans. »

Parce que le chanvre n’est pas une substance contrôlée comme la marijuana, il n’existe aucune loi fédérale ou d’État interdisant aux adolescents ou aux enfants d’acheter des produits, comme les boissons delta-8, ou que les magasins ne peuvent pas les vendre aux mineurs, a déclaré Parson.

Et il n’y a aucune obligation d’énumérer les effets potentiels sur l’étiquette ou de tester la quantité réelle de THC qu’ils contiennent. Les législateurs de l’État n’ont pas réussi à adopter de telles mesures. exigences les deux dernières années.

Parson a déclaré que la principale cible de son ordre sont les entreprises qui vendent des produits comestibles à base de chanvre enivrants qui imitent les bonbons populaires. Cependant, Les dirigeants de l’industrie du chanvre soutiennent L’ordonnance interdit également les produits qui ne sont pas attrayants pour les enfants, qui ont subi des tests en laboratoire et qui ne sont vendus qu’aux clients de 21 ans et plus.

« La Missouri Hemp Trade Association (association du commerce du chanvre du Missouri) estime que les produits illégaux doivent être retirés des rayons des magasins », a déclaré Craig Katz, porte-parole de l’association. « Mais le DHSS jette un tel filet qu’il ne fait pas la différence entre les produits légitimes et les produits de mauvaise qualité, ce qui revient à bafouer la constitution et à ruiner les petites entreprises. »

L’association a dénoncé l’application de ces produits par le DHSS. Elle a déposé une plainte procès Le 30 août, une plainte a été déposée devant le tribunal du comté de Cole dans l’espoir de mettre fin à l’interdiction du gouverneur par le biais d’une injonction préliminaire. L’association soutient que les produits sont légaux et que la loi de l’État interdit aux régulateurs de les considérer comme « falsifiés ».

« Le DHSS doit cesser de saisir et de détruire des produits légaux et suivre la lettre de la loi », a déclaré Katz.

Lors de la conférence de presse de mardi, Bailey a déclaré que son bureau créerait un « référentiel électronique dédié » pour que la Division de contrôle de l’alcool et du tabac puisse soumettre des signalements exploitables à son bureau. La division sera chargée « d’enquêter sur ses titulaires de licence et de recueillir des preuves de pratiques commerciales trompeuses », a déclaré Bailey.

La nouvelle unité spécialisée de Bailey au sein de la division de protection des consommateurs de son bureau travaillera avec l’ATC pour offrir un soutien juridique, a-t-il déclaré. Son bureau utilisera son autorité en vertu de la loi sur les pratiques de marchandisage du Missouri pour intenter des poursuites judiciaires contre les titulaires de licence qui continuent à pratiquer des pratiques interdites liées aux produits de cannabis psychoactifs non réglementés, a-t-il déclaré.

« L’ATC apportera son aide en mettant ses enquêteurs à disposition comme témoins dans le cadre de procédures judiciaires résultant de renvois recevables », a déclaré Bailey. « Notre boîte à outils d’application de la loi sera solide, allant des lettres de mise en demeure et d’abstention aux enquêtes, en passant par les assignations à comparaître et les poursuites judiciaires, jusqu’aux renvois aux poursuites pénales, le cas échéant. »

Il estime que ce partenariat entraînera une réduction significative de ces produits.

« Nous nous engageons à garder les produits dangereux hors de portée de nos enfants », a déclaré Bailey, « et à veiller à ce que ceux qui enfreignent la loi soient tenus responsables. »

Cet article a été mis à jour à 16h15 pour inclure le commentaire de la Missouri Hemp Trade Association.