Le procureur général du Kentucky propose un plan de prévention pour lutter contre le fléau de la toxicomanie

Le procureur général du Kentucky, Russell Coleman, a dévoilé mardi son projet de créer un programme de prévention de la toxicomanie à l’échelle de l’État, affirmant que l’initiative axée sur les jeunes comblerait une lacune dans la lutte de l’État de Bluegrass contre une épidémie de toxicomanie qui a fait des milliers de morts.

Coleman a présenté les détails du plan à une commission d’État, qui a approuvé à l’unanimité sa demande d’investissement de 3,6 millions de dollars sur deux ans pour le mettre en œuvre.

« Avec plus d’un million de citoyens du Kentucky âgés de moins de 18 ans, nous allons utiliser chaque dollar à bon escient », a déclaré Coleman. « Nos parents et nos grands-parents nous ont appris qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis convaincu que cette initiative est à la hauteur de ce sentiment ancestral. »

La toxicomanie est un fléau mortel dans le Kentucky, bien qu’il existe signes de progrès en ripostant.

Au total, 1 984 habitants du Kentucky sont morts l’année dernière d’une overdose de drogue, soit une baisse de 9,8 % par rapport à l’année précédente, a annoncé le gouverneur Andy Beshear en juin, citant un rapport annuel. Le fentanyl, un puissant opioïde synthétique, reste le principal coupable, représentant 79 % des décès par overdose en 2023, selon le rapport.

Tout en admettant que la lutte contre la toxicomanie est loin d’être terminée, les autorités ont attribué les récents progrès aux efforts accrus pour traiter la toxicomanie, ainsi qu’aux saisies de drogues illégales par les forces de l’ordre.

La mise en place d’une initiative de prévention à l’échelle de l’État visant à éloigner les jeunes des substances mortelles comblera un « vide béant » dans les efforts de lutte contre la menace de la drogue, a déclaré le procureur général républicain.

« Nous vivons à une époque où une seule pilule de fentanyl peut tuer nos voisins, et le fait », a ajouté Coleman. « Nous vivons à une époque où il n’existe aucune marge d’erreur, où il n’existe pas d’expérimentation sûre avec les drogues. »

Il a déclaré que la campagne, intitulée « Better Without It », diffusera son message aux jeunes via les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, sur les campus universitaires et grâce à des partenariats avec des influenceurs. L’initiative fera également la promotion de programmes scolaires.

Coleman a dévoilé le plan de prévention global à la Commission consultative de lutte contre les opioïdes du Kentucky à Frankfort. La commission est chargée de distribuer la part du Kentucky sur près de 900 millions de dollars récupérés dans le cadre de règlements avec des sociétés d’opioïdes.

La moitié de l’aide versée au Kentucky sera versée directement aux villes et aux comtés. La commission supervise la moitié de l’État et a jusqu’à présent distribué plus de 55 millions de dollars pour lutter contre la crise de la drogue.

Selon Beshear, un démocrate, le Kentucky est à l’avant-garde du pays en termes de nombre de lits de traitement résidentiel pour toxicomanes et alcooliques par habitant. À Washington, le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a alloué d’énormes sommes d’argent du gouvernement fédéral à son État pour lutter contre les problèmes de toxicomanie.

L’assemblée législative du Kentucky, dominée par les républicains, a adopté cette année une mesure radicale destinée à lutter contre la criminalité. Une partie clé de cette mesure vise à réduire la prévalence du fentanyl en créant des sanctions plus sévères lorsque sa distribution entraîne des overdoses mortelles.