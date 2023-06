Le procureur général du Kentucky demande au FBI d’enquêter sur les dons à son rival dans la course au gouverneur

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le bureau du procureur général républicain Daniel Cameron a demandé jeudi au FBI d’enquêter sur une importante injection de dons de campagne liés à une seule carte de crédit qui a été versée au Parti démocrate du Kentucky et à la campagne de réélection du gouverneur Andy Beshear.

La controverse a des connotations politiques majeures parce que Cameron défie Beshear lors de la confrontation électorale de cette année pour le poste de gouverneur de l’État de Bluegrass.

Bien que les dons aient été au nom de plusieurs personnes, ils ont tous été débités de la même carte de crédit, liée à un maire du Kentucky. Les contributions provenaient de la famille et des relations d’affaires du maire, selon les médias. La campagne du gouverneur démocrate et l’État partie ont déclaré qu’ils avaient décidé de rembourser plus de 200 000 $ qu’ils avaient déterminé à dépasser les limites fixées par la loi.

Mais les retombées se sont intensifiées lorsque le bureau de Cameron a demandé au FBI d’enquêter sur les «circonstances entourant» les contributions. La lettre, envoyée au bureau extérieur du FBI à Louisville, a été signée par le sous-procureur général Victor Maddox. Il a cité des opinions éthiques interdisant au bureau du procureur général d’enquêter.

Les précédents avis d’éthique de l’État interdisaient aux procureurs généraux d’enquêter sur la conduite d’un gouverneur s’il devenait son adversaire politique. Beshear et Cameron mènent une campagne acharnée pour le poste de gouverneur qui sera décidée lors des élections générales de novembre dans le Kentucky à tendance républicaine.

Le Kentucky Lantern a d’abord rendu compte des dons liés à la carte de crédit du maire Randall Weddle de Londres, Kentucky, après avoir analysé les rapports de financement de la campagne. Le maire n’a pas immédiatement renvoyé un appel téléphonique et un e-mail de l’Associated Press demandant des commentaires jeudi.

Les remboursements s’élevaient à 12 000 dollars de contributions versées à la campagne de Beshear et à 190 000 dollars de dons au Parti démocrate de l’État, a déclaré le directeur de campagne de Beshear, Eric Hyers.

Beshear, qui cherche à être réélu pour un second mandat, s’est prononcé sur la question jeudi. Il a déclaré qu’il exigeait systématiquement que sa campagne « suive la lettre et l’esprit de chaque loi de financement de campagne. Et lorsqu’une situation se présente, pour y faire face avec transparence, faire ce qui est juste et travailler directement avec les régulateurs. Je crois comprendre que la campagne a satisfait à chacune de ces exigences.

Les opposants politiques du gouverneur se sont jetés sur la polémique. L’Association des gouverneurs républicains a déclaré que les contributions « puent la corruption dans le financement des campagnes ».

Weddle lui-même n’a pas donné à la campagne de Beshear ou au Parti démocrate de l’État, mais des parents et des associés d’affaires ont fait un don aux deux organisations, a rapporté le Kentucky Lantern.

Le mois dernier, sa ville du sud-est du Kentucky a reçu près de 1,4 million de dollars en financement de transport pour réparer et remplacer les trottoirs le long de sa rue principale. London faisait partie des cinq communautés du Kentucky qui ont reçu un total de 4,8 millions de dollars dans cette partie du financement des transports.

La campagne de Beshear a noté que le prix à Londres faisait partie de plus de 21 millions de dollars de financement des transports distribués aux gouvernements locaux de l’État. Le programme de subventions est administré par le cabinet des transports de l’État, dont le haut dirigeant est nommé par le gouverneur. Le cabinet suit des critères stricts lors de l’attribution des subventions, a déclaré la campagne de Beshear.

« L’administration Beshear a un solide bilan en matière de financement des transports et des infrastructures dans tout le Kentucky », a déclaré le porte-parole de la campagne Beshear, Alex Floyd.

En expliquant comment la controverse est née, le directeur de campagne de Beshear a déclaré qu’il avait été «porté à notre attention» que des contributions avaient été faites à la campagne et au Parti démocrate de l’État qui dépassaient les limites de contribution.

« Les donateurs eux-mêmes ont soulevé la question et ont exprimé le désir de remédier correctement à la situation », a déclaré Hyers dans un communiqué.

La campagne et le parti ont des processus pour identifier les contributions excessives et émettre des remboursements, a-t-il dit, ajoutant : « Ce qui était inhabituel ici, c’est que plusieurs contributions ont été faites sur la même carte de crédit ».

Les deux organisations ont déclaré avoir informé les régulateurs du financement des élections des États de la situation et avoir pris des mesures pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

« À notre grande surprise, le processeur de carte de crédit ne nous a pas informés qu’une seule carte de crédit avait été traitée plusieurs fois, dépassant les limites de contribution », a déclaré Hyers. « Lorsque les donateurs contribuent à la campagne par carte de crédit, nous ne pouvons voir que les quatre derniers chiffres des cartes de crédit utilisées pour ces dons.

« Parce que le processeur de carte de crédit n’a pas détecté le problème, nous avons mis en place une étape supplémentaire dans notre processus de conformité », a-t-il déclaré.

Le Parti démocrate de l’État a déclaré dans un communiqué qu’il prenait les lois électorales « très au sérieux » et travaillait avec son personnel et ses candidats pour se conformer aux exigences.

La controverse a au moins temporairement mis la campagne de Beshear sur la défensive, après des semaines d’attaques par des démocrates essayant de relier Cameron au dernier gouverneur républicain de l’État, Matt Bevin. Les démocrates accusent Cameron de se dérober à ses fonctions de procureur général en ne tenant pas Bevin responsable de l’octroi de centaines de grâces et de commutations au cours de ses derniers jours au pouvoir.

Le match Beshear-Cameron attire une attention nationale considérable et pourrait offrir un aperçu du sentiment des électeurs avant les campagnes de 2024 pour le président et le contrôle du Congrès.

Bruce Schreiner, Associated Press