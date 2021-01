Dans une réponse enflammée à une pétition de destitution des grands jurés dans l’affaire Breonna Taylor, le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, a qualifié la tentative de « moquerie » et a suggéré que ce sont les grands jurés eux-mêmes qui étaient responsables de l’absence d’accusations criminelles supplémentaires.

L’équipe de Cameron a écrit que les trois grands jurés anonymes et leur avocat ont blâmé le procureur général pour les «lacunes perçues» dans l’affaire et les accusations recommandées.

« Mais qu’en est-il de la responsabilité des grands jurés – alors que le grand jury était constitué et recevait des preuves – s’ils pensaient qu’un crime avait été commis ou s’ils voulaient plus d’informations? » dit la réponse.

«En termes simples», a-t-il ajouté, «le grand jury avait le droit et le pouvoir de demander plus de preuves, et finalement de porter toute accusation qu’il jugeait appropriée.

Le bureau de Cameron était le procureur spécial chargé d’examiner la fusillade fatale de la police du métro de Louisville sur Taylor dans son appartement. L’équipe de Cameron a finalement recommandé trois accusations de mise en danger injustifiées contre l’ancien détective Brett Hankison pour avoir tiré dans un appartement voisin.

Les deux autres officiers qui ont tiré leurs armes, le Sgt. Jonathan Mattingly et l’ancien détective Myles Cosgrove avaient raison de tirer, a conclu le bureau de Cameron.

Personne n’a été inculpé pour le décès du technicien des urgences de 26 ans, le 13 mars.

Dans une pétition annoncée le 22 janvier, trois des grands jurés ont demandé la destitution de Cameron et sa destitution de la fonction publique, alléguant qu’il avait violé la confiance du public et ne s’était pas conformé à ses devoirs en déformant les conclusions du grand jury.

‘Les grands jurés n’ont pas choisi cette bataille’:Les grands jurés de Breonna Taylor déposent une pétition pour destituer le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron

En particulier, les grands jurés ont écrit dans la pétition de destitution que Cameron « a induit le public en erreur » quand il a déclaré que le grand jury était d’accord que Mattingly et Cosgrove étaient justifiés, et il a déclaré à tort lors d’une conférence de presse que son bureau avait expliqué aux jurés « chaque infraction d’homicide ». avant d’arriver à une conclusion.

« Ni Cameron ni personne de son bureau n’a mentionné aucun crime d’homicide au grand jury », indique la pétition. «Non seulement aucune infraction d’homicide n’a été présentée comme alléguée, mais aucune accusation d’aucune sorte n’a été présentée au Grand Jury à part les trois accusations de mise en danger gratuite contre le détective Hankison.

Lors d’une conférence de presse le jour de l’acte d’accusation, Cameron a déclaré que les accusations d’homicide n’étaient pas applicables aux agents Cosgrove et Mattingly parce qu’ils étaient justifiés dans leur usage de la force, «et le grand jury était d’accord» avec cette évaluation.

Dans une déclaration publiée seulement après qu’un grand juré ait déposé une requête cherchant à parler librement, le bureau de Cameron a clarifié «la seule accusation recommandée (au grand jury) était la mise en danger gratuite» pour Hankison.

Dans sa réponse à la pétition, cependant, Cameron affirme:

Aucun élément de preuve n’a été retenu et, en fait, la présentation de l’affaire a été «l’une des plus longues» de l’histoire de l’État. Il a duré 2 jours et demi en septembre.

Les grands jurés, sous les pouvoirs du grand jury, auraient pu demander des assignations à comparaître ou invoquer leur droit d’interroger des témoins avec des procureurs exclus de la salle.

Cameron et le personnel du bureau n’étaient pas présents pour les délibérations du jury.

Anna Whites, l’avocate qui a déposé la requête en destitution, a déclaré dans une déclaration écrite que «le plus puissant responsable de l’application de la loi du Kentucky a le devoir d’écouter les voix de ceux qu’il sert et de respecter leurs préoccupations».

« Il n’y a pas de place dans ce processus pour rabaisser les citoyens privés tout en refusant de répondre à des accusations graves », a-t-elle écrit.

Les Blancs ont déclaré que la réponse du pétitionnaire serait déposée mardi, comme l’a demandé le comité de destitution chargé d’examiner la pétition.

« Un mouvement de justice raciale »:Black Lives Matter nominé pour le prix Nobel de la paix

Dans sa réponse, Cameron allègue également que la pétition des grands jurés manque de preuves d’un «délit».

Si les grands jurés allèguent qu’il a manqué à son devoir en ne recommandant pas une accusation d’homicide, ajoute-t-il, cela aurait été «déraisonnable et contraire à l’éthique» pour son équipe.

« Un procureur n’a pas l’obligation légale de demander une accusation qui, selon lui, n’est pas étayée par les faits et la loi », a déclaré Cameron, ajoutant que des lois étatiques autour de la justification étaient projetées.sur un mur et lu au grand jury.

Les grands jurés ont déclaré qu’ils auraient soutenu le fait de porter des accusations supplémentaires contre plus d’officiers s’ils en avaient la possibilité.

L’équipe du procureur général déclare également qu’il continuera à défendre la primauté du droit et son application sans «crainte ni faveur», puis énumère ce à quoi il a été confronté pendant l’affaire.

«Même face aux menaces de mort que reçoit le procureur général. Même face aux appels que quelqu’un va brûler le bureau pendant que nous travaillons. Même face aux fanatiques qui envoient des courriels au procureur général pour l’appeler le mot «N», Oncle Tom et Oreo. Même dans le fait de ceux qui contestent le caractère de certains des meilleurs fonctionnaires de carrière que le Commonwealth ait jamais connus », ajoute-t-il. « Même face à ceux qui emploient des tactiques de peur, comme venir chez une autre personne et occuper sa propriété pour tenter d’intimider. »

Cameron, comme d’autres, est tombé sous les projecteurs à l’échelle nationale autour de l’affaire Taylor. Les manifestants ont manifesté devant son domicile de l’East End et il a recherché la sécurité privée, mais il a rarement discuté de menaces ou de traitements offensants en public.

‘Au-delà des limites de la décence’

Les pétitionnaires appellent également à la destitution de Cameron pour «incitation et soutien à l’insurrection et à la violence», citant son implication dans une organisation républicaine de procureurs généraux qui a financé des appels automatisés encourageant les gens à manifester au Capitole américain le 6 janvier.

Le Rule of Law Defence Fund – une branche de collecte de fonds de l’Association républicaine des procureurs généraux, où Cameron siège au comité exécutif – a appelé les gens à marcher sur le Capitole ce jour-là et a appelé le Congrès à « arrêter le vol »

Récompense fédérale jusqu’à 100 000 $:Des bombes artisanales placées à RNC et DNC ​​la nuit avant l’émeute au Capitole

Une émeute meurtrière a eu lieu alors qu’une foule de partisans de Donald Trump a pris d’assaut le Capitole et a retardé la certification de la victoire du président Joe Biden lorsque les deux chambres du Congrès ont été évacuées.

La réponse de Cameron a qualifié l’allégation de «fausse, au-delà des limites de la décence et méprisante».

Il souligne également que Cameron avait dénoncé les événements au Capitole avant de connaître l’appel automatisé, affirmant que «la violence et l’anarchie» devaient cesser.

« Le pétitionnaire n’a pas, et ne peut pas, présenter de preuves suggérant que le procureur général ait approuvé, ou même connu, l’appel automatisé avant son émission, et encore moins qu’il a incité ou soutenu l’insurrection et la violence », a déclaré la réponse de Cameron.

L’allégation concernant une mauvaise utilisation des fonds est « inintelligible »

La pétition allègue également que Cameron a perdu les fonds des contribuables et a abusé de son bureau en se joignant à un procès contestant les bulletins de vote en Pennsylvanie, ce qui « a créé un doute sans fondement sur l’élection présidentielle de 2020 en cherchant à priver les électeurs de Pennsylvanie de leurs droits ».

Deux jours après que Biden a été déclaré vainqueur de la course présidentielle en novembre, Cameron a signé un mémoire d’amicus soutenant un procès contestant la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie d’autoriser le comptage des bulletins de vote postés le jour du scrutin s’ils arrivaient par la poste par le vendredi suivant.

Le bureau de Cameron rétorque en disant que l’accusation contre lui est « difficile à suivre », « inintelligible » et comporte des « vices de procédure », mais le dépôt de tels mémoires d’amicus est une routine.

« Le bon sens démontre également que la décision du procureur général de se joindre aux mémoires était appropriée », a indiqué la réponse.

Suivez Darcy Costello sur Twitter: @dctello.

Suivez Tessa Duvall sur Twitter: @tessaduvall.