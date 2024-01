Le procureur général des Maldives, Hussain Shameem, brutalement attaqué dans un contexte de tensions politiques croissantes

Détails de l’attaque et troubles politiques

Parlementaire

Chaos

et les préoccupations de l’opposition

Manœuvres juridiques au milieu de frictions politiques

NEW DELHI : Dans une tournure choquante des événements, Maldives Procureur général Hussein Shameem , nommé par le gouvernement du Parti démocratique maldivien (MDP), a été brutalement attaqué en plein jour, comme l’a rapporté le média en ligne Adhadhu, basé aux Maldives. L’agression a eu lieu ce matin, obligeant Shameem à recevoir des soins médicaux immédiats à l’hôpital ADK, selon un responsable du bureau du procureur.“Il y a eu un incident ce matin au cours duquel le procureur général a été blessé”, a indiqué le bureau de Shameem dans un communiqué, ajoutant qu’il se trouvait dans un état stable à l’hôpital.La police a déclaré qu’elle soupçonnait un lien avec les poursuites pénales menées par Shameem. Il s’agit d’un avocat senior qui a été promu au poste le plus élevé en décembre 2019.La police, confirmant l’incident, a déclaré que Shameem avait été agressé dans les rues de la ville, même si l’on pense que l’attaque n’impliquait pas d’objet pointu. Cet incident alarmant se produit dans un contexte d’escalade des tensions politiques aux Maldives.Les récents troubles au Parlement des Maldives ont donné lieu à des perturbations, car des députés gouvernementaux du parti PPM/PNC auraient interféré dans les débats. Le chaos a culminé lors d’un vote clé concernant l’approbation parlementaire du gouvernement Muizzu, conduisant à des altercations physiques entre les législateurs.En outre, deux partis d’opposition, le Parti démocratique maldivien (MDP) et les Démocrates, ont exprimé leur ferme opposition à la volonté du régime actuel de s’éloigner de l’Inde. Invoquant ses inquiétudes quant au développement à long terme du pays, l’opposition a souligné l’importance de maintenir des relations stables avec tous les partenaires de développement, en soulignant particulièrement l’importance des relations entre les Maldives et l’Inde.Au milieu de ces tensions, le bureau du procureur général a déposé une plainte auprès du Cour suprême concernant les modifications des ordonnances du Parlement. Ces amendements, déclenchés par la démission de sept législateurs pour rejoindre l’administration du président Muizzu, ont modifié le seuil requis pour destituer le président. L’amendement réduisant le nombre total de députés nécessaires à la destitution, cette décision a déclenché des débats juridiques et exacerbé encore davantage les divisions politiques au sein des Maldives.Alors que le pays est aux prises avec ces événements tumultueux, les inquiétudes grandissent quant à la stabilité et à la sécurité des Maldives, tant au niveau national que dans la région plus large de l’océan Indien.