Le procureur général des îles Vierges poursuit JPMorgan Chase pour les services bancaires de Jeffrey Epstein

New York

CNN

—



Le gouvernement des îles Vierges américaines a déposé mardi une plainte contre JPMorgan Chase, alléguant que la banque de Wall Street a bénéficié financièrement de l’opération de trafic sexuel de Jeffrey Epstein et a manqué à son devoir de signaler les activités financières suspectes.

«Pendant plus d’une décennie, JPMorgan (JPM) savait clairement qu’il ne se conformait pas aux réglementations fédérales concernant les comptes liés à Epstein, comme en témoignent ses efforts trop peu trop tardifs après l’arrestation d’Epstein pour trafic sexuel fédéral et peu de temps après. sa mort, alors que JPMorgan (JPM) s’est conformé tardivement à la loi fédérale », indique la plainte déposée par la procureure générale des îles Vierges américaines, Denise George.

“La traite des êtres humains était la principale activité des comptes qu’Epstein maintenait chez JPMorgan”, indique le procès.

Le procès prétend que JPMorgan Chase n’a pas déposé de documents réglementaires appropriés qui auraient pu avertir le gouvernement du prétendu réseau de trafic sexuel de filles mineures d’Epstein via des îles privées qu’il possédait dans les îles Vierges américaines. En particulier, le gouvernement fait valoir que JPMorgan Chase aurait dû examiner de plus près Epstein en tant que client après avoir plaidé coupable pour avoir sollicité la prostitution avec un mineur en Floride en 2008.

Un porte-parole de JPMorgan Chase a déclaré à CNN que la société n’avait aucun commentaire sur le procès mercredi soir.

Le procès intervient un mois après que deux femmes anonymes qui accusent feu Jeffrey Epstein d’abus sexuels ont intenté des poursuites civiles contre JPMorgan et Deutsche Bank, affirmant que les grandes banques ont permis et bénéficié financièrement de l’opération présumée de trafic sexuel d’Epstein.

Les femmes accusent JPMorgan d’avoir “fourni un traitement spécial à l’entreprise de trafic sexuel, assurant ainsi son fonctionnement continu et les abus sexuels et le trafic sexuel de jeunes femmes et de filles”.

“Sans la participation de l’institution financière, le programme de trafic sexuel d’Epstein n’aurait pas pu exister”, indique le procès.

Le nouveau procès intervient également moins d’un mois après que le procureur général George a réglé le procès des îles Vierges américaines contre la succession d’Epstein pour plus de 105 millions de dollars, ainsi qu’un accord selon lequel la succession vendra les îles d’Epstein sur le territoire et y mettra fin aux opérations commerciales.

Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison en 2019. Un médecin légiste a jugé sa mort comme un suicide.

À sa mort, Epstein attendait son procès pour des accusations fédérales l’accusant d’avoir exploité un réseau de trafic sexuel de 2002 à 2005 dans son manoir de Manhattan et son domaine de Palm Beach, et d’avoir prétendument payé des filles aussi jeunes que 14 ans pour des relations sexuelles.