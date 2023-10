Les menaces qu’il a décrites semblent faire partie d’une tendance plus large selon laquelle les responsables de l’application des lois sont aux prises avec des problèmes de sécurité tout en travaillant sur des affaires politiquement chargées.

L’équipe du conseiller spécial Jack Smith, qui mène deux poursuites fédérales contre Donald Trump, a dépensé près de 2 millions de dollars pour la protection des maréchaux américains de novembre à mars, selon une personne proche du dossier qui a gardé l’anonymat pour discuter de ce sujet sensible. Fani Willis, la procureure de Géorgie qui dirige une poursuite distincte contre Trump, a déclaré avoir reçu 150 menaces personnelles dans les deux mois qui ont suivi sa mise en accusation de l’ancien président et de ses alliés.

Et Thomas Sobocinski, un agent du FBI lié à l’enquête Hunter Biden, a précédemment déclaré aux enquêteurs du Congrès que les forces de l’ordre travaillant sur cette enquête avaient été menacées – et que leurs familles également.

« Les gens tentent d’alimenter le sentiment d’attiser la colère contre ces fonctionnaires dévoués », a déclaré Graves lors de l’entretien avec les enquêteurs de la Chambre des représentants. « Et vous n’en connaissez même pas l’étendue parce que ce n’est pas affilié à un groupe. »

Graves a refusé à plusieurs reprises de nommer des subordonnés de son bureau qui ont été impliqués dans la décision l’année dernière de ne pas faire équipe avec David Weiss, le procureur du Delaware qui enquête depuis longtemps sur Hunter Biden sur des questions fiscales et d’armes à feu. Lier ses adjoints à l’enquête de Weiss pourrait les mettre en danger, a déclaré Graves.

« Je suis déjà confronté à suffisamment de menaces et de harcèlement à l’encontre de mes assistants avocats américains qui sont des procureurs de carrière », a-t-il déclaré.

Il a fait allusion à des « mesures d’atténuation » non précisées qu’il a mises en place pour se protéger et protéger les autres personnes travaillant dans son bureau.

Graves n’a pas décrit la source ni la nature des menaces. Mais le travail le plus important à l’échelle nationale qu’il a dirigé – de loin – découle de la violente intrusion du Capitole le 6 janvier 2021. Le ministère de la Justice a inculpé plus de 1 100 personnes de crimes liés à l’attaque du 6 janvier, et le bureau de Graves a joué un rôle central dans la coordination de cette entreprise nationale. Un porte-parole du bureau du procureur de la DCUS n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans son entretien, Graves a également défendu son interaction avec Weiss, qui a été désigné avocat spécial en août. Les lanceurs d’alerte ont déclaré que Weiss avait indiqué que Graves avait refusé de s’associer avec lui pour intenter une action contre Hunter Biden à Washington, entravant ainsi l’enquête. Graves, cependant, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait offert à Weiss tout le soutien logistique qu’il avait demandé. Et il a déclaré que lorsque les deux avocats américains se sont entretenus au téléphone à propos de l’affaire, il a suggéré qu’ils s’associent – ​​pour finalement décider plusieurs semaines plus tard que ce ne serait pas la bonne décision.