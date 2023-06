Le procureur général dément les allégations d’ingérence des lanceurs d’alerte dans l’enquête de Hunter Biden

WASHINGTON (AP) – Le procureur général Merrick Garland a repoussé vendredi les allégations des dénonciateurs de l’IRS selon lesquelles le ministère de la Justice aurait interféré avec l’enquête sur Hunter Biden, affirmant plus largement que les attaques contre l’indépendance du ministère sont corrosives.

Le comité des voies et moyens de la Chambre dirigé par les républicains a publié jeudi une transcription du témoignage de Gary Shapley, un responsable de l’IRS qui, entre autres, a affirmé que Garland avait rejeté une demande du procureur américain David Weiss du Delaware d’être nommé avocat spécial. Cette désignation aurait donné à Weiss le même statut que le procureur menant l’enquête sur l’ancien président Donald Trump.

Weiss n’a jamais fait une telle demande, a déclaré Garland vendredi, et a toujours eu pleine autorité pour porter plainte où et comme il l’entendait contre le fils du président Joe Biden. Et Garland a ajouté que si Weiss – nommé pour la première fois procureur américain par Donald Trump – accepte de témoigner devant le Congrès, le ministère de la Justice ne s’y opposera pas.

« Il a reçu l’autorité complète pour prendre toutes les décisions par lui-même », a déclaré Garland. « Je ne sais pas comment il serait possible pour quiconque de le bloquer pour avoir intenté des poursuites étant donné qu’il a ce pouvoir. »

Plus largement, Garland a réfuté avec force les critiques des républicains selon lesquelles un accord de plaidoyer pour le fils du président sur les accusations d’impôts et d’armes à feu rendu public cette semaine reflète l’influence politique dans le système judiciaire américain. Les républicains ont dénoncé l’accord comme la preuve d’un « système de justice à deux niveaux ».

«Certains ont choisi d’attaquer l’intégrité du ministère de la Justice… en affirmant que nous ne traitons pas les mêmes cas. Cela constitue une attaque contre une institution essentielle à la démocratie américaine et essentielle à la sécurité du peuple américain », a déclaré Garland. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. »

Dans une déclaration séparée vendredi, l’avocat de Biden a dénoncé l’idée que l’enquête coupait les coins ronds et a déclaré qu’il serait « dangereusement trompeur » de tirer des conclusions sur la base de la transcription de Shapley.

La transcription comprenait un message envoyé par Hunter à un associé d’affaires faisant allusion à « être assis avec son père », suggérant apparemment que son père était au courant de ses relations d’affaires. Shapley a reconnu que l’enquête n’avait pas trouvé de preuves pour le prouver, mais avait plutôt conclu que c’était probablement faux.

Joe Biden a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à son fils de son entreprise à l’étranger. Interrogée vendredi si le président maintient ces propos, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a répondu: « Ce que je dirai, c’est que rien n’a changé. Rien n’a changé, et je vais en rester là.

Le bureau de Weiss a renvoyé la demande de commentaires sur le témoignage du lanceur d’alerte à une lettre du 7 juin qu’il a écrite au président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, disant qu’il avait «l’autorité ultime» sur l’enquête.

Le témoignage de l’agent de l’IRS Shapley et d’un deuxième agent anonyme qui a travaillé sur l’affaire a détaillé ce qu’ils ont appelé un schéma d ‘«étapes d’enquête lentes» et retardant les mesures d’exécution dans l’affaire Hunter Biden, bien qu’il ne soit pas clair si le conflit qu’ils ont décrit s’élevait à à un désaccord interne ou à un modèle de traitement préférentiel.

Shapley a déclaré que Weiss lui avait dit, ainsi qu’à d’autres, lors d’une réunion en octobre 2022, qu’il s’était vu refuser le statut d’avocat spécial et qu’il n’avait pas l’autorité finale sur les décisions d’inculpation. Les transcriptions publiées jeudi incluent un e-mail avec les notes de Shapley de la réunion et une réponse d’un superviseur disant que ses notes « couvraient tout ».

Un représentant de Shapley a appelé Weiss et le ministère de la Justice pour expliquer l’écart.

L’avocat de Biden, pour sa part, a déclaré que les affirmations selon lesquelles l’enquête n’était pas approfondie sont « absurdes et profondément irresponsables ».

L’accord de plaidoyer de Hunter Biden est intervenu quelques jours après que l’avocat spécial chargé de l’affaire Trump a déposé un acte d’accusation historique de 37 chefs d’accusation alléguant une mauvaise gestion de documents classifiés, ce que l’ancien président a nié. Trump a comparé l’accord Hunter Biden à un « simple contravention ».

Les rédacteurs d’Associated Press Farnoush Amiri et Aamer Madhani ont contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst, Associated Press