Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi le département de police de New York pour son schéma d’abus prétendument de longue date déployé contre les manifestants, en se concentrant sur la réponse aux manifestations de George Floyd de l’année dernière.

James a condamné le NYPD et ses dirigeants pour sa réponse «excessive, brutale et illégale» aux manifestations contre le racisme et la brutalité policière qui ont suivi la mort de l’homme noir de Minneapolis George Floyd sous le genou d’un officier blanc en mai dernier. Dans un communiqué de presse publié jeudi, l’AG a exigé «Réformes majeures» au département, y compris un moniteur civil externe avec un réel pouvoir.

Déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, le procès fait suite à une longue enquête sur la gestion par le NYPD des manifestations de George Floyd. L’enquête, menée par le département des enquêtes et du droit de la ville, a révélé que des agents «L’utilisation aveugle, injustifiée et répétée de matraques, de gaz poivré, de bicyclettes et d’une tactique de contrôle des foules connue sous le nom de« kettling »contre des manifestants pacifiques.»

James poursuit non seulement le NYPD mais la ville de New York, le maire Bill de Blasio, le commissaire du NYPD Dermot Shea et le chef du département du NYPD Terence Monahan. Les prévenus sont accusés de «Ne pas s’attaquer à ce schéma d’abus de longue date en ne formant pas, en supervisant et en disciplinant correctement les agents pour prévenir les fautes, malgré la connaissance et l’admission publique qu’elle violait les droits des New-Yorkais.»

Selon le procès, les agents du NYPD «Des observateurs légaux, des médecins et d’autres travailleurs arrêtés illégalement et fournissant des services essentiels sans cause probable et en violation directe» des décrets exécutifs du maire.

Le procès marque la première fois dans l’histoire que l’État AG a poursuivi le NYPD. Alors qu’un contrôleur fédéral a été chargé de superviser la pratique « stop and frisk » du NYPD depuis que des préoccupations ont été soulevées concernant le racisme inhérent à la façon dont il a été mené, la Commission civile d’examen des plaintes, qui est censée servir de contrôleur externe pour le service de été critiqué comme étant largement édenté.

Le NYPD a publié sa propre déclaration jeudi en réponse au procès de James, insistant sur le fait «Se félicite de la réforme» et a « embrassé » les suggestions qui ont accompagné la récente enquête sur sa gestion des manifestations de George Floyd. Cependant, le ministère n’a pas semblé désireux de soumettre ses actions à une autre autorité d’examen, a insisté sur le fait que « Ajouter un autre calque [of oversight] n’accélère pas le processus de poursuite des réformes. »

La plainte de James mentionnait que son bureau avait reçu plus de 1 300 plaintes concernant le comportement du NYPD et recueilli plus de 300 déclarations écrites.

Son procès rejoint les dépôts de l’American Civil Liberties Union et de l’Aide juridique.

