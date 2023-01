Le procureur général de New York poursuit le fondateur de Collapsed Crypto Bank

La procureure générale de New York, Letitia James, jeudi poursuivi le fondateur de la banque de crypto-monnaie effondrée Celsius Network, l’accusant d’avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs. Le procès découle de l’implosion de Celsius cet été, lorsque la société a déposé son bilan et que ses clients ont perdu des milliards de dollars en dépôts. Pendant des années, le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, 57 ans, a induit les clients en erreur en leur faisant déposer leurs économies cryptographiques sur la plateforme, promettant qu’elle était aussi sûre qu’une banque traditionnelle, selon le procès. Le procès vise à lui interdire de faire des affaires à New York et à le forcer à payer des dommages et intérêts. “Lorsque Celsius a subi des pertes sur des investissements risqués, Mashinsky n’a pas divulgué ces pertes aux investisseurs”, a déclaré le procès. “L’effondrement de Celsius a laissé de nombreuses personnes dans un état de désespoir et de ruine financière.” Un porte-parole de Celsius a déclaré dans un communiqué que M. Mashinsky n’était plus impliqué dans la gestion de l’entreprise. M. Mashinsky n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le procès est la dernière réponse agressive du gouvernement aux pratiques risquées et à la fraude généralisée qui ont plongé l’industrie de la cryptographie dans la crise en 2022. Le mois dernier, les procureurs américains ont accusé Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange cryptographique effondré FTX, de fraude généralisée. M. Bankman-Fried fait également face à des poursuites civiles de la part de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission. Mercredi, la SEC a également poussé de retour sur les plans de la branche américaine du géant de l’échange de crypto Binance pour acheter Voyager Digital, une opération de prêt de crypto similaire à Celsius qui a échoué à peu près au même moment. Avant que FTX ne déclare faillite en novembre, l’échec de Celsius était sans doute considéré comme le pire moment de la catastrophe de la crypto en 2022. Pendant des années, M. Mashinsky avait promu l’entreprise avec une promesse marketing trop belle pour être vraie : un intérêt pouvant atteindre 17 %. sur les dépôts cryptographiques. Alors que l’industrie explosait, il est devenu l’un de ses lanceurs les plus réussis et les plus charismatiques. Il est fréquemment apparu dans des vidéos YouTube faisant la promotion de Celsius comme une alternative populiste et égalitaire au système bancaire traditionnel, qui, selon lui, escroquait les clients. En juin dernier, il avait enregistré 179 vidéos «demandez-moi n’importe quoi», dont la plupart duraient environ une heure, selon le costume. Le pitch de M. Mashinsky a fonctionné. En 2021, Celsius, qui était basée dans le New Jersey, gérait des actifs évalués à 20 milliards de dollars.