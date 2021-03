Le procureur général de New York obtient le feu vert pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel contre le naufrage de Cuomo

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, a reçu l’autorisation d’aller de l’avant avec une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel de deux anciens employés contre le gouverneur Andrew Cuomo.

James a reçu la lettre du bureau du gouverneur selon laquelle elle avait besoin d’ouvrir une enquête indépendante sur le harcèlement sexuel présumé de Cuomo, a révélé lundi son bureau. Cuomo ne recevra pas de mises à jour hebdomadaires sur la sonde; cependant, les conclusions de l’enquête seront rendues publiques à sa conclusion.

Le bureau de Cuomo avait précédemment appelé James à « Choisir un avocat privé qualifié pour effectuer un examen indépendant des allégations de harcèlement sexuel » dimanche, la dernière de plusieurs demandes qui ont été rejetées par le bureau de l’AG. Cependant, alors que James a souligné la loi de l’État autorisant son bureau à mener l’enquête, elle s’est également engagée via Twitter à «Embauchez un cabinet d’avocats, remplacez-le en tant qu’avocats de notre bureau et supervisez une enquête rigoureuse et indépendante.»

Nous nous attendons à recevoir un renvoi avec pouvoir d’assignation pour enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur, conformément à nos demandes et à la loi de l’État de New York. Le renvoi serait fait uniquement au bureau du procureur général. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 28 février 2021

Un deuxième ancien assistant s’est manifesté ce week-end pour accuser Cuomo de harcèlement, notant qu’il lui avait posé des questions approfondies pour savoir si elle avait déjà « Été avec un homme plus âgé » (elle avait 25 ans à l’époque, tandis que Cuomo en avait 63) parmi d’autres commentaires sexuels importuns. Lindsey Boylan, ancienne assistante de Cuomo, s’est manifestée en décembre pour être largement ignorée – jusqu’à révéler le mois dernier que le gouverneur l’avait embrassée sans son consentement, lui avait suggéré en plaisantant un jeu de strip poker et lui avait fait référence à plusieurs reprises sous le nom de son ex. petite amie.

D’autres remarques étranges – telles que l’insistance filmée de Cuomo sur le fait qu’une journaliste « Mange la saucisse entière » qu’il avait acheté pour elle, se plaignant « Il y a trop de saucisses sur cette photo » et faire autrement ce qui pourrait être interprété comme des insinuations sexuelles grossières – ont été rejetés comme de simples plaisanteries par les deux parties. Cuomo, gardant son caractère, a évité de s’excuser, jouant plutôt la carte « désolé, pas désolé » de s’excuser pour les autres qui se sentaient mal à l’aise par erreur. « taquinerie » et «Être ludique.»

Le scandale de harcèlement sexuel fait suite aux révélations selon lesquelles le bureau de Cuomo a dissimulé l’étendue de l’épidémie de coronavirus qui fait rage dans les maisons de retraite de l’État, utilisant une comptabilité créative pour reclasser des milliers de décès dans les maisons de soins infirmiers comme décès à l’hôpital. Malgré les tactiques d’intimidation et d’intimidation de Cuomo – largement exposées par tout le monde, de Boylan au maire de New York, Bill de Blasio – un groupe bipartisan de législateurs appelait déjà à sa démission avant que Bennett ne présente ses allégations de harcèlement. Le FBI s’est également impliqué, bien qu’aucune accusation n’ait encore été déposée concernant la question des maisons de retraite.

Les scandales de Cuomo le frappent également dans son portefeuille, les principaux soutiens du gouverneur à trois mandats ayant soudainement froid aux yeux sur le maintien du soutien au président sortant. Un dirigeant financier qui a refusé d’être nommé a déclaré à CNBC que «Personne ne lui donne maintenant. Tout est en attente. »Même la Maison Blanche de Biden et la présidente de la Maison Nancy Pelosi ont exprimé leur soutien à une enquête indépendante sur les allégations de Cuomo, quelques mois à peine après avoir embrassé le gouverneur comme l’antithèse du président d’alors, Donald Trump. Le gouverneur a même remporté un Emmy pour ses briefings sur les coronavirus.

La marée semble avoir tourné en ce qui concerne sa favorabilité, cependant. Bien que Cuomo ait de nombreux amis donateurs bien nantis, il n’a jamais été populaire parmi les New-Yorkais de la classe ouvrière ou l’aile progressiste du Parti démocrate, qui l’ont surnommé. « Gouverneur un pour cent » pour son dévouement servile aux riches habitants de l’État. Maintenant que ces habitants ont complètement fui l’État en raison de ses réglementations draconiennes de verrouillage ou ont fermé le robinet de trésorerie en raison des problèmes de harcèlement, sa réélection en 2022 semble beaucoup moins certaine.

