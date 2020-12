Le procureur général de New York a déposé une plainte antitrust massive contre Facebook, cherchant à forcer le désinvestissement d’acquisitions telles qu’Instagram et WhatsApp.

Le procès déposé mercredi devant le tribunal de district américain du district de Columbia est dirigé par le procureur général de New York, Letitia James, et rejoint par 47 autres procureurs généraux de l’État.

Le procès allègue que, au cours de la dernière décennie, Facebook a acquis illégalement des concurrents potentiels de manière prédatrice afin de dominer le marché, et demande au tribunal d’envisager de scinder l’entreprise en dénouant ces accords.

Facebook a fustigé le litige dans un communiqué, déclarant: « Des années après que la FTC a autorisé nos acquisitions, le gouvernement souhaite maintenant une refonte sans tenir compte de l’impact que ce précédent aurait sur la communauté des affaires en général ou sur les personnes qui choisissent nos produits journée.’

« Nous examinons les plaintes et nous aurons plus à dire bientôt », a déclaré la société.

De nouvelles poursuites intentées par 48 États et la FTC accusent le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de comportement anticoncurrentiel et cherchent à démanteler l’entreprise

Par ailleurs, la Federal Trade Commission a déposé une plainte contre Facebook, en coordination avec James et les autres États.

« Pendant près d’une décennie, Facebook a utilisé sa domination et son pouvoir de monopole pour écraser ses petits rivaux et étouffer la concurrence, le tout au détriment des utilisateurs quotidiens », a déclaré James, un démocrate, dans un communiqué.

«Aujourd’hui, nous prenons des mesures pour défendre les millions de consommateurs et de nombreuses petites entreprises qui ont été lésés par le comportement illégal de Facebook», a ajouté James.

La plainte de 123 pages des États porte spécifiquement sur deux acquisitions massives de Facebook: celle d’Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars, et de WhatsApp en 2014 pour près de 19 milliards de dollars.

Le procès accuse Facebook et le PDG Mark Zuckerberg d’avoir utilisé des acquisitions pour engloutir des concurrents plus petits – et quand cela échoue, utiliser la domination du marché « pour étouffer et écraser » les rivaux.

« Facebook cible les concurrents avec une approche « acheter ou enterrer »: s’ils refusent d’être rachetés, Facebook essaie d’extraire chaque bit d’oxygène de la pièce pour ces entreprises », a déclaré le bureau du procureur général de New York dans un communiqué.

Le procureur général de New York, Letitia James, a dirigé la coalition de 48 États dans le procès

Sur l’acquisition d’Instagram, le procès allègue que Zuckerberg a admis, début 2012, que Facebook était « très en retard » sur Instagram et qu’une meilleure stratégie serait « d’envisager de payer beaucoup d’argent » pour l’application de partage de photos dans un effort pour « neutraliser un concurrent potentiel ».

Facebook a acquis Instagram pour 1 milliard de dollars, bien que la société n’ait aucun chiffre d’affaires et ne se valorise qu’à 500 millions de dollars, selon la plainte.

Zuckerberg a offert aux propriétaires d’Instagram le double de la valorisation proposée par Instagram, même si Zuckerberg avait précédemment déclaré à un investisseur Facebook que la valeur initiale de 500 millions de dollars était « folle », selon la plainte.

La poursuite demande au tribunal d’empêcher Facebook de faire d’autres acquisitions d’une valeur égale ou supérieure à 10 millions de dollars sans préavis aux États plaignants.

Il demande également au tribunal «toute réparation supplémentaire qu’il juge appropriée», y compris la cession ou la restructuration des «sociétés acquises illégalement».

Développement de l’histoire, plus à suivre.