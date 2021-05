Le procureur général de New York enquête sur l’organisation Trump pour crimes

Le président élu Donald Trump monte dans l’ascenseur du hall après des réunions à la Trump Tower à New York le 16 janvier 2017.

Le bureau du procureur général de l’État de New York, Letitia James – qui menait déjà une enquête civile sur la société de l’ancien président Donald Trump – sonde désormais l’Organisation Trump « à titre criminel », a déclaré mardi soir son porte-parole.

Le porte-parole de James a indiqué que son enquête était menée parallèlement à l’enquête criminelle en cours sur Trump et l’organisation Trump par le bureau du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

L’enquête civile menée par James était lorgnant des allégations selon lesquelles l’organisation Trump aurait manipulé la valeur déclarée des actifs immobiliers afin de réduire leur obligation fiscale et de bénéficier de conditions de prêts et d’assurances plus favorables.

Le bureau de Vance a mené une enquête criminelle, entre autres, sur ces mêmes allégations, qui ont d’abord été faites dans le témoignage du Congrès par Michael Cohen, qui a été pendant des années l’avocat personnel de Trump.

« Nous avons informé l’organisation Trump que notre enquête sur l’organisation n’est plus de nature purement civile », a déclaré le porte-parole, Fabien Levy.

« Nous enquêtons actuellement activement sur l’organisation Trump à titre criminel, avec le procureur de Manhattan. Nous n’avons aucun commentaire supplémentaire pour le moment », a déclaré Levy.

CNBC a sollicité les commentaires du porte-parole de Trump et de l’organisation Trump.

Trump, qui est républicain, a précédemment appelé les deux enquêtes à la chasse aux sorcières par deux responsables démocrates.

James en août dernier a intenté une action en justice qui a finalement abouti, qui a forcé le fils de Trump, Eric Trump, à répondre à des questions dans le cadre de son enquête. Eric Trump dirige l’organisation Trump avec son frère, Donald Trump Jr.

Parmi les biens immobiliers que James est connu pour lorgner, il y a Seven Springs Estate, une propriété de 212 acres située dans le comté de Westchester, à New York.

La Trump Organization a utilisé les évaluations de Seven Springs pour réclamer une déduction fiscale apparente de plus de 21 millions de dollars en faisant don d’une servitude de conservation sur la propriété en 2015.

En 2019, le journal Financial Times a noté que Trump avait acheté Seven Springs pour 7,5 millions de dollars en 1996, mais l’avait évalué à plus de 290 millions de dollars en 2012.

Le magazine Forbes en 2014 a déclaré que la propriété valait moins de 19,5 millions de dollars, citant ce qui était alors des ventes immobilières récentes, ainsi que des agents immobiliers et des évaluateurs locaux.

Le bureau de James enquête également sur les évaluations du bâtiment Trump au 40 Wall Street à Manhattan, du Trump International Hotel and Tower Chicago et du Trump National Golf Club – Los Angeles.

Dans une déclaration publiée en août, James a déclaré: « Rien ne nous empêchera de suivre les faits et la loi, où qu’ils mènent. »

James à l’époque accusait l’organisation Trump de bloquer les demandes d’informations, de retenir des documents et de donner instruction à des témoins, parmi les Eric Trump, de « refuser de répondre aux questions sous serment ».

