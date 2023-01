Le procureur général de New York demandera des sanctions contre Trump

Le bureau du procureur général de New York a annoncé mardi qu’il demanderait à un juge d’imposer des sanctions à l’ancien président Donald Trump et à ses avocats dans le cadre d’un procès pour fraude en cours de 250 millions de dollars pour avoir “faussement” nié des faits qu’ils avaient précédemment admis et d’autres problèmes liés à son récent dépôt au tribunal. .

Procureur général Letitia James‘ l’équipe prévoit également de demander Cour suprême de Manhattan Le juge Arthur Engoron rendra une série de décisions qui entraveraient la capacité de Trump à contester son procès civil.

Les demandes prévues ont été révélées près de deux semaines après qu’un juge fédéral en Floride a sanctionné Trump et son avocate Alina Habba ont failli 1 million de dollars pour avoir déposé ce que ce juge a qualifié de poursuite « frivole » contre Hillary Clinton et d’autres.

Habba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le plan de James, qui a été divulgué dans une lettre à Engoron de l’un des avocats du procureur général.

James poursuit Trump, l’organisation Trump, trois de ses enfants adultes, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump, et d’autres pour ce qu’elle a qualifié de fraude généralisée impliquant de faux états financiers et une mauvaise évaluation des actifs immobiliers. Les accusés nient les allégations.