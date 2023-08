Le procureur général de New York demande un jugement sommaire

Le procureur général de New York a demandé mercredi à un juge un jugement sommaire partiel contre Donald Trump dans le cadre de son procès de 250 millions de dollars accusant l’ancien président de fraude généralisée, citant ce qu’elle a appelé une « montagne de preuves incontestées » d’états financiers faux et trompeurs.

L’AG Letitia James, dans un dossier déposé au tribunal, a déclaré que les preuves montrent que si la valeur nette de Trump était correctement calculée, elle serait entre 17 % et 39 % inférieure à ce qu’il prétendait chaque année au cours d’une décennie, » ce qui se traduit par l’énorme somme d’un milliard de dollars ou plus, sauf un an.

Les déclarations prétendument fausses incluaient des années où Trump était à la Maison Blanche, selon le dossier.

Le dépôt du dossier de James intervient deux mois avant le début du procès dans le cadre du procès civil contre l’ancien président, la Trump Organization, et ses fils, Donald Trump Jr. et Eric Trump, devant la Cour suprême de New York à Manhattan.

James poursuit les Trump pour avoir prétendument fraudé des banques, des compagnies d’assurance et d’autres en utilisant de faux états financiers.

Ce procès aurait toujours lieu pour répondre à d’autres réclamations, même si le juge Arthur Engoron accède à la demande de jugement sommaire partiel de James et conclut que Trump et d’autres accusés ont commis une fraude en vertu du droit des affaires de New York.

James, dans sa motion, dit qu’Engoron doit répondre à « deux questions simples et directes » pour parvenir à cette conclusion.