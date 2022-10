Le procureur général de New York cherche un contrôleur judiciaire pour superviser l’organisation Trump

L’entreprise familiale de l’ancien président américain Donald Trump tente de se restructurer pour éviter les conséquences potentielles d’un procès accusant l’organisation Trump, Trump et trois de ses enfants adultes de fraude, a déclaré jeudi la procureure générale de l’État de New York, Letitia James.

James a exhorté un tribunal de l’État de New York à Manhattan à nommer un contrôleur indépendant pour superviser l’entreprise avant l’affaire de fraude civile, qui accuse la société immobilière et les autres accusés de surévaluer ses actifs et la valeur nette de Trump pendant une décennie de mensonges aux banques et assureurs, passe en jugement.

James a déclaré que la Trump Organization, à la date du procès, avait enregistré une nouvelle société constituée dans le Delaware nommée “Trump Organization II” auprès des autorités de New York. Elle a déclaré que l’organisation Trump n’avait pas fourni d’assurance qu’elle ne chercherait pas à déplacer des actifs hors de New York.

Trump, un républicain, et sa société ont nié les actes répréhensibles et qualifient l’affaire de “chasse aux sorcières” à motivation politique. James est démocrate et se présente aux élections en novembre.

“Nous avons à plusieurs reprises fourni l’assurance, par écrit, que l’organisation Trump n’a aucune intention de faire quoi que ce soit d’inapproprié”, a déclaré Alina Habba, une avocate de Trump, dans un communiqué, qualifiant la demande de James de “coup” pour l’aider dans sa campagne et un tenter d’influencer le juge qui sera chargé de l’affaire.

Les avocats des enfants de Trump et de la Trump Organization n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Délai plus rapide recherché

Jeudi, James a demandé au tribunal d’interdire à l’organisation Trump de décharger ses actifs pendant que l’affaire se déroule, de l’empêcher de publier des états financiers qui n’expliquent pas leur méthodologie et de nommer un contrôleur pour garantir le respect de ces conditions, documents judiciaires montré.

Elle a également demandé d’accélérer l’affaire et a demandé une date de procès pour octobre 2023.

“Depuis que nous avons intenté cette vaste action en justice le mois dernier, Donald Trump et la Trump Organization ont poursuivi ces mêmes pratiques frauduleuses et pris des mesures pour échapper à leurs responsabilités”, a déclaré James dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous demandons l’arrêt immédiat de ces actions.”

REGARDER | Ce qui motive Donald Trump :

Ce qui motive Donald Trump | Maggie Haberman La journaliste du New York Times Maggie Haberman, qui a couvert l’ancien président Donald Trump pendant plus de 20 ans, s’entretient avec Ian Hanomansing du National sur ce qui motive Trump et s’il se représentera en 2024.

La Trump Organization gère des hôtels, des terrains de golf et d’autres biens immobiliers dans le monde entier et fait l’objet d’une enquête de James depuis plus de trois ans.

Par le biais du procès, James cherche à retirer les Trump du pouvoir dans leur entreprise, à interdire à Trump et aux trois enfants adultes nommés dans l’affaire de servir de dirigeants ou d’administrateurs à New York, et à récupérer au moins 250 millions de dollars américains de prétendus abus. gains.

Le procès a déclaré que le stratagème de Trump était conçu pour inciter frauduleusement les banques à prêter de l’argent à moindre coût, inciter les assureurs à fournir une couverture pour des limites plus élevées à des primes plus faibles et à obtenir des avantages fiscaux.

James a déclaré que Trump prétendait que son appartement dans la Trump Tower mesurait 30 000 pieds carrés, alors qu’il faisait en réalité 10 996 pieds carrés, et que sa valorisation de 327 millions de dollars en 2015 était “absurde” car aucun appartement de New York ne s’était vendu pour 100 millions de dollars à l’époque.

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a accusé séparément l’organisation Trump de fraude fiscale criminelle et se prépare pour un procès le 24 octobre. L’entreprise a plaidé non coupable.