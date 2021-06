Le procureur général de l’Ohio souhaite que Google soit déclaré service public.

Le procès, qui a été déposé devant un tribunal du comté de Delaware, Ohio, cherche à utiliser une loi vieille de plus d’un siècle pour réglementer Google en appliquant une désignation légale historiquement utilisée pour les chemins de fer, l’électricité et le téléphone au moteur de recherche.

Google a déclaré qu’il n’avait aucun des attributs d’un transporteur public qui fournit généralement un service standardisé moyennant des frais en utilisant des biens publics, tels que des droits de passage.

Le « procès aggraverait les résultats de la recherche Google et rendrait plus difficile pour les petites entreprises de se connecter directement avec les clients », a déclaré José Castañeda, un porte-parole de Google, dans un communiqué. « Les Ohioiens ne veulent tout simplement pas que le gouvernement dirige Google comme une entreprise de gaz ou d’électricité. Ce procès n’a aucun fondement en fait ou en droit et nous nous défendrons contre cela devant les tribunaux.

Bien que le procès de l’Ohio soit exagéré, il existe une longue histoire de contrôle gouvernemental de certains types d’entreprises, a déclaré Andrew Schwartzman, chercheur principal à l’Institut à but non lucratif Benton pour le large bande et la société. « Pensez aux « Contes de Cantorbéry ». Les voyageurs avaient besoin d’un endroit pour rester et manger lors de longues randonnées sur la route, et les aubergistes n’étaient pas autorisés à leur refuser un hébergement ou à les arnaquer », a-t-il déclaré.

Après une série de poursuites fédérales déposées contre Google l’année dernière, la poursuite de l’Ohio fait partie d’une prochaine vague d’actions de l’État visant à réglementer et à restreindre le pouvoir des Big Tech. Mardi également, la législature du Colorado a adopté une loi sur la confidentialité des données qui permettrait aux consommateurs de se retirer de la collecte de données.

Lundi, le Sénat de New York a adopté une législation antitrust qui permettrait aux plaignants de poursuivre plus facilement les plateformes dominantes pour abus de pouvoir. Après des années d’inaction au Congrès avec la législation technologique, les États commencent à combler le vide réglementaire.