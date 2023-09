Le procureur général de l’Indiana poursuit le système hospitalier pour violation de la vie privée d’une jeune fille de l’Ohio qui a voyagé pour avorter

INDIANAPOLIS — Le procureur général de l’Indiana a poursuivi le plus grand système hospitalier de l’État, affirmant qu’il avait violé les lois sur la vie privée des patients lorsqu’un médecin avait partagé publiquement l’histoire d’une jeune fille de l’Ohio qui s’était rendue dans l’Indiana pour avorter.

Le procès, déposé vendredi devant le tribunal fédéral d’Indianapolis, marque la dernière tentative du procureur général Todd Rokita d’engager des poursuites disciplinaires contre le Dr Caitlin Bernard. Le récit du médecin concernant une victime de viol âgée de 10 ans voyageant dans l’Indiana pour recevoir des médicaments abortifs est devenu un point chaud dans le débat sur l’avortement quelques jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’affaire Roe v. Wade l’été dernier.

Rokita, un républicain, est farouchement anti-avortement et l’Indiana a été le premier État à approuver des restrictions à l’avortement après la décision du tribunal. L’interdiction quasi totale de l’avortement est récemment entrée en vigueur après des batailles juridiques.

« Ni la jeune fille de 10 ans ni sa mère n’ont donné au médecin l’autorisation de parler de leur cas aux médias », indique le procès. « Plutôt que de protéger le patient, l’hôpital a choisi de protéger le médecin et lui-même. »

Le procès nommait Indiana University Health et IU Healthcare Associates. Il alléguait que le système hospitalier avait violé la HIPPA, la loi fédérale sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie et une loi de l’État pour ne pas avoir protégé les informations du patient.

Le conseil des licences médicales de l’Indiana a réprimandé Bernard en mai, affirmant qu’elle n’avait pas respecté les lois sur la confidentialité en parlant publiquement du traitement de la jeune fille. C’était bien loin de la suspension de la licence médicale demandée par le bureau de Rokita.

Pourtant, la décision du conseil a suscité de nombreuses critiques de la part de groupes médicaux et d’autres, qui l’ont qualifiée de mesure visant à intimider les médecins.

Les responsables du système hospitalier ont soutenu que Bernard n’avait pas violé les lois sur la protection de la vie privée.

« Nous continuons d’être déçus que le bureau du procureur général de l’Indiana persiste à consacrer les ressources limitées de l’État à cette affaire », a déclaré IU Health dans un communiqué. « Nous répondrons directement au bureau du procureur général concernant le dépôt. »

En juillet, un homme de 28 ans a été condamné à la prison à vie pour le viol de l’enfant.

The Associated Press