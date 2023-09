Le procureur général de Libye s’engage à « traduire en justice » les responsables de la négligence du barrage de Derna | Nouvelles du monde

Le procureur général du gouvernement de l’est de la Libye a déclaré qu’il poursuivrait en justice les responsables de la négligence de deux barrages à Derna, alors que la ville lutte pour faire face aux milliers de cadavres échoués ou pourrissant sous les décombres.

Cela survient alors que l’Organisation mondiale de la santé et d’autres agences humanitaires ont exhorté les autorités libyennes à cesser d’enterrer les victimes des inondations de dimanche dernier dans des fosses communes.

L’organisation a déclaré que de tels enterrements pourraient entraîner une détresse mentale à long terme pour les familles ou entraîner des risques pour la santé s’ils étaient situés à proximité de l’eau.

Selon un rapport de l’ONU, plus de 1.000 personnes ont été enterrées dans des fosses communes depuis que la Libye, un pays divisé par une décennie de conflit et de chaos politique, a été frappée dimanche par des pluies torrentielles qui ont provoqué la rupture de deux barrages.

Selon le Croissant-Rouge libyen, les inondations ont fait jeudi 11 300 morts à Derna.

10 100 autres personnes ont été portées disparues, même s’il y a peu d’espoir que nombre d’entre elles soient retrouvées vivantes, a indiqué l’organisation humanitaire.

La recherche désespérée de survivants se poursuit – dernières mises à jour

Les corps « jonchent les rues, retombent sur le rivage et sont enterrés sous les bâtiments effondrés et les débris », a déclaré Bilal Sablouh, responsable régional de la médecine légale pour l’Afrique au Comité international de la Croix-Rouge.

« En seulement deux heures, un de mes collègues a dénombré plus de 200 corps sur la plage près de Derna », a-t-il expliqué.

Les plongeurs fouillent également les eaux au large de la ville côtière méditerranéenne.

Enveloppeur de données

Ce contenu est fourni par Enveloppeur de données, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Enveloppeur de données cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Enveloppeur de données biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Enveloppeur de données cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:45

Libye : près d’un quart de morts ou de disparus



Le procureur général libyen, Al Siddiq Al Sou, a déclaré vendredi soir que le parquet avait convoqué l’administration du barrage et l’autorité responsable des ressources en eau.

Il a indiqué que les enquêtes se concentrent sur les fonds alloués à l’entretien des deux barrages, soulignant que le bureau dispose de rapports selon lesquels des fissures auraient pu être constatées avant l’inondation.

« Je rassure les citoyens sur le fait que quiconque a commis une erreur ou une négligence, le ministère public prendra certainement des mesures fermes, portera plainte contre lui et le jugera », a-t-il déclaré.

Image:

Des bâtiments entiers ont été déplacés par les eaux de crue





Image:

Les hommes prient entre creuser





Le nombre de décès pourrait également augmenter à nouveau en raison de la propagation de maladies d’origine hydrique et des explosifs en mouvement qui ont été emportés lorsque les deux barrages se sont effondrés et ont fait jaillir un mur d’eau à travers la ville, ont averti les responsables.

Ibrahim al Arabi, ministre de la Santé du gouvernement occidental basé à Tripoli en Libye, a déclaré qu’il était certain que les eaux souterraines étaient polluées par de l’eau mélangée à des cadavres, des animaux morts, des déchets et des substances chimiques.

« Nous exhortons les gens à ne pas s’approcher des puits de Derna », a-t-il déclaré.

Les autorités libyennes ont limité l’accès à la ville côtière inondée de Derna pour creuser dans la boue et les bâtiments creusés pour accueillir plus de 10 000 personnes toujours portées disparues.

En savoir plus:

Des photos avant et après montrent la dévastation des inondations en Libye

Qu’est-ce qui a causé l’ampleur des destructions dans une ville libyenne inondée ?

La catastrophe a apporté une rare unité à la Libye, riche en pétrole, après des années de guerre civile entre les gouvernements rivaux de l’est et de l’ouest du pays, soutenus par diverses milices et parrains internationaux.

Mais les gouvernements opposés ont eu du mal à répondre à la crise, et les efforts de redressement ont été entravés par la confusion, les difficultés à acheminer l’aide vers les zones les plus durement touchées et la destruction des infrastructures de Derna, notamment de plusieurs ponts.