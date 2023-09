Le procureur général de Libye demande plus de détails sur la rencontre du ministre avec le chef de la diplomatie israélienne

LE CAIRE (AP) — Le procureur général de Libye a déclaré samedi qu’il établirait une mission d’enquête pour enquêter sur une réunion le mois dernier entre le ministre des Affaires étrangères de l’un des gouvernements rivaux du pays et le chef de la diplomatie israélienne.

La réunion du 22 août a provoqué un tollé dans tout le pays d’Afrique du Nord. Najla Mangoush, la ministre des Affaires étrangères du gouvernement basé à Tripoli, et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen se sont rencontrés à Rome pour la première fois entre les plus hauts diplomates de Libye et d’Israël.

La Libye criminalise l’établissement de liens avec Israël en vertu d’une loi de 1957. Le pays riche en pétrole est depuis longtemps hostile à Israël et soutient les Palestiniens.

Dans une déclaration laconique samedi, le procureur général Al-Sediq al-Sour a déclaré que la mission d’enquête enquêterait sur les violations des règles libyennes de boycott d’Israël et « enquêterait sur l’étendue des dommages causés aux intérêts de la Libye » à cause de la réunion Mangoush-Cohen.

La Libye a sombré dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN ait renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Pendant des années, le pays est divisé entre le gouvernement de Tripoli soutenu par l’Occident et une administration rivale dans l’est du pays. Chaque camp a été soutenu par des groupes armés et des gouvernements étrangers.

