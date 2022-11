Le procureur général de l’État examinera la fusillade mortelle aux UVA

Le procureur général de Virginie examinera ce qui a conduit à une fusillade dimanche à l’Université de Virginie qui a fait la mort de trois étudiants, a annoncé son bureau jeudi au milieu de questions sur la question de savoir si l’université avait peut-être manqué des signes avant-coureurs concernant le suspect.

Un avocat de D’Sean Perry, l’un des étudiants tués, s’est demandé cette semaine si l’université avait enquêté de manière suffisamment agressive après avoir appris il y a deux mois que le suspect, Christopher Darnell Jones Jr., un senior qui vivait sur le campus, était en possession de un pistolet.

Les responsables de l’université avaient enquêté pour savoir si M. Jones avait peut-être eu une arme à feu dans les mois précédant l’attaque, sur la base d’un tuyau qu’ils avaient reçu en septembre. Mais le pronostiqueur n’avait pas réellement vu M. Jones avec une arme à feu, ont déclaré des responsables cette semaine, et l’équipe d’évaluation des menaces de l’université a appris que le colocataire de M. Jones n’avait pas non plus vu d’arme à feu. L’enquête a révélé que M. Jones avait été condamné pour arme dissimulée en 2021 dans un autre comté de Virginie.

Dans une lettre adressée jeudi au procureur général de l’État, le président de l’université, James E. Ryan, et le recteur de l’université, Whittington W. Clement, ont déclaré qu’ils avaient demandé que la police de l’État de Virginie assume la responsabilité principale de l’enquête. Mais ils ont reconnu qu’il y avait “de nombreuses questions valables” auxquelles la procédure pénale pourrait ne pas répondre.