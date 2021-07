Le procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, a fait part de ses inquiétudes concernant le projet de l’administration Biden d’envoyer des agents au domicile d’Américains non vaccinés pour promouvoir les coups de Covid-19, affirmant qu’un tel programme pourrait violer les droits à la vie privée.

La campagne de porte-à-porte, qui a été annoncée mardi par le président Joe Biden, a immédiatement fait craindre que les gens soient obligés de recevoir les vaccins, qui n’ont pas reçu l’approbation complète de la FDA. Certains conservateurs ont évoqué le spectre d’un gouvernement de type nazi, la représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) faisant allusion à « chemises marron médicales » et le candidat au Congrès de Floride Lavern Spicer se référant à « La Gestapo de Joe Biden. »

L’inquiétude de Brnovich s’est concentrée sur l’implication que l’administration a recueilli des informations sur le statut vaccinal de chaque Américain et utilisera ces données pour cibler ceux qui n’ont pas reçu de vaccins Covid-19.

Biden, qui a raté son objectif d’avoir 70% des adultes inoculés avec au moins leur première dose de vaccin d’ici le 4 juillet, a déclaré que le gouvernement devra partir « quartier par quartier » et « souvent, porte à porte, frappe littéralement aux portes » pour protéger davantage de personnes contre le virus. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que le porte-à-porte ne visait qu’à « faire vacciner les Américains restants en leur assurant les informations dont ils ont besoin sur la sécurité et l’accessibilité du vaccin. »





Aussi sur rt.com

Biden cherche à faire vacciner davantage d’Américains en prenant le message « de porte à porte » et en mobilisant des « équipes d’intervention d’urgence Covid »







Pour l’Arizona AG, ces commentaires suggéraient que l’administration pourrait enfreindre les droits à la vie privée. « Moi, ainsi que de nombreux Arizoniens, j’ai été très alarmé par votre Maison Blanche indiquant qu’elle pourrait être en possession de dossiers médicaux révélant les coordonnées d’Américains qui n’ont pas été vaccinés » Brnovich a déclaré dans une lettre à Biden. « Si tel est le cas, il s’agit d’une grave atteinte à la vie privée, et je ne tolérerai pas de telles intrusions en Arizona. »

Alors que les Américains font confiance aux chercheurs en médecine et à leurs médecins de famille pour fournir des informations pour les aider à prendre leurs décisions en matière de vaccination, a ajouté Brnovich, « ils ne font pas confiance à l’intrusion du gouvernement ou à la politisation du processus de soins de santé. »

Si les Américains sont sur la clôture au sujet du vaccin Covid-19, il serait inapproprié que les bureaucrates les distinguent, quels que soient les motifs ou les intentions.

Un journaliste interroge l’attaché de presse Psaki sur les efforts de vaccination de Biden en « frappant à la porte » qui sont « repris dans la sphère d’extrême droite ». pic.twitter.com/f4Bv0Iyr4W – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 7 juillet 2021

Psaki a tenté de dissiper les craintes de vaccinations forcées mercredi, mais elle n’a pas directement abordé le problème potentiel de la vie privée. « Ce que nous faisons, c’est que les autorités locales se rendent dans des zones où les taux de vaccination sont plus faibles et fournissent des informations sur les endroits où les gens peuvent avoir accès à un vaccin, où ils peuvent aller, que c’est gratuit, qu’ils peuvent s’absenter du travail , « elle a dit aux journalistes. « C’est aux individus de décider s’ils veulent se faire vacciner ou non. »

Brnovich est candidat au Sénat et a poursuivi l’administration Biden pour des politiques frontalières, repoussant ce qu’il considère comme une trop grande portée fédérale.





Aussi sur rt.com

Delta est désormais devenu la variante dominante dans les cas de Covid aux États-Unis, selon le CDC







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !