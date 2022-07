Le procureur général de l’Arizona demande au tribunal de débloquer l’interdiction de l’avortement

PHOENIX (AP) – Le procureur général républicain de l’Arizona a demandé mercredi à un tribunal de lever une injonction bloquant l’application d’une loi interdisant tous les avortements, sauf lorsque la vie de la mère est en danger.

Le dossier du procureur général Mark Brnovich demande à un tribunal de Tucson de lever une ordonnance en place peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis a statué dans l’affaire Roe c. Wade en 1973 que les avortements sont un droit constitutionnel.

La haute cour nouvellement conservatrice a annulé cette décision le mois dernier, laissant à nouveau aux États le soin de décider comment réglementer les avortements. L’interdiction quasi-totale de l’avortement en Arizona est inscrite dans les livres depuis au moins 1901, et Brnovich a déclaré qu’avec l’annulation de Roe, elle devrait désormais être exécutoire.

“Nous pensons que c’est l’état le meilleur et le plus précis de la loi”, a déclaré Brnovich dans un communiqué. “Nous savons que c’est une question importante pour tant d’Arizonans, et nous espérons que le tribunal apportera clarté et uniformité à notre État.”

Brnovich, candidat au Sénat américain, a annoncé à la fin du mois dernier que l’ancienne interdiction de l’avortement était exécutoire et qu’il demanderait la levée de l’injonction.

Les prestataires de tout l’État ont arrêté les avortements après l’avis de la Cour suprême du 24 juin, affirmant qu’il était trop risqué d’aller de l’avant avec l’ancienne interdiction toujours en vigueur et avec une loi de 2021 qui accorde tous les droits aux enfants à naître également en jeu.

Un juge fédéral a bloqué lundi cette loi après que des groupes de défense des droits à l’avortement ont soutenu avec succès qu’elle était inconstitutionnellement vague. Le juge a convenu qu’il n’était pas clair quelles lois pénales les fournisseurs d’avortement pourraient enfreindre s’ils pratiquent des avortements autrement légaux.

Des groupes de défense des droits à l’avortement ont critiqué Brnovich pour avoir décidé d’autoriser à nouveau l’application de l’interdiction pré-étatique

“Il est scandaleux que le procureur général de l’Arizona tente de faire revivre cette loi sur les zombies qui a longtemps été bloquée”, a déclaré Gail Deady, avocate au Center for Reproductive Rights, dans un communiqué. “Les décisions personnelles, la vie et l’avenir des habitants de l’Arizona en matière de santé ne devraient pas être dictés par une loi centenaire et draconienne.”

Deady a déclaré que la décision de la Haute Cour d’annuler Roe avait provoqué un “chaos absolu” en Arizona et dans d’autres États avec des législatures républicaines qui avaient auparavant des restrictions sur l’avortement inapplicables. De nombreuses batailles judiciaires sont en cours pour tenter de bloquer les «lois de déclenchement» conçues pour interdire l’avortement si Roe tombait ou s’opposer aux soi-disant «lois zombies» comme celles de l’Arizona qui sont antérieures à Roe.

L’Arizona a également une interdiction de 15 semaines que le gouverneur républicain Doug Ducey a promulguée en mars, et il a insisté sur le fait qu’elle prévaut sur l’interdiction totale que Brnovich veut appliquer. Mais la loi d’interdiction de 15 semaines stipulait spécifiquement qu’elle n’annulait pas la loi de 1901.

Dans le dossier du tribunal du procureur général, le procureur général adjoint Beau Roysden III a exposé l’historique de l’injonction qui a bloqué l’ancienne loi sur l’avortement.

Cette affaire a commencé en 1971, deux ans avant que Roe ne soit rendu, lorsque la filiale de Tucson de Planned Parenthood, plusieurs médecins et une femme qui voulait un avortement ont intenté une action en justice pour annuler la loi. Un juge de première instance de la Cour supérieure du comté de Pima a statué l’année suivante qu’un fœtus n’avait pas de droits protégés par la Constitution et que la loi interdisant l’avortement violait également le droit des médecins de pratiquer la médecine comme ils l’entendaient.

La Cour d’appel de l’Arizona a annulé cette décision, rejetant en bloc le raisonnement du tribunal inférieur selon lequel l’interdiction de l’avortement était inconstitutionnelle et déclarant qu’elle pouvait être appliquée.

« Les plaintes des intimés contre les lois sur l’avortement relèvent particulièrement du domaine occupé par la législature et tout problème concernant l’avortement devrait être résolu par cet organe », a déclaré la cour d’appel. “Nous ne pouvons que répéter que nous ne sommes pas une super-législature.”

Moins de trois semaines plus tard, la Cour suprême des États-Unis a statué dans l’affaire Roe et la cour d’appel a annulé son jugement antérieur. La loi est alors définitivement bloquée.

Roysden a noté que “la législature, cependant, n’a pas acquiescé à la déclaration selon laquelle ces lois étaient inconstitutionnelles, mais a plutôt pris des mesures positives pour assurer leur validité continue au cas où Roe serait annulé”.

La législature a réédicté l’interdiction pré-étatique en 1977, et cette année a déclaré qu’elle était toujours d’actualité lorsqu’elle a adopté l’interdiction de l’avortement après 15 semaines. L’intention était de s’assurer qu’il serait exécutoire si Roe v. Wade était annulé, selon le dossier du tribunal de mercredi.

Une date pour entendre la demande de Brnovich n’a pas encore été fixée.

Bob Christie, l’Associated Press